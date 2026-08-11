Курс Graph Token (GRT)
Поточна ціна Graph Token (GRT) сьогодні становить ₴ 0,01412, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRT до UAH становить ₴ 0,01412 за GRT.
Graph Token наразі посідає №130 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 153,23M, з циркуляційною пропозицією у 10,85B GRT. Протягом останніх 24 годин GRT торгувався між ₴ 0,01406 (мінімум) та ₴ 0,01473 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 129,0648173324, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.
У короткостроковій динаміці GRT змінився на -0,22% за останню годину та на -4,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,04K.
No.130
0,01%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Graph Token — ₴ 153,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,04K. Циркуляційна пропозиція GRT — 10,85B, зі загальною пропозицією 11562299506.067268. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,26M.
-0,22%
-2,13%
-4,08%
-4,08%
Відстежуйте зміни ціни на Graph Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0138609
|-2,13%
|30 днів
|₴ -0,00343
|-19,55%
|60 днів
|₴ -0,00555
|-28,22%
|90 днів
|₴ -0,01461
|-50,86%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GRT на ₴ -0,0138609 (-2,13%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00343 (-19,55%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GRT змінився на ₴ -0,00555 (-28,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01461 (-50,86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Graph Token (GRT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Graph Token зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Graph Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GRT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
GRT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,01445. Ціна знаходиться нижче вузлового рівня S2 — 0,01449. Центральна ось позиціонується на рівні 0,01463. Наразі структура перебуває у нижній зоні півосьового режиму. Короткостроковий набір середніх ліній демонструє сигнал покупки. Довгострокова тенденція зберігає нейтральний коливальний характер. Індикаторна згода свідчить про баланс сил між бичами та ведмедями. Ціна відхиляється від основного індексного діапазону оцінки. MACD сформував золоте перетинання. Швидка та повільна лінії починають зближуватися за своїм рухом. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних розбіжностей. Волатильність зберігається на низькому рівні. Розширення полос Болінджера зменшується. Ринок продовжує залишатися без односторонньої проривної динаміки. Сили купівлі та продажу розподілені рівномірно. Обсяги торгів співпадають зі стриманим консолідуванням ціни. Напрямок швидкої та повільної ліній показує розшарування. Короткострокова реакція на відскочення обмежена. Близький опір знаходиться на рівні 0,01449. Ця позиція відстає від поточної ціни лише на 0,00004. Ключовий опір вгорі розташований на рівні 0,01457. Більш віддалений опорний рівень — 0,01463. Унизу слід звернути увагу на попередній мінімум. Останні коливання обмежені вузьким діапазоном. Трейдерам необхідно спостерігати за ситуацією щодо подолання цих рівнів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Graph Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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