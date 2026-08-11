Сьогоднішня ціна Graph Token

Поточна ціна Graph Token (GRT) сьогодні становить ₴ 0,01412, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRT до UAH становить ₴ 0,01412 за GRT.

Graph Token наразі посідає №130 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 153,23M, з циркуляційною пропозицією у 10,85B GRT. Протягом останніх 24 годин GRT торгувався між ₴ 0,01406 (мінімум) та ₴ 0,01473 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 129,0648173324, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці GRT змінився на -0,22% за останню годину та на -4,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,04K.

Ринкова інформація щодо Graph Token (GRT)

Рейтинг No.130 Ринкова капіталізація ₴ 153,23M₴ 153,23M ₴ 153,23M Обсяг (за 24 год) ₴ 64,04K₴ 64,04K ₴ 64,04K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 163,26M₴ 163,26M ₴ 163,26M Циркуляційне постачання 10,85B 10,85B 10,85B Загальна пропозиція 11 562 299 506,067268 11 562 299 506,067268 11 562 299 506,067268 Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Graph Token — ₴ 153,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,04K. Циркуляційна пропозиція GRT — 10,85B, зі загальною пропозицією 11562299506.067268. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,26M.