Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Graph Token сьогодні становить 0,01412 UAH. Ринкова капіталізація GRT становить 153 228 468,02567278936 UAH. Відстежуйте оновлення цін GRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Graph Token сьогодні становить 0,01412 UAH. Ринкова капіталізація GRT становить 153 228 468,02567278936 UAH. Відстежуйте оновлення цін GRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GRT

Інформація про ціну GRT

Що таке GRT

Whitepaper GRT

Офіційний вебсайт GRT

Токеноміка GRT

Прогноз ціни GRT

Історія GRT

Посібник з купівлі GRT

Конвертація GRT у фіатну валюту

Спот GRT

Ф'ючерси GRT USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Graph Token

Курс Graph Token (GRT)

Актуальна ціна 1 GRT до UAH:

₴0,6338468
₴0,6338468₴0,6338468
-2,14%1D
UAH
Графік ціни Graph Token (GRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:30:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Graph Token

Поточна ціна Graph Token (GRT) сьогодні становить ₴ 0,01412, зі зміною 2,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRT до UAH становить ₴ 0,01412 за GRT.

Graph Token наразі посідає №130 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 153,23M, з циркуляційною пропозицією у 10,85B GRT. Протягом останніх 24 годин GRT торгувався між ₴ 0,01406 (мінімум) та ₴ 0,01473 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 129,0648173324, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.

У короткостроковій динаміці GRT змінився на -0,22% за останню годину та на -4,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,04K.

Ринкова інформація щодо Graph Token (GRT)

No.130

₴ 153,23M
₴ 153,23M₴ 153,23M

₴ 64,04K
₴ 64,04K₴ 64,04K

₴ 163,26M
₴ 163,26M₴ 163,26M

10,85B
10,85B 10,85B

11 562 299 506,067268
11 562 299 506,067268 11 562 299 506,067268

0,01%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Graph Token — ₴ 153,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,04K. Циркуляційна пропозиція GRT — 10,85B, зі загальною пропозицією 11562299506.067268. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 163,26M.

Історія ціни Graph Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01406
₴ 0,01406₴ 0,01406
Мін. за 24 год
₴ 0,01473
₴ 0,01473₴ 0,01473
Макс. за 24 год

₴ 0,01406
₴ 0,01406₴ 0,01406

₴ 0,01473
₴ 0,01473₴ 0,01473

₴ 129,0648173324
₴ 129,0648173324₴ 129,0648173324

₴ 0
₴ 0₴ 0

-0,22%

-2,13%

-4,08%

-4,08%

Історія ціни Graph Token (GRT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Graph Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0138609-2,13%
30 днів₴ -0,00343-19,55%
60 днів₴ -0,00555-28,22%
90 днів₴ -0,01461-50,86%
Зміна ціни Graph Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GRT на ₴ -0,0138609 (-2,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Graph Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00343 (-19,55%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Graph Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GRT змінився на ₴ -0,00555 (-28,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Graph Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,01461 (-50,86%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Graph Token (GRT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Graph Token зараз.

Аналіз для Graph Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Graph Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Graph Token сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GRT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

GRT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,01445. Ціна знаходиться нижче вузлового рівня S2 — 0,01449. Центральна ось позиціонується на рівні 0,01463. Наразі структура перебуває у нижній зоні півосьового режиму. Короткостроковий набір середніх ліній демонструє сигнал покупки. Довгострокова тенденція зберігає нейтральний коливальний характер. Індикаторна згода свідчить про баланс сил між бичами та ведмедями. Ціна відхиляється від основного індексного діапазону оцінки. MACD сформував золоте перетинання. Швидка та повільна лінії починають зближуватися за своїм рухом. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні. Значення KDJ та StochRSI не демонструють екстремальних розбіжностей. Волатильність зберігається на низькому рівні. Розширення полос Болінджера зменшується. Ринок продовжує залишатися без односторонньої проривної динаміки. Сили купівлі та продажу розподілені рівномірно. Обсяги торгів співпадають зі стриманим консолідуванням ціни. Напрямок швидкої та повільної ліній показує розшарування. Короткострокова реакція на відскочення обмежена. Близький опір знаходиться на рівні 0,01449. Ця позиція відстає від поточної ціни лише на 0,00004. Ключовий опір вгорі розташований на рівні 0,01457. Більш віддалений опорний рівень — 0,01463. Унизу слід звернути увагу на попередній мінімум. Останні коливання обмежені вузьким діапазоном. Трейдерам необхідно спостерігати за ситуацією щодо подолання цих рівнів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Graph Token?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів GRT:

1. Прийняття мережі — більша кількість субграфів та запитів збільшує попит на GRT.
2. Участь індексаторів — вища активність у стейкінгу та делегуванні впливає на пропозицію.
3. Оновлення та розвиток протоколу.
4. Загальний настрій на криптовалютному ринку та кореляція з Біткоїном.
5. Показники сектору DeFi, оскільки Graph підтримує багато дефі-протоколів.
6. Конкуренція з іншими індексуючими рішеннями.
7. Графіки розблокування токенів та періоди вестингу.
8. Оголошення про партнерства з провідними блокчейн-проектами.
9. Обсяги торгівлі та ліквідність на біржах.
10. Регуляторні зміни, що впливають на криптовалютні ринки.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Graph Token?

Люди хочуть знати ціну GRT сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Оскільки GRT забезпечує функціонування протоколу The Graph для індексування даних у блокчейні, коливання ціни впливають на прибуток від торгівлі, стратегії DeFi та вартість довгострокових активів.

Прогноз ціни Graph Token

Прогноз ціни Graph Token (GRT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GRT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Graph Token (GRT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Graph Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Graph Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GRT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Graph Token.

Як купити та інвестувати Graph Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Graph Token? Купівля GRT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Graph Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Graph Token (GRT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Graph Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Graph Token (GRT)

Що ви можете зробити з Graph Token

Володіння Graph Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Graph Token (GRT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Ресурс Graph Token

Щоб дізнатися більше про Graph Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтGraph Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

Люди також запитують: Інші запитання про Graph Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:30:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Graph Token (GRT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Graph Token

GRT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GRT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GRTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Graph Token (GRT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Graph Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GRT/USDT
₴0,6347446
₴0,6347446₴0,6347446
-1,87%
4.49M (USDT)
GRT/USDC
₴0,6338468
₴0,6338468₴0,6338468
-2,01%
3.64M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,3027
₴19,3027₴19,3027

+330,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,13077
₴22,13077₴22,13077

+886,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7326048
₴0,7326048₴0,7326048

+30,24%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9302674
₴7,9302674₴7,9302674

-12,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,82366
₴165,82366₴165,82366

+105,09%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22,13077
₴22,13077₴22,13077

+886,00%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,33044982
₴1,33044982₴1,33044982

+98,95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,82366
₴165,82366₴165,82366

+105,09%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3990721
₴0,3990721₴0,3990721

+48,41%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₴0,10091272
₴0,10091272₴0,10091272

+26,43%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GRT до UAH

Сума

GRT
GRT
UAH
UAH

1 GRT = 0,6338468 UAH