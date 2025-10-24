Актуальна ціна STBL сьогодні становить 0.09956 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STBL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STBL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна STBL сьогодні становить 0.09956 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни STBL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни STBL на MEXC вже зараз.

Докладніше про STBL

Інформація про ціну STBL

Whitepaper STBL

Офіційний вебсайт STBL

Токеноміка STBL

Прогноз ціни STBL

Історія STBL

Посібник з купівлі STBL

Конвертація STBL у фіатну валюту

Спот STBL

Ф'ючерси STBL USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип STBL

Курс STBL (STBL)

Актуальна ціна 1 STBL до USD:

$0.09941
$0.09941$0.09941
-0.23%1D
USD
Графік ціни STBL (STBL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни STBL (STBL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.09078
$ 0.09078$ 0.09078
Мін. за 24 год
$ 0.1054
$ 0.1054$ 0.1054
Макс. за 24 год

$ 0.09078
$ 0.09078$ 0.09078

$ 0.1054
$ 0.1054$ 0.1054

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

+0.16%

-0.22%

-20.41%

-20.41%

Актуальна ціна STBL (STBL) становить $ 0.09956. За останні 24 години STBL торгувався між мінімумом у $ 0.09078 і максимумом у $ 0.1054, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STBL становить $ 0.6107798696411226, тоді як його історичний мінімум — $ 0.05027366108223707.

Що стосується короткострокових результатів, то STBL змінився на +0.16% за останню годину, -0.22% за 24 години та на -20.41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо STBL (STBL)

No.511

$ 49.78M
$ 49.78M$ 49.78M

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

$ 995.60M
$ 995.60M$ 995.60M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація STBL — $ 49.78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.91M. Циркуляційна пропозиція STBL — 500.00M, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 995.60M.

Історія ціни STBL (STBL) у USD

Відстежуйте зміни ціни на STBL за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0002292-0.22%
30 днів$ -0.31045-75.72%
60 днів$ +0.09456+1,891.20%
90 днів$ +0.09456+1,891.20%
Зміна ціни STBL сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STBL на $ -0.0002292 (-0.22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни STBL за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.31045 (-75.72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни STBL за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STBL змінився на $ +0.09456 (+1,891.20%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни STBL за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.09456 (+1,891.20%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для STBL (STBL)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни STBL зараз.

Що таке STBL (STBL)

STBL — це децентралізована некостодіальна платформа, створена для переосмислення корисності стейблкоїнів шляхом поєднання прибутковості, прозорості та забезпечення активами реального світу (RWA). У своїй основі STBL є механізмом для карбування стейблкоїнів — зокрема USST та YLD — з унікальними перевагами, які вирізняють їх в екосистемі DeFi: прибутковість без стейкінгу, відсутність блокувань і зростання, підкріплене RWA.

Проєкт STBL доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями STBL. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу STBL, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про STBL у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі STBL безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни STBL (USD)

Скільки коштуватиме STBL (STBL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів STBL (STBL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо STBL.

Перегляньте прогноз ціни STBL вже зараз!

Токеноміка STBL (STBL)

Розуміння токеноміки STBL (STBL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STBL зараз!

Як купити STBL (STBL)

Шукаєте як купити STBL? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати STBL на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

STBL до місцевих валют

1 STBL (STBL) до VND
2,619.9214
1 STBL (STBL) до AUD
A$0.1523268
1 STBL (STBL) до GBP
0.07467
1 STBL (STBL) до EUR
0.0856216
1 STBL (STBL) до USD
$0.09956
1 STBL (STBL) до MYR
RM0.4201432
1 STBL (STBL) до TRY
4.186498
1 STBL (STBL) до JPY
¥15.13312
1 STBL (STBL) до ARS
ARS$147.7141852
1 STBL (STBL) до RUB
8.1051796
1 STBL (STBL) до INR
8.73639
1 STBL (STBL) до IDR
Rp1,659.3326696
1 STBL (STBL) до PHP
5.8352116
1 STBL (STBL) до EGP
￡E.4.7380604
1 STBL (STBL) до BRL
R$0.5356328
1 STBL (STBL) до CAD
C$0.139384
1 STBL (STBL) до BDT
12.166232
1 STBL (STBL) до NGN
145.342666
1 STBL (STBL) до COP
$388.90625
1 STBL (STBL) до ZAR
R.1.7253748
1 STBL (STBL) до UAH
4.1606124
1 STBL (STBL) до TZS
T.Sh.247.6614736
1 STBL (STBL) до VES
Bs21.10672
1 STBL (STBL) до CLP
$94.18376
1 STBL (STBL) до PKR
Rs28.1077792
1 STBL (STBL) до KZT
53.4398256
1 STBL (STBL) до THB
฿3.2635768
1 STBL (STBL) до TWD
NT$3.066448
1 STBL (STBL) до AED
د.إ0.3653852
1 STBL (STBL) до CHF
Fr0.0786524
1 STBL (STBL) до HKD
HK$0.7735812
1 STBL (STBL) до AMD
֏37.9851268
1 STBL (STBL) до MAD
.د.م0.9189388
1 STBL (STBL) до MXN
$1.831904
1 STBL (STBL) до SAR
ريال0.37335
1 STBL (STBL) до ETB
Br15.0345556
1 STBL (STBL) до KES
KSh12.8293016
1 STBL (STBL) до JOD
د.أ0.07058804
1 STBL (STBL) до PLN
0.3623984
1 STBL (STBL) до RON
лв0.4350772
1 STBL (STBL) до SEK
kr0.9348684
1 STBL (STBL) до BGN
лв0.1672608
1 STBL (STBL) до HUF
Ft33.4651028
1 STBL (STBL) до CZK
2.0847864
1 STBL (STBL) до KWD
د.ك0.03046536
1 STBL (STBL) до ILS
0.3275524
1 STBL (STBL) до BOB
Bs0.6859684
1 STBL (STBL) до AZN
0.169252
1 STBL (STBL) до TJS
SM0.9189388
1 STBL (STBL) до GEL
0.2698076
1 STBL (STBL) до AOA
Kz91.0884396
1 STBL (STBL) до BHD
.د.ب0.03743456
1 STBL (STBL) до BMD
$0.09956
1 STBL (STBL) до DKK
kr0.6401708
1 STBL (STBL) до HNL
L2.6074764
1 STBL (STBL) до MUR
4.5319712
1 STBL (STBL) до NAD
$1.7243792
1 STBL (STBL) до NOK
kr0.9936088
1 STBL (STBL) до NZD
$0.1722388
1 STBL (STBL) до PAB
B/.0.09956
1 STBL (STBL) до PGK
K0.4191476
1 STBL (STBL) до QAR
ر.ق0.3614028
1 STBL (STBL) до RSD
дин.10.0485908
1 STBL (STBL) до UZS
soʻm1,199.5177964
1 STBL (STBL) до ALL
L8.283392
1 STBL (STBL) до ANG
ƒ0.1782124
1 STBL (STBL) до AWG
ƒ0.179208
1 STBL (STBL) до BBD
$0.19912
1 STBL (STBL) до BAM
KM0.1672608
1 STBL (STBL) до BIF
Fr292.80596
1 STBL (STBL) до BND
$0.1284324
1 STBL (STBL) до BSD
$0.09956
1 STBL (STBL) до JMD
$15.934578
1 STBL (STBL) до KHR
399.8389336
1 STBL (STBL) до KMF
Fr42.21344
1 STBL (STBL) до LAK
2,164.3477828
1 STBL (STBL) до LKR
රු30.1328296
1 STBL (STBL) до MDL
L1.6845552
1 STBL (STBL) до MGA
Ar444.4637168
1 STBL (STBL) до MOP
P0.7944888
1 STBL (STBL) до MVR
1.523268
1 STBL (STBL) до MWK
MK172.248756
1 STBL (STBL) до MZN
MT6.3628796
1 STBL (STBL) до NPR
रु13.9553252
1 STBL (STBL) до PYG
701.10152
1 STBL (STBL) до RWF
Fr144.26244
1 STBL (STBL) до SBD
$0.8183832
1 STBL (STBL) до SCR
1.3749236
1 STBL (STBL) до SRD
$3.9515364
1 STBL (STBL) до SVC
$0.8681632
1 STBL (STBL) до SZL
L1.7233836
1 STBL (STBL) до TMT
m0.34846
1 STBL (STBL) до TND
د.ت0.2917108
1 STBL (STBL) до TTD
$0.6730256
1 STBL (STBL) до UGX
Sh346.86704
1 STBL (STBL) до XAF
Fr56.15184
1 STBL (STBL) до XCD
$0.268812
1 STBL (STBL) до XOF
Fr56.15184
1 STBL (STBL) до XPF
Fr10.15512
1 STBL (STBL) до BWP
P1.3311172
1 STBL (STBL) до BZD
$0.19912
1 STBL (STBL) до CVE
$9.448244
1 STBL (STBL) до DJF
Fr17.62212
1 STBL (STBL) до DOP
$6.3399808
1 STBL (STBL) до DZD
د.ج12.9905888
1 STBL (STBL) до FJD
$0.2279924
1 STBL (STBL) до GNF
Fr858.2072
1 STBL (STBL) до GTQ
Q0.7606384
1 STBL (STBL) до GYD
$20.7712028
1 STBL (STBL) до ISK
kr12.14632

Ресурс STBL

Щоб дізнатися більше про STBL, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSTBL
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про STBL

Скільки сьогодні коштує STBL (STBL)?
Актуальна ціна STBL у USD становить 0.09956 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна STBL до USD?
Поточна ціна STBL до USD — $ 0.09956. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація STBL?
Ринкова капіталізація STBL — $ 49.78M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція STBL?
Циркуляційна пропозиція STBL — 500.00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) STBL?
STBL досяг історичної максимальної ціни у 0.6107798696411226 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) STBL?
Історична мінімальна ціна STBL становила 0.05027366108223707 USD.
Який обсяг торгівлі STBL?
Актуальний обсяг торгівлі STBL за 24 години — $ 1.91M USD.
Чи підніметься ціна STBL цього року?
STBL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни STBL для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для STBL (STBL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор STBL до USD

Сума

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.09956 USD

Торгувати STBL

STBL/USDT
$0.0993
$0.0993$0.0993
+0.28%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --