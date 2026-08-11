Сьогоднішня ціна Arcium

Поточна ціна Arcium (ARX) сьогодні становить ₴ 0,1253, зі зміною 2,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARX до UAH становить ₴ 0,1253 за ARX.

Arcium наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARX. Протягом останніх 24 годин ARX торгувався між ₴ 0,1209 (мінімум) та ₴ 0,1325 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARX змінився на -0,08% за останню годину та на -15,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 154,52K.

Ринкова інформація щодо Arcium (ARX)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 154,52K₴ 154,52K ₴ 154,52K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 125,30M₴ 125,30M ₴ 125,30M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Arcium — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 154,52K. Циркуляційна пропозиція ARX — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 125,30M.