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Поточна ціна Arcium сьогодні становить 0,1253 UAH. Ринкова капіталізація ARX становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ARX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Arcium сьогодні становить 0,1253 UAH. Ринкова капіталізація ARX становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ARX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ARX

Інформація про ціну ARX

Що таке ARX

Whitepaper ARX

Офіційний вебсайт ARX

Токеноміка ARX

Прогноз ціни ARX

Історія ARX

Посібник з купівлі ARX

Конвертація ARX у фіатну валюту

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Курс Arcium (ARX)

Актуальна ціна 1 ARX до UAH:

₴5,624717
₴5,624717₴5,624717
-2,79%1D
UAH
Графік ціни Arcium (ARX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:53:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Arcium

Поточна ціна Arcium (ARX) сьогодні становить ₴ 0,1253, зі зміною 2,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARX до UAH становить ₴ 0,1253 за ARX.

Arcium наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ARX. Протягом останніх 24 годин ARX торгувався між ₴ 0,1209 (мінімум) та ₴ 0,1325 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ARX змінився на -0,08% за останню годину та на -15,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 154,52K.

Ринкова інформація щодо Arcium (ARX)

--
----

₴ 154,52K
₴ 154,52K₴ 154,52K

₴ 125,30M
₴ 125,30M₴ 125,30M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Поточна ринкова капіталізація Arcium — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 154,52K. Циркуляційна пропозиція ARX — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 125,30M.

Історія ціни Arcium у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1209
₴ 0,1209₴ 0,1209
Мін. за 24 год
₴ 0,1325
₴ 0,1325₴ 0,1325
Макс. за 24 год

₴ 0,1209
₴ 0,1209₴ 0,1209

₴ 0,1325
₴ 0,1325₴ 0,1325

--
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--
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-0,08%

-2,79%

-15,46%

-15,46%

Історія ціни Arcium (ARX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Arcium за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,161434-2,79%
30 днів₴ -0,0535-29,93%
60 днів₴ -0,0047-3,62%
90 днів₴ -0,0047-3,62%
Зміна ціни Arcium сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARX на ₴ -0,161434 (-2,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Arcium за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0535 (-29,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Arcium за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARX змінився на ₴ -0,0047 (-3,62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Arcium за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0047 (-3,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Arcium (ARX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Arcium зараз.

Аналіз для Arcium

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Arcium. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Arcium сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ARX: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ARX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1265. Ціна знаходиться вище ключового рівня S1 — 0,1261, але нижче центрального рівня 0,1275. Наразі структура характеризується вузькими коливаннями, при цьому бали «бичі» і «ведмеді» досягли короткочасного рівноваги поблизу нижньої межі центрального діапазону. Ціна поки що не змогла ефективно подолати опір центрального діапазону, ні також не пробила нижню підтримку S1, тому ринок перебуває у стані консолідації перед вибором напрямку. Система скользящих середніх MA та EMA демонструє покупну конфігурацію, що свідчить про продовження висхідної динаміки в короткостроковій перспективі. Індикатор MACD зафіксував сигнал перехресного смертельного перетину, що вказує на ослаблення зростаючого імпульсу. Показник RSI перебуває в нейтральній зоні, а значення KDJ та StochRSI не вказують на екстремальні умови перекупленості чи перепроданості. Болінджерівські смуги звужуються, що свідчить про зниження волатильності. Швидкі та повільні індикатори показують розшарування: однорідне розташування скользящих середніх у бичиному напрямку та смертельний перехресний сигнал MACD створюють дисонанс, що свідчить про розпорошення поточного імпульсу та відсутність чіткої односторонньої динаміки. Ключовий рівень підтримки S1 розташований на позначці 0,1261, що відстає від поточної ціни лише на 0,0004. Перший опір над ціною знаходиться на рівні центрального діапазону — 0,1275, що відстає від поточної ціни на 0,0010. Далекосяжні опорні рівні включають підтримку S2 на рівні 0,1242 та опір R1 на рівні 0,1294. Якщо ціна проб'є рівень S1, то очікуватиметься тестування рівня S2; у разі пробиття центрального діапазону — очікування руху до рівня R1.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Arcium

Прогноз ціни Arcium (ARX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Arcium (ARX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Arcium потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Arcium у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ARX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Arcium.

Як купити та інвестувати Arcium в Україна

Готові розпочати торгівлю з Arcium? Купівля ARX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Arcium. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Arcium (ARX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Arcium буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Arcium (ARX)

Що ви можете зробити з Arcium

Володіння Arcium відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Arcium (ARX)

Arcium — це мережа інфраструктури зашифрованих обчислень, яка забезпечує масштабоване виконання обчислень без довіри на основі багатосторонніх обчислень (MPC) над повністю зашифрованими даними для застосувань у сферах блокчейну, штучного інтелекту, бізнесу та державного сектору.

Ресурс Arcium

Щоб дізнатися більше про Arcium, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтArcium
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:53:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Arcium (ARX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Arcium

ARX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ARX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ARXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Arcium (ARX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Arcium у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ARX/USDC
₴5,615739
₴5,615739₴5,615739
-2,71%
436.34K (USDT)
ARX/USDT
₴5,620228
₴5,620228₴5,620228
-2,79%
1.21M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ARX = 5,624717 UAH