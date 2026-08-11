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Поточна ціна Spain National Fan сьогодні становить 0,001856 UAH. Ринкова капіталізація SNFT становить 42 508,844032 UAH. Відстежуйте оновлення цін SNFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Spain National Fan сьогодні становить 0,001856 UAH. Ринкова капіталізація SNFT становить 42 508,844032 UAH. Відстежуйте оновлення цін SNFT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SNFT

Інформація про ціну SNFT

Що таке SNFT

Офіційний вебсайт SNFT

Токеноміка SNFT

Прогноз ціни SNFT

Історія SNFT

Посібник з купівлі SNFT

Конвертація SNFT у фіатну валюту

Спот SNFT

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Курс Spain National Fan (SNFT)

Актуальна ціна 1 SNFT до UAH:

₴0,08331584
₴0,08331584₴0,08331584
-9,06%1D
UAH
Графік ціни Spain National Fan (SNFT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:15:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Spain National Fan

Поточна ціна Spain National Fan (SNFT) сьогодні становить ₴ 0,001856, зі зміною 9,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNFT до UAH становить ₴ 0,001856 за SNFT.

Spain National Fan наразі посідає №2593 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 42,51K, з циркуляційною пропозицією у 22,90M SNFT. Протягом останніх 24 годин SNFT торгувався між ₴ 0,001435 (мінімум) та ₴ 0,002188 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 38,755609762268097705, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3124131452399096369.

У короткостроковій динаміці SNFT змінився на -13,03% за останню годину та на -15,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,55K.

Ринкова інформація щодо Spain National Fan (SNFT)

No.2593

₴ 42,51K
₴ 42,51K₴ 42,51K

₴ 52,55K
₴ 52,55K₴ 52,55K

₴ 185,60K
₴ 185,60K₴ 185,60K

22,90M
22,90M 22,90M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

22 903 472
22 903 472 22 903 472

22,90%

BITCI

Поточна ринкова капіталізація Spain National Fan — ₴ 42,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,55K. Циркуляційна пропозиція SNFT — 22,90M, зі загальною пропозицією 22903472. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 185,60K.

Історія ціни Spain National Fan у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001435
₴ 0,001435₴ 0,001435
Мін. за 24 год
₴ 0,002188
₴ 0,002188₴ 0,002188
Макс. за 24 год

₴ 0,001435
₴ 0,001435₴ 0,001435

₴ 0,002188
₴ 0,002188₴ 0,002188

₴ 38,755609762268097705
₴ 38,755609762268097705₴ 38,755609762268097705

₴ 0,3124131452399096369
₴ 0,3124131452399096369₴ 0,3124131452399096369

-13,03%

-9,06%

-15,06%

-15,06%

Історія ціни Spain National Fan (SNFT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Spain National Fan за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00830043-9,06%
30 днів₴ +0,000633+51,75%
60 днів₴ -0,013534-87,95%
90 днів₴ -0,029734-94,13%
Зміна ціни Spain National Fan сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SNFT на ₴ -0,00830043 (-9,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Spain National Fan за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000633 (+51,75%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Spain National Fan за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SNFT змінився на ₴ -0,013534 (-87,95%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Spain National Fan за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,029734 (-94,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Spain National Fan (SNFT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Spain National Fan зараз.

Аналіз для Spain National Fan

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Spain National Fan. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Spain National Fan?

Ціни на SNFT залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів до фан-токенів
2. Виступи команди та її успіхи у змаганнях
3. Запровадження платформи та рівень залученості користувачів на Socios.com
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
5. Загальні тренди на ринку криптовалют
6. Корисність та нагороди, які надаються власникам токенів
7. Оголошення про партнерські угоди та розвиток платформи
8. Динаміка попиту та пропозиції
9. Регуляторні новини, що впливають на фан-токени
10. Розмір спільноти та рівень її активності

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Spain National Fan?

Люди хочуть знати ціну SNFT сьогодні з кількох причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналіз ринку, визначення оптимального часу для інвестицій, обчислення прибутку та збитків, а також оновлення про ринкові тенденції. Ціни у реальному часі допомагають інвесторам приймати обґрунтовані рішення щодо покупки чи продажу та контролювати вартість своїх активів.

Прогноз ціни Spain National Fan

Прогноз ціни Spain National Fan (SNFT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNFT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Spain National Fan (SNFT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Spain National Fan потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Spain National Fan у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SNFT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Spain National Fan.

Як купити та інвестувати Spain National Fan в Україна

Готові розпочати торгівлю з Spain National Fan? Купівля SNFT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Spain National Fan. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Spain National Fan (SNFT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Spain National Fan буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Spain National Fan (SNFT)

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Володіння Spain National Fan відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Ресурс Spain National Fan

Щоб дізнатися більше про Spain National Fan, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSpain National Fan
Оглядач блокчейну

Категорія :

Bitcichain EcosystemFan TokenSports

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:15:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spain National Fan (SNFT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Spain National Fan

SNFT USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Spain National Fan (SNFT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Spain National Fan у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SNFT/USDT
₴0,08282205
₴0,08282205₴0,08282205
-9,64%
25.19M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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