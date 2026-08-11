Сьогоднішня ціна Spain National Fan

Поточна ціна Spain National Fan (SNFT) сьогодні становить ₴ 0,001856, зі зміною 9,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNFT до UAH становить ₴ 0,001856 за SNFT.

Spain National Fan наразі посідає №2593 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 42,51K, з циркуляційною пропозицією у 22,90M SNFT. Протягом останніх 24 годин SNFT торгувався між ₴ 0,001435 (мінімум) та ₴ 0,002188 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 38,755609762268097705, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3124131452399096369.

У короткостроковій динаміці SNFT змінився на -13,03% за останню годину та на -15,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,55K.

Ринкова інформація щодо Spain National Fan (SNFT)

Рейтинг No.2593 Ринкова капіталізація ₴ 42,51K₴ 42,51K ₴ 42,51K Обсяг (за 24 год) ₴ 52,55K₴ 52,55K ₴ 52,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 185,60K₴ 185,60K ₴ 185,60K Циркуляційне постачання 22,90M 22,90M 22,90M Максимальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Загальна пропозиція 22 903 472 22 903 472 22 903 472 Коефіцієнт циркуляції 22,90% Публічний блокчейн BITCI

Поточна ринкова капіталізація Spain National Fan — ₴ 42,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,55K. Циркуляційна пропозиція SNFT — 22,90M, зі загальною пропозицією 22903472. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 185,60K.