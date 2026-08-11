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Поточна ціна Talus сьогодні становить 0,03962 UAH. Ринкова капіталізація US становить 87 164 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін US до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Talus сьогодні становить 0,03962 UAH. Ринкова капіталізація US становить 87 164 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін US до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Talus (US)

Актуальна ціна 1 US до UAH:

₴1,7785418
₴1,7785418₴1,7785418
-4,27%1D
UAH
Графік ціни Talus (US) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:28:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Talus

Поточна ціна Talus (US) сьогодні становить ₴ 0,03962, зі зміною 4,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації US до UAH становить ₴ 0,03962 за US.

Talus наразі посідає №627 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 87,16M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B US. Протягом останніх 24 годин US торгувався між ₴ 0,03888 (мінімум) та ₴ 0,0455 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,1851386385178462098, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1202209061487541956.

У короткостроковій динаміці US змінився на -1,84% за останню годину та на -20,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 48,28K.

Ринкова інформація щодо Talus (US)

No.627

₴ 87,16M
₴ 87,16M₴ 87,16M

₴ 48,28K
₴ 48,28K₴ 48,28K

₴ 396,20M
₴ 396,20M₴ 396,20M

2,20B
2,20B 2,20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

22,00%

SUI

Поточна ринкова капіталізація Talus — ₴ 87,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 48,28K. Циркуляційна пропозиція US — 2,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 396,20M.

Історія ціни Talus у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,03888
₴ 0,03888₴ 0,03888
Мін. за 24 год
₴ 0,0455
₴ 0,0455₴ 0,0455
Макс. за 24 год

₴ 0,03888
₴ 0,03888₴ 0,03888

₴ 0,0455
₴ 0,0455₴ 0,0455

₴ 1,1851386385178462098
₴ 1,1851386385178462098₴ 1,1851386385178462098

₴ 0,1202209061487541956
₴ 0,1202209061487541956₴ 0,1202209061487541956

-1,84%

-4,27%

-20,78%

-20,78%

Історія ціни Talus (US) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Talus за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0793312-4,27%
30 днів₴ +0,01734+77,82%
60 днів₴ +0,02625+196,33%
90 днів₴ +0,03419+629,65%
Зміна ціни Talus сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни US на ₴ -0,0793312 (-4,27%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Talus за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,01734 (+77,82%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Talus за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник US змінився на ₴ +0,02625 (+196,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Talus за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,03419 (+629,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Talus (US)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Talus зараз.

Аналіз для Talus

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Talus. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Talus сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку US: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

US_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0.04003. Ціна знаходиться нижче ключового рівня S1 — 0.04029. Вище цього рівня розташована опорна точка центрального діапазону — 0.042941, яка виступає важливим рівнем для аналізу верхньої структури. Нижче розташований рівень підтримки S2 — 0.038855, який визначає нижню межу зниження. Наразі ціна перебуває у нижній частині центральної системи рівнів. Система скользящих середніх демонструє бичачий порядок: MA і EMA одноголосно сигнализують про покупку. Індикатор MACD показує формування «смертельного перетину», а значення RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні індикатори демонструють розподіл напрямків, що свідчить про розпорошення короткострокової динаміки. Рівень волатильності залишається на звичайному рівні. Ближній опір знаходиться на рівні 0.04029, що відстає від поточної ціни менш ніж на 1%. Далекий опір розташований на рівні 0.044376. Ближній рівень підтримки знаходиться на 0.038855, що відстає від поточної ціни приблизно на 3%. Далекий рівень підтримки рекомендовано розглядати в районі нижче 0.038855. Ключові рівні розташовані чітко, що сприяє зручному аналізу та управлінню ризиками.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Talus?

Декілька ключових факторів впливають на ціни криптовалюти Talus (США):

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгів та рівень ліквідності
3. Загальні тренди на ринку криптовалют
4. Регуляторні зміни та новини щодо дотримання нормативних вимог
5. Оновлення технологій та покращення платформи
6. Оголошення про партнерські угоди
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів
9. Економічні умови та масштабне прийняття криптовалют інституціями
10. Розвиток спільноти та екосистеми

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Talus?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну Талуса з кількох причин: прийняття обґрунтованих торгових рішень, відстеження результатів портфелю, точне визначення часу для покупки/продажу, оцінка ринкових тенденцій, розрахунок прибутків/збитків, а також отримання актуальної інформації про зміни вартості інвестицій у реальному часі.

Прогноз ціни Talus

Прогноз ціни Talus (US) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна US у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Talus (US) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Talus потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Talus у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни US на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Talus.

Як купити та інвестувати Talus в Україна

Готові розпочати торгівлю з Talus? Купівля US на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Talus. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Talus (US).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Talus буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Talus (US)

Що ви можете зробити з Talus

Володіння Talus відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Talus (US) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Talus (US)

Talus — це мережа інфраструктури штучного інтелекту, яка забезпечує рівень виконання ончейн для автономних та розумних агентів. Вона дозволяє системам штучного інтелекту працювати ончейн прозоро та з можливістю перевірки за допомогою Nexus, своєї децентралізованої системи автоматизації.

Ресурс Talus

Щоб дізнатися більше про Talus, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTalus
Оглядач блокчейну

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AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:28:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Talus (US)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Talus

US USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію US з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю USUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Talus (US) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Talus у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
US/USDT
₴1,7785418
₴1,7785418₴1,7785418
-4,27%
1.18M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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