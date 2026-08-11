Сьогоднішня ціна Talus

Поточна ціна Talus (US) сьогодні становить ₴ 0,03962, зі зміною 4,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації US до UAH становить ₴ 0,03962 за US.

Talus наразі посідає №627 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 87,16M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B US. Протягом останніх 24 годин US торгувався між ₴ 0,03888 (мінімум) та ₴ 0,0455 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,1851386385178462098, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1202209061487541956.

У короткостроковій динаміці US змінився на -1,84% за останню годину та на -20,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 48,28K.

Ринкова інформація щодо Talus (US)

Рейтинг No.627 Ринкова капіталізація ₴ 87,16M₴ 87,16M ₴ 87,16M Обсяг (за 24 год) ₴ 48,28K₴ 48,28K ₴ 48,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 396,20M₴ 396,20M ₴ 396,20M Циркуляційне постачання 2,20B 2,20B 2,20B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 22,00% Публічний блокчейн SUI

Поточна ринкова капіталізація Talus — ₴ 87,16M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 48,28K. Циркуляційна пропозиція US — 2,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 396,20M.