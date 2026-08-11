Сьогоднішня ціна Canton Network

Поточна ціна Canton Network (CC) сьогодні становить ₴ 0,09387, зі зміною 4,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CC до UAH становить ₴ 0,09387 за CC.

Canton Network наразі посідає №16 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,64B, з циркуляційною пропозицією у 38,80B CC. Протягом останніх 24 годин CC торгувався між ₴ 0,09376 (мінімум) та ₴ 0,10027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,721009263245982311, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6463466442471916599.

У короткостроковій динаміці CC змінився на -0,57% за останню годину та на -17,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 195,15K.

Ринкова інформація щодо Canton Network (CC)

Рейтинг No.16 Ринкова капіталізація ₴ 3,64B₴ 3,64B ₴ 3,64B Обсяг (за 24 год) ₴ 195,15K₴ 195,15K ₴ 195,15K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,64B₴ 3,64B ₴ 3,64B Циркуляційне постачання 38,80B 38,80B 38,80B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 38 801 383 741,72138934 38 801 383 741,72138934 38 801 383 741,72138934 Ринкова частка 0,28% Публічний блокчейн CANTON

Поточна ринкова капіталізація Canton Network — ₴ 3,64B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 195,15K. Циркуляційна пропозиція CC — 38,80B, зі загальною пропозицією 38801383741.72138934. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,64B.