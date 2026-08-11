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Поточна ціна Canton Network сьогодні становить 0,09387 UAH. Ринкова капіталізація CC становить 3 642 285 891,8353868173458 UAH. Відстежуйте оновлення цін CC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Canton Network сьогодні становить 0,09387 UAH. Ринкова капіталізація CC становить 3 642 285 891,8353868173458 UAH. Відстежуйте оновлення цін CC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Canton Network (CC)

Актуальна ціна 1 CC до UAH:

₴4,2012551
₴4,2012551₴4,2012551
-4,31%1D
UAH
Графік ціни Canton Network (CC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:05:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Canton Network

Поточна ціна Canton Network (CC) сьогодні становить ₴ 0,09387, зі зміною 4,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CC до UAH становить ₴ 0,09387 за CC.

Canton Network наразі посідає №16 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,64B, з циркуляційною пропозицією у 38,80B CC. Протягом останніх 24 годин CC торгувався між ₴ 0,09376 (мінімум) та ₴ 0,10027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,721009263245982311, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6463466442471916599.

У короткостроковій динаміці CC змінився на -0,57% за останню годину та на -17,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 195,15K.

Ринкова інформація щодо Canton Network (CC)

No.16

₴ 3,64B
₴ 3,64B₴ 3,64B

₴ 195,15K
₴ 195,15K₴ 195,15K

₴ 3,64B
₴ 3,64B₴ 3,64B

38,80B
38,80B 38,80B

--
----

38 801 383 741,72138934
38 801 383 741,72138934 38 801 383 741,72138934

0,28%

CANTON

Поточна ринкова капіталізація Canton Network — ₴ 3,64B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 195,15K. Циркуляційна пропозиція CC — 38,80B, зі загальною пропозицією 38801383741.72138934. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,64B.

Історія ціни Canton Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,09376
₴ 0,09376₴ 0,09376
Мін. за 24 год
₴ 0,10027
₴ 0,10027₴ 0,10027
Макс. за 24 год

₴ 0,09376
₴ 0,09376₴ 0,09376

₴ 0,10027
₴ 0,10027₴ 0,10027

₴ 8,721009263245982311
₴ 8,721009263245982311₴ 8,721009263245982311

₴ 2,6463466442471916599
₴ 2,6463466442471916599₴ 2,6463466442471916599

-0,57%

-4,31%

-17,63%

-17,63%

Історія ціни Canton Network (CC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Canton Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,1892299-4,31%
30 днів₴ -0,04233-31,08%
60 днів₴ -0,06919-42,44%
90 днів₴ -0,05935-38,74%
Зміна ціни Canton Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CC на ₴ -0,1892299 (-4,31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Canton Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,04233 (-31,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Canton Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CC змінився на ₴ -0,06919 (-42,44%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Canton Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,05935 (-38,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Canton Network (CC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Canton Network зараз.

Аналіз для Canton Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Canton Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Canton Network сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CC: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,10031; зараз ціна 0,10197 знаходиться в діапазоні коливань, обмеженому рівнями S1 і R1. Ціна стабільно утримується вище ключового рівня, що підтримує середньострокову нейтрально-бичачу конфігурацію, а сили биків і ведмедів досягли тимчасового рівноваги в цьому діапазоні. Група скользящих середніх демонструє бичачий порядок, а індикатор MACD завершив золоте перетинання, підтверджуючи потужний бичачий сигнал. Краткострокова купівельна енергія активно проявляється. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи ознак перекупленості чи перепроданості; швидкі та повільні індикатори мають однаковий напрямок, а волатильність зберігається на звичайному рівні, що свідчить про відсутність крайньої динаміки, яка могла б спровокувати одноманітний рух у будь-якому напрямку. Ближче до верху опір знаходиться на рівні R1 — 0,10404, що відповідає приблизно 2% від поточної ціни; далі, для довшого терміну, можна орієнтуватися на рівень R2 — 0,10621. У нижній частині ближче до підтримки розташований рівень S1 — 0,09814, що відповідає приблизно 3,7% від поточної ціни; ключовим рівнем оборони є рівень S2 — 0,09441. Наразі ціна знаходиться між рівнями S1 і R1, тому важливо слідкувати за результатами тестування ключового рівня та за ситуацією на межах цих діапазонів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Canton Network?

Ціни мережі Canton (CC) залежать від кількох ключових факторів:

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку
2. Загальний настрій та тренди на ринку криптовалют
3. Прогрес та оновлення у сфері технологічного розвитку
4. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
5. Обсяги торгівлі та рівень ліквідності
6. Регуляторні новини, що впливають на DeFi та блокчейн-проекти
7. Конкуренція з подібними мережами, орієнтованими на конфіденційність
8. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризиків

Ці фактори взаємодіють між собою й визначають ринкову оцінку CC та коливання його цін.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Canton Network?

Люди хочуть знати ціну монети Canton Network (CC) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Прийняття інвестиційних рішень — трейдери потребують актуальних цін, щоб ефективно купувати, продавати або утримувати свої позиції.

2. Відстеження портфелю — інвестори слідкують за реальним вартістю та показниками свого обліку.

3. Ринковий аналіз — дані про ціни допомагають виявляти тренди, закономірності волатильності та можливості для торгівлі.

4. Управління ризиками — актуальні ціни дозволяють правильно визначити розмір позицій та планувати стоп-лосси.

5. Прагнення уникнути FOMO/точний момент — страх пропустити прибуткові входи чи виходи спонукає постійно стежити за цінами.

Прогноз ціни Canton Network

Прогноз ціни Canton Network (CC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Canton Network (CC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Canton Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Canton Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Canton Network.

Як купити та інвестувати Canton Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з Canton Network? Купівля CC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Canton Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Canton Network (CC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Canton Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Canton Network (CC)

Що ви можете зробити з Canton Network

Володіння Canton Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Canton Network (CC)

Canton Network — це єдина публічна блокчейн-мережа без дозволів, спеціально створена для інституційних фінансів, яка унікальним чином поєднує конфіденційність, відповідність вимогам та масштабованість. Canton, що керується Canton Foundation за участю провідних світових фінансових установ, надає можливість безпечної синхронізації та розрахунків у реальному часі для різних класів активів на спільній, сумісній інфраструктурі. Мережа працює на основі свого нативного токена Canton Coin і підтримує децентралізоване управління та спільну розробку застосунків. Це перевірений зв'язок між потенціалом блокчейну та силою глобальних фінансів, що забезпечує належний рух фінансових потоків.

Ресурс Canton Network

Щоб дізнатися більше про Canton Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCanton Network
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:05:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Canton Network (CC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Canton Network

CC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Canton Network (CC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Canton Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CC/USDT
₴4,2434517
₴4,2434517₴4,2434517
-3,34%
2.10M (USDT)
CC/USDC
₴4,2353715
₴4,2353715₴4,2353715
-3,47%
583.84K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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