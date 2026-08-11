Курс Canton Network (CC)
Поточна ціна Canton Network (CC) сьогодні становить ₴ 0,09387, зі зміною 4,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CC до UAH становить ₴ 0,09387 за CC.
Canton Network наразі посідає №16 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,64B, з циркуляційною пропозицією у 38,80B CC. Протягом останніх 24 годин CC торгувався між ₴ 0,09376 (мінімум) та ₴ 0,10027 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,721009263245982311, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,6463466442471916599.
У короткостроковій динаміці CC змінився на -0,57% за останню годину та на -17,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 195,15K.
No.16
0,28%
CANTON
Поточна ринкова капіталізація Canton Network — ₴ 3,64B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 195,15K. Циркуляційна пропозиція CC — 38,80B, зі загальною пропозицією 38801383741.72138934. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,64B.
-0,57%
-4,31%
-17,63%
-17,63%
Відстежуйте зміни ціни на Canton Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,1892299
|-4,31%
|30 днів
|₴ -0,04233
|-31,08%
|60 днів
|₴ -0,06919
|-42,44%
|90 днів
|₴ -0,05935
|-38,74%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CC на ₴ -0,1892299 (-4,31%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,04233 (-31,08%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CC змінився на ₴ -0,06919 (-42,44%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,05935 (-38,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Canton Network (CC)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Canton Network зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Canton Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CC: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище центрального рівня 0,10031; зараз ціна 0,10197 знаходиться в діапазоні коливань, обмеженому рівнями S1 і R1. Ціна стабільно утримується вище ключового рівня, що підтримує середньострокову нейтрально-бичачу конфігурацію, а сили биків і ведмедів досягли тимчасового рівноваги в цьому діапазоні. Група скользящих середніх демонструє бичачий порядок, а індикатор MACD завершив золоте перетинання, підтверджуючи потужний бичачий сигнал. Краткострокова купівельна енергія активно проявляється. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, не показуючи ознак перекупленості чи перепроданості; швидкі та повільні індикатори мають однаковий напрямок, а волатильність зберігається на звичайному рівні, що свідчить про відсутність крайньої динаміки, яка могла б спровокувати одноманітний рух у будь-якому напрямку. Ближче до верху опір знаходиться на рівні R1 — 0,10404, що відповідає приблизно 2% від поточної ціни; далі, для довшого терміну, можна орієнтуватися на рівень R2 — 0,10621. У нижній частині ближче до підтримки розташований рівень S1 — 0,09814, що відповідає приблизно 3,7% від поточної ціни; ключовим рівнем оборони є рівень S2 — 0,09441. Наразі ціна знаходиться між рівнями S1 і R1, тому важливо слідкувати за результатами тестування ключового рівня та за ситуацією на межах цих діапазонів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Canton Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Canton Network — це єдина публічна блокчейн-мережа без дозволів, спеціально створена для інституційних фінансів, яка унікальним чином поєднує конфіденційність, відповідність вимогам та масштабованість. Canton, що керується Canton Foundation за участю провідних світових фінансових установ, надає можливість безпечної синхронізації та розрахунків у реальному часі для різних класів активів на спільній, сумісній інфраструктурі. Мережа працює на основі свого нативного токена Canton Coin і підтримує децентралізоване управління та спільну розробку застосунків. Це перевірений зв'язок між потенціалом блокчейну та силою глобальних фінансів, що забезпечує належний рух фінансових потоків.
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