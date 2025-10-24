Курс Yooldo Games (ESPORTS)
Актуальна ціна Yooldo Games (ESPORTS) становить $ 0,20976. За останні 24 години ESPORTS торгувався між мінімумом у $ 0,20315 і максимумом у $ 0,21857, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ESPORTS становить $ 0,24206080804529653, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05189790997151288.
Що стосується короткострокових результатів, то ESPORTS змінився на -1,40% за останню годину, +0,87% за 24 години та на +2,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Yooldo Games — $ 26,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 67,75K. Циркуляційна пропозиція ESPORTS — 126,35M, зі загальною пропозицією 899999999.9999992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,78M.
Відстежуйте зміни ціни на Yooldo Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0018075
|+0,87%
|30 днів
|$ +0,0385
|+22,48%
|60 днів
|$ +0,12127
|+137,04%
|90 днів
|$ +0,13678
|+187,42%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ESPORTS на $ +0,0018075 (+0,87%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0385 (+22,48%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ESPORTS змінився на $ +0,12127 (+137,04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,13678 (+187,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Проєкт Yooldo Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Yooldo Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.
Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ESPORTS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Yooldo Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.
Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Yooldo Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.
Розуміння токеноміки Yooldo Games (ESPORTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ESPORTS зараз!
Шукаєте як купити Yooldo Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Yooldo Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.
Щоб дізнатися більше про Yooldo Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
