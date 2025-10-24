Що таке Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Прогноз ціни Yooldo Games (USD)

Скільки коштуватиме Yooldo Games (ESPORTS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yooldo Games (ESPORTS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yooldo Games.

Перегляньте прогноз ціни Yooldo Games вже зараз!

Токеноміка Yooldo Games (ESPORTS)

Розуміння токеноміки Yooldo Games (ESPORTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ESPORTS зараз!

Як купити Yooldo Games (ESPORTS)

Шукаєте як купити Yooldo Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Yooldo Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ESPORTS до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Yooldo Games

Щоб дізнатися більше про Yooldo Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Yooldo Games Скільки сьогодні коштує Yooldo Games (ESPORTS)? Актуальна ціна ESPORTS у USD становить 0,20976 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна ESPORTS до USD? $ 0,20976 . Перегляньте Поточна ціна ESPORTS до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Yooldo Games? Ринкова капіталізація ESPORTS — $ 26,50M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція ESPORTS? Циркуляційна пропозиція ESPORTS — 126,35M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) ESPORTS? ESPORTS досяг історичної максимальної ціни у 0,24206080804529653 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ESPORTS? Історична мінімальна ціна ESPORTS становила 0,05189790997151288 USD . Який обсяг торгівлі ESPORTS? Актуальний обсяг торгівлі ESPORTS за 24 години — $ 67,75K USD . Чи підніметься ціна ESPORTS цього року? ESPORTS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ESPORTS для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Yooldo Games (ESPORTS)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

