Актуальна ціна Yooldo Games сьогодні становить 0.20976 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ESPORTS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип Yooldo Games

Курс Yooldo Games (ESPORTS)

Актуальна ціна 1 ESPORTS до USD:

$0,20957
$0,20957$0,20957
+0,87%1D
USD
Графік ціни Yooldo Games (ESPORTS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Yooldo Games (ESPORTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,20315
$ 0,20315$ 0,20315
Мін. за 24 год
$ 0,21857
$ 0,21857$ 0,21857
Макс. за 24 год

$ 0,20315
$ 0,20315$ 0,20315

$ 0,21857
$ 0,21857$ 0,21857

$ 0,24206080804529653
$ 0,24206080804529653$ 0,24206080804529653

$ 0,05189790997151288
$ 0,05189790997151288$ 0,05189790997151288

-1,40%

+0,87%

+2,45%

+2,45%

Актуальна ціна Yooldo Games (ESPORTS) становить $ 0,20976. За останні 24 години ESPORTS торгувався між мінімумом у $ 0,20315 і максимумом у $ 0,21857, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ESPORTS становить $ 0,24206080804529653, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05189790997151288.

Що стосується короткострокових результатів, то ESPORTS змінився на -1,40% за останню годину, +0,87% за 24 години та на +2,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yooldo Games (ESPORTS)

No.734

$ 26,50M
$ 26,50M$ 26,50M

$ 67,75K
$ 67,75K$ 67,75K

$ 188,78M
$ 188,78M$ 188,78M

126,35M
126,35M 126,35M

900 000 000
900 000 000 900 000 000

899 999 999,9999992
899 999 999,9999992 899 999 999,9999992

14,03%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Yooldo Games — $ 26,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 67,75K. Циркуляційна пропозиція ESPORTS — 126,35M, зі загальною пропозицією 899999999.9999992. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 188,78M.

Історія ціни Yooldo Games (ESPORTS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Yooldo Games за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0018075+0,87%
30 днів$ +0,0385+22,48%
60 днів$ +0,12127+137,04%
90 днів$ +0,13678+187,42%
Зміна ціни Yooldo Games сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ESPORTS на $ +0,0018075 (+0,87%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Yooldo Games за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0385 (+22,48%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Yooldo Games за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ESPORTS змінився на $ +0,12127 (+137,04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Yooldo Games за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,13678 (+187,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Yooldo Games (ESPORTS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Yooldo Games зараз.

Що таке Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Проєкт Yooldo Games доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Yooldo Games. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ESPORTS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Yooldo Games у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Yooldo Games безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Yooldo Games (USD)

Скільки коштуватиме Yooldo Games (ESPORTS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yooldo Games (ESPORTS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yooldo Games.

Перегляньте прогноз ціни Yooldo Games вже зараз!

Токеноміка Yooldo Games (ESPORTS)

Розуміння токеноміки Yooldo Games (ESPORTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ESPORTS зараз!

Як купити Yooldo Games (ESPORTS)

Шукаєте як купити Yooldo Games? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Yooldo Games на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ESPORTS до місцевих валют

1 Yooldo Games (ESPORTS) до VND
5 519,8344
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AUD
A$0,3209328
1 Yooldo Games (ESPORTS) до GBP
0,15732
1 Yooldo Games (ESPORTS) до EUR
0,1803936
1 Yooldo Games (ESPORTS) до USD
$0,20976
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MYR
RM0,8851872
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TRY
8,820408
1 Yooldo Games (ESPORTS) до JPY
¥31,88352
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ARS
ARS$311,2146192
1 Yooldo Games (ESPORTS) до RUB
17,0786592
1 Yooldo Games (ESPORTS) до INR
18,4148304
1 Yooldo Games (ESPORTS) до IDR
Rp3 495,9986016
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PHP
12,3003264
1 Yooldo Games (ESPORTS) до EGP
￡E.9,9803808
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BRL
R$1,1285088
1 Yooldo Games (ESPORTS) до CAD
C$0,293664
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BDT
25,632672
1 Yooldo Games (ESPORTS) до NGN
306,218136
1 Yooldo Games (ESPORTS) до COP
$819,375
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ZAR
R.3,6351408
1 Yooldo Games (ESPORTS) до UAH
8,7658704
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TZS
T.Sh.521,7905856
1 Yooldo Games (ESPORTS) до VES
Bs44,46912
1 Yooldo Games (ESPORTS) до CLP
$198,43296
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PKR
Rs59,2194432
1 Yooldo Games (ESPORTS) до KZT
112,5907776
1 Yooldo Games (ESPORTS) до THB
฿6,8780304
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TWD
NT$6,4585104
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AED
د.إ0,7698192
1 Yooldo Games (ESPORTS) до CHF
Fr0,1657104
1 Yooldo Games (ESPORTS) до HKD
HK$1,6298352
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AMD
֏80,0297328
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MAD
.د.م1,9360848
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MXN
$3,859584
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SAR
ريال0,7866
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ETB
Br31,6758576
1 Yooldo Games (ESPORTS) до KES
KSh27,0296736
1 Yooldo Games (ESPORTS) до JOD
د.أ0,14871984
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PLN
0,7635264
1 Yooldo Games (ESPORTS) до RON
лв0,9166512
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SEK
kr1,9696464
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BGN
лв0,3523968
1 Yooldo Games (ESPORTS) до HUF
Ft70,4835552
1 Yooldo Games (ESPORTS) до CZK
4,3923744
1 Yooldo Games (ESPORTS) до KWD
د.ك0,06418656
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ILS
0,6901104
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BOB
Bs1,4452464
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AZN
0,356592
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TJS
SM1,9360848
1 Yooldo Games (ESPORTS) до GEL
0,5684496
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AOA
Kz191,9115216
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BHD
.د.ب0,07886976
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BMD
$0,20976
1 Yooldo Games (ESPORTS) до DKK
kr1,3487568
1 Yooldo Games (ESPORTS) до HNL
L5,4936144
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MUR
9,5482752
1 Yooldo Games (ESPORTS) до NAD
$3,6330432
1 Yooldo Games (ESPORTS) до NOK
kr2,0934048
1 Yooldo Games (ESPORTS) до NZD
$0,3628848
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PAB
B/.0,20976
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PGK
K0,8830896
1 Yooldo Games (ESPORTS) до QAR
ر.ق0,7614288
1 Yooldo Games (ESPORTS) до RSD
дин.21,1689792
1 Yooldo Games (ESPORTS) до UZS
soʻm2 527,2283344
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ALL
L17,452032
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ANG
ƒ0,3754704
1 Yooldo Games (ESPORTS) до AWG
ƒ0,377568
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BBD
$0,41952
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BAM
KM0,3523968
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BIF
Fr616,90416
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BND
$0,2705904
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BSD
$0,20976
1 Yooldo Games (ESPORTS) до JMD
$33,572088
1 Yooldo Games (ESPORTS) до KHR
842,4087456
1 Yooldo Games (ESPORTS) до KMF
Fr88,93824
1 Yooldo Games (ESPORTS) до LAK
4 559,9999088
1 Yooldo Games (ESPORTS) до LKR
රු63,4859616
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MDL
L3,5491392
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MGA
Ar936,4273728
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MOP
P1,6738848
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MVR
3,209328
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MWK
MK362,905776
1 Yooldo Games (ESPORTS) до MZN
MT13,4057616
1 Yooldo Games (ESPORTS) до NPR
रु29,4020592
1 Yooldo Games (ESPORTS) до PYG
1 477,12992
1 Yooldo Games (ESPORTS) до RWF
Fr303,94224
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SBD
$1,7242272
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SCR
2,8967856
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SRD
$8,3253744
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SVC
$1,8291072
1 Yooldo Games (ESPORTS) до SZL
L3,6309456
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TMT
m0,73416
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TND
د.ت0,6145968
1 Yooldo Games (ESPORTS) до TTD
$1,4179776
1 Yooldo Games (ESPORTS) до UGX
Sh730,80384
1 Yooldo Games (ESPORTS) до XAF
Fr118,30464
1 Yooldo Games (ESPORTS) до XCD
$0,566352
1 Yooldo Games (ESPORTS) до XOF
Fr118,30464
1 Yooldo Games (ESPORTS) до XPF
Fr21,39552
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BWP
P2,8044912
1 Yooldo Games (ESPORTS) до BZD
$0,41952
1 Yooldo Games (ESPORTS) до CVE
$19,906224
1 Yooldo Games (ESPORTS) до DJF
Fr37,12752
1 Yooldo Games (ESPORTS) до DOP
$13,3575168
1 Yooldo Games (ESPORTS) до DZD
د.ج27,289776
1 Yooldo Games (ESPORTS) до FJD
$0,4803504
1 Yooldo Games (ESPORTS) до GNF
Fr1 808,1312
1 Yooldo Games (ESPORTS) до GTQ
Q1,6025664
1 Yooldo Games (ESPORTS) до GYD
$43,7622288
1 Yooldo Games (ESPORTS) до ISK
kr25,59072

Ресурс Yooldo Games

Щоб дізнатися більше про Yooldo Games, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтYooldo Games
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Yooldo Games

Скільки сьогодні коштує Yooldo Games (ESPORTS)?
Актуальна ціна ESPORTS у USD становить 0,20976 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ESPORTS до USD?
Поточна ціна ESPORTS до USD — $ 0,20976. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yooldo Games?
Ринкова капіталізація ESPORTS — $ 26,50M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ESPORTS?
Циркуляційна пропозиція ESPORTS — 126,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ESPORTS?
ESPORTS досяг історичної максимальної ціни у 0,24206080804529653 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ESPORTS?
Історична мінімальна ціна ESPORTS становила 0,05189790997151288 USD.
Який обсяг торгівлі ESPORTS?
Актуальний обсяг торгівлі ESPORTS за 24 години — $ 67,75K USD.
Чи підніметься ціна ESPORTS цього року?
ESPORTS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ESPORTS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

