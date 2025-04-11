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Поточна ціна SCARCITY (SCARCITY)

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Графік ціни SCARCITY (SCARCITY) в реальному часі

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Дані та інформація про ціну SCARCITY в реальному часі

Поточна ціна SCARCITY (SCARCITY) сьогодні становить 0 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна SCARCITY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку SCARCITY:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 0.00 USD
- Зміна ціни SCARCITY протягом дня – 0.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники SCARCITYUSD

Відстежуйте зміни ціни на SCARCITY за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00.00%
30 днів$ 00.00%
60 днів$ 00.00%
90 днів$ 00.00%
Зміна ціни SCARCITY сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SCARCITY на $ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SCARCITY за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ 0 (0.00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SCARCITY за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SCARCITY змінився на $ 0 (0.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SCARCITY за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ 0 (0.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SCARCITY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну SCARCITY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація SCARCITY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity — це DESOC, або децентралізована платформа соціальних медіа. Вона була задумана і розроблена для вирішення проблем, притаманних існуючим централізованим соціальним застосункам і медіа, шляхом створення соціальних медіа без централізованої структури.

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Прогноз ціни SCARCITY

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SCARCITY до місцевих валют

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HK$0
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Ресурс SCARCITY

Щоб дізнатися більше про SCARCITY, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSCARCITY
Оглядач блокчейну

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