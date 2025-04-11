Що таке KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO – це передовий протокол рестейкінгу, що працює по всьому стеку рестейкінгу, з трьома основними продуктами: Kernel (рестейкінг BNB Chain), ліквідний рестейкінг Kelp (rsETH) і Gain (автоматизований фармінг винагород).

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Прогноз ціни KernelDAO

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Історія ціни KernelDAO

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KERNEL до місцевих валют

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Ресурс KernelDAO

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