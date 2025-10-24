Актуальна ціна River сьогодні становить 9.7007 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIVER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIVER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна River сьогодні становить 9.7007 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RIVER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RIVER на MEXC вже зараз.

Курс River (RIVER)

Актуальна ціна 1 RIVER до USD:

$9,6975
$9,6975$9,6975
+16,58%1D
USD
Графік ціни River (RIVER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни River (RIVER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 7,1417
$ 7,1417$ 7,1417
Мін. за 24 год
$ 10,4899
$ 10,4899$ 10,4899
Макс. за 24 год

$ 7,1417
$ 7,1417$ 7,1417

$ 10,4899
$ 10,4899$ 10,4899

$ 10,154080685685248
$ 10,154080685685248$ 10,154080685685248

$ 1,137662800262792
$ 1,137662800262792$ 1,137662800262792

+5,12%

+16,58%

+171,56%

+171,56%

Актуальна ціна River (RIVER) становить $ 9,7007. За останні 24 години RIVER торгувався між мінімумом у $ 7,1417 і максимумом у $ 10,4899, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RIVER становить $ 10,154080685685248, тоді як його історичний мінімум — $ 1,137662800262792.

Що стосується короткострокових результатів, то RIVER змінився на +5,12% за останню годину, +16,58% за 24 години та на +171,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо River (RIVER)

No.232

$ 190,13M
$ 190,13M$ 190,13M

$ 3,17M
$ 3,17M$ 3,17M

$ 970,07M
$ 970,07M$ 970,07M

19,60M
19,60M 19,60M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

19,60%

ETH

Поточна ринкова капіталізація River — $ 190,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,17M. Циркуляційна пропозиція RIVER — 19,60M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 970,07M.

Історія ціни River (RIVER) у USD

Відстежуйте зміни ціни на River за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,379178+16,58%
30 днів$ +7,7988+410,05%
60 днів$ +9,2007+1 840,14%
90 днів$ +9,2007+1 840,14%
Зміна ціни River сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RIVER на $ +1,379178 (+16,58%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни River за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +7,7988 (+410,05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни River за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RIVER змінився на $ +9,2007 (+1 840,14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни River за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +9,2007 (+1 840,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для River (RIVER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни River зараз.

Що таке River (RIVER)

River створює систему стейблкоїнів з мережевою абстракцією, яка надає забезпечення, прибутковість та ліквідність кросчейн без необхідності мосту. Завдяки стейблкоїну omni-CDP satUSD користувачі можуть заробляти, використовувати та масштабувати в різних екосистемах.

Проєкт River доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями River. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RIVER, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про River у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі River безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни River (USD)

Скільки коштуватиме River (RIVER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів River (RIVER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо River.

Перегляньте прогноз ціни River вже зараз!

Токеноміка River (RIVER)

Розуміння токеноміки River (RIVER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RIVER зараз!

Як купити River (RIVER)

Шукаєте як купити River? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати River на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RIVER до місцевих валют

1 River (RIVER) до VND
255 273,9205
1 River (RIVER) до AUD
A$14,842071
1 River (RIVER) до GBP
7,275525
1 River (RIVER) до EUR
8,342602
1 River (RIVER) до USD
$9,7007
1 River (RIVER) до MYR
RM40,936954
1 River (RIVER) до TRY
407,914435
1 River (RIVER) до JPY
¥1 474,5064
1 River (RIVER) до ARS
ARS$14 392,637569
1 River (RIVER) до RUB
789,733987
1 River (RIVER) до INR
851,236425
1 River (RIVER) до IDR
Rp161 678,268662
1 River (RIVER) до PHP
568,558027
1 River (RIVER) до EGP
￡E.461,656313
1 River (RIVER) до BRL
R$52,189766
1 River (RIVER) до CAD
C$13,58098
1 River (RIVER) до BDT
1 185,42554
1 River (RIVER) до NGN
14 161,566895
1 River (RIVER) до COP
$37 893,359375
1 River (RIVER) до ZAR
R.168,113131
1 River (RIVER) до UAH
405,392253
1 River (RIVER) до TZS
T.Sh.24 131,073292
1 River (RIVER) до VES
Bs2 056,5484
1 River (RIVER) до CLP
$9 176,8622
1 River (RIVER) до PKR
Rs2 738,701624
1 River (RIVER) до KZT
5 206,947732
1 River (RIVER) до THB
฿317,988946
1 River (RIVER) до TWD
NT$298,78156
1 River (RIVER) до AED
د.إ35,601569
1 River (RIVER) до CHF
Fr7,663553
1 River (RIVER) до HKD
HK$75,374439
1 River (RIVER) до AMD
֏3 701,108071
1 River (RIVER) до MAD
.د.م89,537461
1 River (RIVER) до MXN
$178,49288
1 River (RIVER) до SAR
ريال36,377625
1 River (RIVER) до ETB
Br1 464,902707
1 River (RIVER) до KES
KSh1 250,032202
1 River (RIVER) до JOD
د.أ6,8777963
1 River (RIVER) до PLN
35,310548
1 River (RIVER) до RON
лв42,392059
1 River (RIVER) до SEK
kr91,089573
1 River (RIVER) до BGN
лв16,297176
1 River (RIVER) до HUF
Ft3 260,696291
1 River (RIVER) до CZK
203,132658
1 River (RIVER) до KWD
د.ك2,9684142
1 River (RIVER) до ILS
31,915303
1 River (RIVER) до BOB
Bs66,837823
1 River (RIVER) до AZN
16,49119
1 River (RIVER) до TJS
SM89,537461
1 River (RIVER) до GEL
26,288897
1 River (RIVER) до AOA
Kz8 875,267437
1 River (RIVER) до BHD
.د.ب3,6474632
1 River (RIVER) до BMD
$9,7007
1 River (RIVER) до DKK
kr62,375501
1 River (RIVER) до HNL
L254,061333
1 River (RIVER) до MUR
441,575864
1 River (RIVER) до NAD
$168,016124
1 River (RIVER) до NOK
kr96,812986
1 River (RIVER) до NZD
$16,782211
1 River (RIVER) до PAB
B/.9,7007
1 River (RIVER) до PGK
K40,839947
1 River (RIVER) до QAR
ر.ق35,213541
1 River (RIVER) до RSD
дин.979,091651
1 River (RIVER) до UZS
soʻm116 875,876733
1 River (RIVER) до ALL
L807,09824
1 River (RIVER) до ANG
ƒ17,364253
1 River (RIVER) до AWG
ƒ17,46126
1 River (RIVER) до BBD
$19,4014
1 River (RIVER) до BAM
KM16,297176
1 River (RIVER) до BIF
Fr28 529,7587
1 River (RIVER) до BND
$12,513903
1 River (RIVER) до BSD
$9,7007
1 River (RIVER) до JMD
$1 552,597035
1 River (RIVER) до KHR
38 958,593242
1 River (RIVER) до KMF
Fr4 113,0968
1 River (RIVER) до LAK
210 884,778391
1 River (RIVER) до LKR
රු2 936,013862
1 River (RIVER) до MDL
L164,135844
1 River (RIVER) до MGA
Ar43 306,640996
1 River (RIVER) до MOP
P77,411586
1 River (RIVER) до MVR
148,42071
1 River (RIVER) до MWK
MK16 783,18107
1 River (RIVER) до MZN
MT619,971737
1 River (RIVER) до NPR
रु1 359,747119
1 River (RIVER) до PYG
68 312,3294
1 River (RIVER) до RWF
Fr14 056,3143
1 River (RIVER) до SBD
$79,739754
1 River (RIVER) до SCR
133,966667
1 River (RIVER) до SRD
$385,020783
1 River (RIVER) до SVC
$84,590104
1 River (RIVER) до SZL
L167,919117
1 River (RIVER) до TMT
m33,95245
1 River (RIVER) до TND
د.ت28,423051
1 River (RIVER) до TTD
$65,576732
1 River (RIVER) до UGX
Sh33 797,2388
1 River (RIVER) до XAF
Fr5 471,1948
1 River (RIVER) до XCD
$26,19189
1 River (RIVER) до XOF
Fr5 471,1948
1 River (RIVER) до XPF
Fr989,4714
1 River (RIVER) до BWP
P129,698359
1 River (RIVER) до BZD
$19,4014
1 River (RIVER) до CVE
$920,59643
1 River (RIVER) до DJF
Fr1 717,0239
1 River (RIVER) до DOP
$617,740576
1 River (RIVER) до DZD
د.ج1 265,747336
1 River (RIVER) до FJD
$22,214603
1 River (RIVER) до GNF
Fr83 620,034
1 River (RIVER) до GTQ
Q74,113348
1 River (RIVER) до GYD
$2 023,857041
1 River (RIVER) до ISK
kr1 183,4854

Ресурс River

Щоб дізнатися більше про River, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтRiver
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про River

Скільки сьогодні коштує River (RIVER)?
Актуальна ціна RIVER у USD становить 9,7007 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RIVER до USD?
Поточна ціна RIVER до USD — $ 9,7007. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація River?
Ринкова капіталізація RIVER — $ 190,13M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RIVER?
Циркуляційна пропозиція RIVER — 19,60M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RIVER?
RIVER досяг історичної максимальної ціни у 10,154080685685248 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RIVER?
Історична мінімальна ціна RIVER становила 1,137662800262792 USD.
Який обсяг торгівлі RIVER?
Актуальний обсяг торгівлі RIVER за 24 години — $ 3,17M USD.
Чи підніметься ціна RIVER цього року?
RIVER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RIVER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:18:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для River (RIVER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

