Сьогоднішня ціна InterMilanFanToken

Поточна ціна InterMilanFanToken (INTER) сьогодні становить ₴ 0,2124, зі зміною 0,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INTER до UAH становить ₴ 0,2124 за INTER.

InterMilanFanToken наразі посідає №1475 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,63M, з циркуляційною пропозицією у 12,39M INTER. Протягом останніх 24 годин INTER торгувався між ₴ 0,212 (мінімум) та ₴ 0,2146 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 632,45521, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,4556469336295453187.

У короткостроковій динаміці INTER змінився на -0,47% за останню годину та на -0,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,67K.

Ринкова інформація щодо InterMilanFanToken (INTER)

Рейтинг No.1475 Ринкова капіталізація ₴ 2,63M₴ 2,63M ₴ 2,63M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,67K₴ 56,67K ₴ 56,67K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,19M₴ 4,19M ₴ 4,19M Циркуляційне постачання 12,39M 12,39M 12,39M Максимальна пропозиція 19 728 000 19 728 000 19 728 000 Загальна пропозиція 19 728 000 19 728 000 19 728 000 Коефіцієнт циркуляції 62,79% Публічний блокчейн CHZ

Поточна ринкова капіталізація InterMilanFanToken — ₴ 2,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,67K. Циркуляційна пропозиція INTER — 12,39M, зі загальною пропозицією 19728000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,19M.