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Поточна ціна InterMilanFanToken сьогодні становить 0,2124 UAH. Ринкова капіталізація INTER становить 2 631 242,4228 UAH. Відстежуйте оновлення цін INTER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна InterMilanFanToken сьогодні становить 0,2124 UAH. Ринкова капіталізація INTER становить 2 631 242,4228 UAH. Відстежуйте оновлення цін INTER до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс InterMilanFanToken (INTER)

Актуальна ціна 1 INTER до UAH:

₴9,534636
₴9,534636₴9,534636
-0,46%1D
UAH
Графік ціни InterMilanFanToken (INTER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:34:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна InterMilanFanToken

Поточна ціна InterMilanFanToken (INTER) сьогодні становить ₴ 0,2124, зі зміною 0,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INTER до UAH становить ₴ 0,2124 за INTER.

InterMilanFanToken наразі посідає №1475 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,63M, з циркуляційною пропозицією у 12,39M INTER. Протягом останніх 24 годин INTER торгувався між ₴ 0,212 (мінімум) та ₴ 0,2146 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 632,45521, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,4556469336295453187.

У короткостроковій динаміці INTER змінився на -0,47% за останню годину та на -0,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,67K.

Ринкова інформація щодо InterMilanFanToken (INTER)

No.1475

₴ 2,63M
₴ 2,63M₴ 2,63M

₴ 56,67K
₴ 56,67K₴ 56,67K

₴ 4,19M
₴ 4,19M₴ 4,19M

12,39M
12,39M 12,39M

19 728 000
19 728 000 19 728 000

19 728 000
19 728 000 19 728 000

62,79%

CHZ

Поточна ринкова капіталізація InterMilanFanToken — ₴ 2,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,67K. Циркуляційна пропозиція INTER — 12,39M, зі загальною пропозицією 19728000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,19M.

Історія ціни InterMilanFanToken у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,212
₴ 0,212₴ 0,212
Мін. за 24 год
₴ 0,2146
₴ 0,2146₴ 0,2146
Макс. за 24 год

₴ 0,212
₴ 0,212₴ 0,212

₴ 0,2146
₴ 0,2146₴ 0,2146

₴ 632,45521
₴ 632,45521₴ 632,45521

₴ 9,4556469336295453187
₴ 9,4556469336295453187₴ 9,4556469336295453187

-0,47%

-0,45%

-0,24%

-0,24%

Історія ціни InterMilanFanToken (INTER) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на InterMilanFanToken за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,044062-0,45%
30 днів₴ -0,001-0,47%
60 днів₴ -0,0037-1,72%
90 днів₴ -0,1077-33,65%
Зміна ціни InterMilanFanToken сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни INTER на ₴ -0,044062 (-0,45%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни InterMilanFanToken за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001 (-0,47%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни InterMilanFanToken за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник INTER змінився на ₴ -0,0037 (-1,72%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни InterMilanFanToken за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1077 (-33,65%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для InterMilanFanToken (INTER)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни InterMilanFanToken зараз.

Аналіз для InterMilanFanToken

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для InterMilanFanToken. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни InterMilanFanToken?

Кілька ключових факторів впливають на ціни токенів INTER:

1. Виступи команди: Результати матчів «АС Мілан», його місце у лізі та успіхи на турнірах безпосередньо впливають на настрій фанатів і попит на токени.

2. Залучення фанатів: Активна участь у опитуваннях, доступ до ексклюзивного контенту та участь у спільнотних заходах збільшують корисність токенів.

3. Ринковий настрій: Загальні тренди крипторинку та рівень ризикової готовності впливають на всі фан-токени, у тому числі на INTER.

4. Розширення корисності: Нові функції, партнерства та варіанти використання в екосистемі Socios підвищують цінність токенів.

5. Динаміка пропозиції: Механізми спалювання токенів, нагороди за стейкінг та зміни в обігу впливають на їхню дефіцитність.

6. Сезонні фактори: Футбольний сезон, трансферні вікна та великі турніри формують циклічні закономірності попиту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну InterMilanFanToken?

Люди хочуть знати ціну токена INTER сьогодні, оскільки вони є інвесторами або фанатами, які слідкують за вартістю своїх активів, розглядають можливість купівлі чи продажу, моніторять ринкові тенденції або перевіряють ефективність свого портфеля. Як фан-токен, пов’язаний з футбольним клубом «Інтернаціонале», коливання ціни впливають як на прибуток від інвестицій, так і на нагороди за залучення фанів. Реальний час цін допомагає визначити оптимальний момент для торгівлі.

Прогноз ціни InterMilanFanToken

Прогноз ціни InterMilanFanToken (INTER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна INTER у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни InterMilanFanToken (INTER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна InterMilanFanToken потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне InterMilanFanToken у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни INTER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни InterMilanFanToken.

Як купити та інвестувати InterMilanFanToken в Україна

Готові розпочати торгівлю з InterMilanFanToken? Купівля INTER на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити InterMilanFanToken. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі InterMilanFanToken (INTER).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і InterMilanFanToken буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі InterMilanFanToken (INTER)

Що ви можете зробити з InterMilanFanToken

Володіння InterMilanFanToken відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

Ресурс InterMilanFanToken

Щоб дізнатися більше про InterMilanFanToken, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтInterMilanFanToken
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:34:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для InterMilanFanToken (INTER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про InterMilanFanToken

INTER USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію INTER з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю INTERUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках InterMilanFanToken (INTER) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги InterMilanFanToken у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
INTER/USDT
₴9,539125
₴9,539125₴9,539125
-0,55%
265.84K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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