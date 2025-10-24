Актуальна ціна Apple xStock сьогодні становить 259.56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AAPLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AAPLX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Apple xStock сьогодні становить 259.56 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AAPLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AAPLX на MEXC вже зараз.

Логотип Apple xStock

Курс Apple xStock (AAPLX)

Актуальна ціна 1 AAPLX до USD:

$259,56
$259,56$259,56
-0,60%1D
USD
Графік ціни Apple xStock (AAPLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Apple xStock (AAPLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 257,86
$ 257,86$ 257,86
Мін. за 24 год
$ 261,24
$ 261,24$ 261,24
Макс. за 24 год

$ 257,86
$ 257,86$ 257,86

$ 261,24
$ 261,24$ 261,24

$ 218,05582778461107
$ 218,05582778461107$ 218,05582778461107

$ 204,46269321696604
$ 204,46269321696604$ 204,46269321696604

-0,27%

-0,60%

+4,63%

+4,63%

Актуальна ціна Apple xStock (AAPLX) становить $ 259,56. За останні 24 години AAPLX торгувався між мінімумом у $ 257,86 і максимумом у $ 261,24, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AAPLX становить $ 218,05582778461107, тоді як його історичний мінімум — $ 204,46269321696604.

Що стосується короткострокових результатів, то AAPLX змінився на -0,27% за останню годину, -0,60% за 24 години та на +4,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

$ 66,72K
$ 66,72K$ 66,72K

$ 2,34M
$ 2,34M$ 2,34M

6,00K
6,00K 6,00K

8 999,85946485
8 999,85946485 8 999,85946485

SOL

Поточна ринкова капіталізація Apple xStock — $ 1,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 66,72K. Циркуляційна пропозиція AAPLX — 6,00K, зі загальною пропозицією 8999.85946485. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,34M.

Історія ціни Apple xStock (AAPLX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Apple xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1,5668-0,60%
30 днів$ +5,17+2,03%
60 днів$ +33,05+14,59%
90 днів$ +44,6+20,74%
Зміна ціни Apple xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AAPLX на $ -1,5668 (-0,60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Apple xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +5,17 (+2,03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Apple xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AAPLX змінився на $ +33,05 (+14,59%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Apple xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +44,6 (+20,74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Apple xStock (AAPLX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Apple xStock зараз.

Що таке Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. AAPLx відстежує ціну акцій Apple Inc. (базового активу). AAPLx розроблений, щоб надати учасникам ринку криптовалют, які відповідають вимогам, доступ до ціни акцій Apple Inc. відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Apple xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Apple xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AAPLX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Apple xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Apple xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Apple xStock (USD)

Скільки коштуватиме Apple xStock (AAPLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Apple xStock (AAPLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Apple xStock.

Перегляньте прогноз ціни Apple xStock вже зараз!

Токеноміка Apple xStock (AAPLX)

Розуміння токеноміки Apple xStock (AAPLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AAPLX зараз!

Як купити Apple xStock (AAPLX)

Шукаєте як купити Apple xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Apple xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс Apple xStock

Щоб дізнатися більше про Apple xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтApple xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Apple xStock

Скільки сьогодні коштує Apple xStock (AAPLX)?
Актуальна ціна AAPLX у USD становить 259,56 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AAPLX до USD?
Поточна ціна AAPLX до USD — $ 259,56. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Apple xStock?
Ринкова капіталізація AAPLX — $ 1,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AAPLX?
Циркуляційна пропозиція AAPLX — 6,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AAPLX?
AAPLX досяг історичної максимальної ціни у 218,05582778461107 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AAPLX?
Історична мінімальна ціна AAPLX становила 204,46269321696604 USD.
Який обсяг торгівлі AAPLX?
Актуальний обсяг торгівлі AAPLX за 24 години — $ 66,72K USD.
Чи підніметься ціна AAPLX цього року?
AAPLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AAPLX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:19:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Apple xStock (AAPLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

