Логотип GameStop

Курс GameStop (GMEON)

Актуальна ціна 1 GMEON до USD:

$24,07
$24,07$24,07
+3,03%1D
USD
Графік ціни GameStop (GMEON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GameStop (GMEON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 22,84
$ 22,84$ 22,84
Мін. за 24 год
$ 24,21
$ 24,21$ 24,21
Макс. за 24 год

$ 22,84
$ 22,84$ 22,84

$ 24,21
$ 24,21$ 24,21

$ 28,314705255572687
$ 28,314705255572687$ 28,314705255572687

$ 22,309828913708834
$ 22,309828913708834$ 22,309828913708834

+0,24%

+3,03%

+2,94%

+2,94%

Актуальна ціна GameStop (GMEON) становить $ 24,09. За останні 24 години GMEON торгувався між мінімумом у $ 22,84 і максимумом у $ 24,21, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GMEON становить $ 28,314705255572687, тоді як його історичний мінімум — $ 22,309828913708834.

Що стосується короткострокових результатів, то GMEON змінився на +0,24% за останню годину, +3,03% за 24 години та на +2,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GameStop (GMEON)

No.2785

$ 274,34K
$ 274,34K$ 274,34K

$ 58,57K
$ 58,57K$ 58,57K

$ 274,34K
$ 274,34K$ 274,34K

11,39K
11,39K 11,39K

11 387,97024846
11 387,97024846 11 387,97024846

ETH

Поточна ринкова капіталізація GameStop — $ 274,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58,57K. Циркуляційна пропозиція GMEON — 11,39K, зі загальною пропозицією 11387.97024846. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 274,34K.

Історія ціни GameStop (GMEON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на GameStop за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,7079+3,03%
30 днів$ -2,81-10,45%
60 днів$ +14,09+140,90%
90 днів$ +14,09+140,90%
Зміна ціни GameStop сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GMEON на $ +0,7079 (+3,03%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GameStop за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -2,81 (-10,45%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GameStop за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GMEON змінився на $ +14,09 (+140,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GameStop за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +14,09 (+140,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GameStop (GMEON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GameStop зараз.

Що таке GameStop (GMEON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт GameStop доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями GameStop. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GMEON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про GameStop у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GameStop безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни GameStop (USD)

Скільки коштуватиме GameStop (GMEON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GameStop (GMEON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GameStop.

Перегляньте прогноз ціни GameStop вже зараз!

Токеноміка GameStop (GMEON)

Розуміння токеноміки GameStop (GMEON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GMEON зараз!

Як купити GameStop (GMEON)

Шукаєте як купити GameStop? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GameStop на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GMEON до місцевих валют

1 GameStop (GMEON) до VND
633 928,35
1 GameStop (GMEON) до AUD
A$36,8577
1 GameStop (GMEON) до GBP
18,0675
1 GameStop (GMEON) до EUR
20,7174
1 GameStop (GMEON) до USD
$24,09
1 GameStop (GMEON) до MYR
RM101,6598
1 GameStop (GMEON) до TRY
1 012,9845
1 GameStop (GMEON) до JPY
¥3 661,68
1 GameStop (GMEON) до ARS
ARS$35 741,6103
1 GameStop (GMEON) до RUB
1 961,4078
1 GameStop (GMEON) до INR
2 114,8611
1 GameStop (GMEON) до IDR
Rp401 499,8394
1 GameStop (GMEON) до PHP
1 412,6376
1 GameStop (GMEON) до EGP
￡E.1 146,2022
1 GameStop (GMEON) до BRL
R$129,6042
1 GameStop (GMEON) до CAD
C$33,726
1 GameStop (GMEON) до BDT
2 943,798
1 GameStop (GMEON) до NGN
35 167,7865
1 GameStop (GMEON) до COP
$94 101,5625
1 GameStop (GMEON) до ZAR
R.417,4797
1 GameStop (GMEON) до UAH
1 006,7211
1 GameStop (GMEON) до TZS
T.Sh.59 925,3204
1 GameStop (GMEON) до VES
Bs5 107,08
1 GameStop (GMEON) до CLP
$22 789,14
1 GameStop (GMEON) до PKR
Rs6 801,0888
1 GameStop (GMEON) до KZT
12 930,5484
1 GameStop (GMEON) до THB
฿789,9111
1 GameStop (GMEON) до TWD
NT$741,7311
1 GameStop (GMEON) до AED
د.إ88,4103
1 GameStop (GMEON) до CHF
Fr19,0311
1 GameStop (GMEON) до HKD
HK$187,1793
1 GameStop (GMEON) до AMD
֏9 191,0577
1 GameStop (GMEON) до MAD
.د.م222,3507
1 GameStop (GMEON) до MXN
$443,256
1 GameStop (GMEON) до SAR
ريال90,3375
1 GameStop (GMEON) до ETB
Br3 637,8309
1 GameStop (GMEON) до KES
KSh3 104,2374
1 GameStop (GMEON) до JOD
د.أ17,07981
1 GameStop (GMEON) до PLN
87,6876
1 GameStop (GMEON) до RON
лв105,2733
1 GameStop (GMEON) до SEK
kr226,2051
1 GameStop (GMEON) до BGN
лв40,4712
1 GameStop (GMEON) до HUF
Ft8 094,7218
1 GameStop (GMEON) до CZK
504,4446
1 GameStop (GMEON) до KWD
د.ك7,37154
1 GameStop (GMEON) до ILS
79,2561
1 GameStop (GMEON) до BOB
Bs165,9801
1 GameStop (GMEON) до AZN
40,953
1 GameStop (GMEON) до TJS
SM222,3507
1 GameStop (GMEON) до GEL
65,2839
1 GameStop (GMEON) до AOA
Kz22 040,1819
1 GameStop (GMEON) до BHD
.د.ب9,05784
1 GameStop (GMEON) до BMD
$24,09
1 GameStop (GMEON) до DKK
kr154,8987
1 GameStop (GMEON) до HNL
L630,9171
1 GameStop (GMEON) до MUR
1 096,5768
1 GameStop (GMEON) до NAD
$417,2388
1 GameStop (GMEON) до NOK
kr240,4182
1 GameStop (GMEON) до NZD
$41,6757
1 GameStop (GMEON) до PAB
B/.24,09
1 GameStop (GMEON) до PGK
K101,4189
1 GameStop (GMEON) до QAR
ر.ق87,4467
1 GameStop (GMEON) до RSD
дин.2 431,1628
1 GameStop (GMEON) до UZS
soʻm290 240,8971
1 GameStop (GMEON) до ALL
L2 004,288
1 GameStop (GMEON) до ANG
ƒ43,1211
1 GameStop (GMEON) до AWG
ƒ43,362
1 GameStop (GMEON) до BBD
$48,18
1 GameStop (GMEON) до BAM
KM40,4712
1 GameStop (GMEON) до BIF
Fr70 848,69
1 GameStop (GMEON) до BND
$31,0761
1 GameStop (GMEON) до BSD
$24,09
1 GameStop (GMEON) до JMD
$3 855,6045
1 GameStop (GMEON) до KHR
96 746,8854
1 GameStop (GMEON) до KMF
Fr10 214,16
1 GameStop (GMEON) до LAK
523 695,6417
1 GameStop (GMEON) до LKR
රු7 291,0794
1 GameStop (GMEON) до MDL
L407,6028
1 GameStop (GMEON) до MGA
Ar107 544,5052
1 GameStop (GMEON) до MOP
P192,2382
1 GameStop (GMEON) до MVR
368,577
1 GameStop (GMEON) до MWK
MK41 678,109
1 GameStop (GMEON) до MZN
MT1 539,5919
1 GameStop (GMEON) до NPR
रु3 376,6953
1 GameStop (GMEON) до PYG
169 641,78
1 GameStop (GMEON) до RWF
Fr34 906,41
1 GameStop (GMEON) до SBD
$198,0198
1 GameStop (GMEON) до SCR
332,6829
1 GameStop (GMEON) до SRD
$956,1321
1 GameStop (GMEON) до SVC
$210,0648
1 GameStop (GMEON) до SZL
L416,9979
1 GameStop (GMEON) до TMT
m84,315
1 GameStop (GMEON) до TND
د.ت70,5837
1 GameStop (GMEON) до TTD
$162,8484
1 GameStop (GMEON) до UGX
Sh83 929,56
1 GameStop (GMEON) до XAF
Fr13 586,76
1 GameStop (GMEON) до XCD
$65,043
1 GameStop (GMEON) до XOF
Fr13 586,76
1 GameStop (GMEON) до XPF
Fr2 457,18
1 GameStop (GMEON) до BWP
P322,0833
1 GameStop (GMEON) до BZD
$48,18
1 GameStop (GMEON) до CVE
$2 286,141
1 GameStop (GMEON) до DJF
Fr4 263,93
1 GameStop (GMEON) до DOP
$1 534,0512
1 GameStop (GMEON) до DZD
د.ج3 134,109
1 GameStop (GMEON) до FJD
$55,1661
1 GameStop (GMEON) до GNF
Fr207 655,8
1 GameStop (GMEON) до GTQ
Q184,0476
1 GameStop (GMEON) до GYD
$5 025,8967
1 GameStop (GMEON) до ISK
kr2 938,98

Ресурс GameStop

Щоб дізнатися більше про GameStop, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGameStop
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GameStop

Скільки сьогодні коштує GameStop (GMEON)?
Актуальна ціна GMEON у USD становить 24,09 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GMEON до USD?
Поточна ціна GMEON до USD — $ 24,09. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GameStop?
Ринкова капіталізація GMEON — $ 274,34K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GMEON?
Циркуляційна пропозиція GMEON — 11,39K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GMEON?
GMEON досяг історичної максимальної ціни у 28,314705255572687 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GMEON?
Історична мінімальна ціна GMEON становила 22,309828913708834 USD.
Який обсяг торгівлі GMEON?
Актуальний обсяг торгівлі GMEON за 24 години — $ 58,57K USD.
Чи підніметься ціна GMEON цього року?
GMEON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GMEON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

