Актуальна ціна Naoris Protocol сьогодні становить 0.04825 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NAORIS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Логотип Naoris Protocol

Курс Naoris Protocol (NAORIS)

Актуальна ціна 1 NAORIS до USD:

$0,04826
$0,04826
-0,12%1D
USD
Графік ціни Naoris Protocol (NAORIS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04664
$ 0,04664
Мін. за 24 год
$ 0,055
$ 0,055
Макс. за 24 год

$ 0,04664
$ 0,04664

$ 0,055
$ 0,055

--
--

--
--

+0,06%

-0,12%

-5,77%

-5,77%

Актуальна ціна Naoris Protocol (NAORIS) становить $ 0,04825. За останні 24 години NAORIS торгувався між мінімумом у $ 0,04664 і максимумом у $ 0,055, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NAORIS становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то NAORIS змінився на +0,06% за останню годину, -0,12% за 24 години та на -5,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Naoris Protocol (NAORIS)

--
--

$ 169,44K
$ 169,44K

$ 193,00M
$ 193,00M

--
--

4 000 000 000
4 000 000 000

4 000 000 000
4 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Naoris Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 169,44K. Циркуляційна пропозиція NAORIS — --, зі загальною пропозицією 4000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 193,00M.

Історія ціни Naoris Protocol (NAORIS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Naoris Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000058-0,12%
30 днів$ -0,0121-20,05%
60 днів$ +0,02376+97,01%
90 днів$ +0,01825+60,83%
Зміна ціни Naoris Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NAORIS на $ -0,000058 (-0,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Naoris Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0121 (-20,05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Naoris Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NAORIS змінився на $ +0,02376 (+97,01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Naoris Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01825 (+60,83%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Naoris Protocol (NAORIS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Naoris Protocol зараз.

Що таке Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol використовує постквантову стійкість, перевірку системи в режимі реального часу та децентралізовану мережу довіри, розроблену для масштабування разом з Інтернетом, гарантуючи безпеку цифрового світу.

Проєкт Naoris Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Naoris Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NAORIS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Naoris Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Naoris Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Naoris Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Naoris Protocol (NAORIS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Naoris Protocol (NAORIS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Naoris Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Naoris Protocol вже зараз!

Токеноміка Naoris Protocol (NAORIS)

Розуміння токеноміки Naoris Protocol (NAORIS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NAORIS зараз!

Як купити Naoris Protocol (NAORIS)

Шукаєте як купити Naoris Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Naoris Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NAORIS до місцевих валют

1 Naoris Protocol (NAORIS) до VND
1 269,69875
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AUD
A$0,0738225
1 Naoris Protocol (NAORIS) до GBP
0,0361875
1 Naoris Protocol (NAORIS) до EUR
0,041495
1 Naoris Protocol (NAORIS) до USD
$0,04825
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MYR
RM0,203615
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TRY
2,0289125
1 Naoris Protocol (NAORIS) до JPY
¥7,334
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ARS
ARS$71,5870775
1 Naoris Protocol (NAORIS) до RUB
3,928515
1 Naoris Protocol (NAORIS) до INR
4,237315
1 Naoris Protocol (NAORIS) до IDR
Rp804,166345
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PHP
2,828415
1 Naoris Protocol (NAORIS) до EGP
￡E.2,295735
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BRL
R$0,259585
1 Naoris Protocol (NAORIS) до CAD
C$0,06755
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BDT
5,89615
1 Naoris Protocol (NAORIS) до NGN
70,4377625
1 Naoris Protocol (NAORIS) до COP
$188,4765625
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ZAR
R.0,8361725
1 Naoris Protocol (NAORIS) до UAH
2,0163675
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TZS
T.Sh.120,02477
1 Naoris Protocol (NAORIS) до VES
Bs10,229
1 Naoris Protocol (NAORIS) до CLP
$45,6445
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PKR
Rs13,62194
1 Naoris Protocol (NAORIS) до KZT
25,89867
1 Naoris Protocol (NAORIS) до THB
฿1,5821175
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TWD
NT$1,4861
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AED
د.إ0,1770775
1 Naoris Protocol (NAORIS) до CHF
Fr0,0381175
1 Naoris Protocol (NAORIS) до HKD
HK$0,3749025
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AMD
֏18,4088225
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MAD
.د.م0,4453475
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MXN
$0,8878
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SAR
ريال0,1809375
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ETB
Br7,2862325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до KES
KSh6,217495
1 Naoris Protocol (NAORIS) до JOD
د.أ0,03420925
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PLN
0,17563
1 Naoris Protocol (NAORIS) до RON
лв0,2108525
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SEK
kr0,452585
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BGN
лв0,08106
1 Naoris Protocol (NAORIS) до HUF
Ft16,212965
1 Naoris Protocol (NAORIS) до CZK
1,010355
1 Naoris Protocol (NAORIS) до KWD
د.ك0,0147645
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ILS
0,1587425
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BOB
Bs0,3324425
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AZN
0,082025
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TJS
SM0,4453475
1 Naoris Protocol (NAORIS) до GEL
0,1307575
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AOA
Kz44,1444075
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BHD
.د.ب0,018142
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BMD
$0,04825
1 Naoris Protocol (NAORIS) до DKK
kr0,3102475
1 Naoris Protocol (NAORIS) до HNL
L1,2636675
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MUR
2,19634
1 Naoris Protocol (NAORIS) до NAD
$0,83569
1 Naoris Protocol (NAORIS) до NOK
kr0,481535
1 Naoris Protocol (NAORIS) до NZD
$0,0834725
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PAB
B/.0,04825
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PGK
K0,2031325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до QAR
ر.ق0,1751475
1 Naoris Protocol (NAORIS) до RSD
дин.4,8708375
1 Naoris Protocol (NAORIS) до UZS
soʻm581,3251675
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ALL
L4,0144
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ANG
ƒ0,0863675
1 Naoris Protocol (NAORIS) до AWG
ƒ0,08685
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BBD
$0,0965
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BAM
KM0,08106
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BIF
Fr141,90325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BND
$0,0622425
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BSD
$0,04825
1 Naoris Protocol (NAORIS) до JMD
$7,7224125
1 Naoris Protocol (NAORIS) до KHR
193,774895
1 Naoris Protocol (NAORIS) до KMF
Fr20,458
1 Naoris Protocol (NAORIS) до LAK
1 048,9130225
1 Naoris Protocol (NAORIS) до LKR
රු14,603345
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MDL
L0,81639
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MGA
Ar215,40151
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MOP
P0,385035
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MVR
0,738225
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MWK
MK83,477325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до MZN
MT3,0836575
1 Naoris Protocol (NAORIS) до NPR
रु6,7632025
1 Naoris Protocol (NAORIS) до PYG
339,7765
1 Naoris Protocol (NAORIS) до RWF
Fr69,91425
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SBD
$0,396615
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SCR
0,6663325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SRD
$1,9150425
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SVC
$0,42074
1 Naoris Protocol (NAORIS) до SZL
L0,8352075
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TMT
m0,168875
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TND
د.ت0,1413725
1 Naoris Protocol (NAORIS) до TTD
$0,32617
1 Naoris Protocol (NAORIS) до UGX
Sh168,103
1 Naoris Protocol (NAORIS) до XAF
Fr27,213
1 Naoris Protocol (NAORIS) до XCD
$0,130275
1 Naoris Protocol (NAORIS) до XOF
Fr27,213
1 Naoris Protocol (NAORIS) до XPF
Fr4,9215
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BWP
P0,6451025
1 Naoris Protocol (NAORIS) до BZD
$0,0965
1 Naoris Protocol (NAORIS) до CVE
$4,578925
1 Naoris Protocol (NAORIS) до DJF
Fr8,54025
1 Naoris Protocol (NAORIS) до DOP
$3,07256
1 Naoris Protocol (NAORIS) до DZD
د.ج6,277325
1 Naoris Protocol (NAORIS) до FJD
$0,1104925
1 Naoris Protocol (NAORIS) до GNF
Fr415,915
1 Naoris Protocol (NAORIS) до GTQ
Q0,36863
1 Naoris Protocol (NAORIS) до GYD
$10,0663975
1 Naoris Protocol (NAORIS) до ISK
kr5,8865

Ресурс Naoris Protocol

Щоб дізнатися більше про Naoris Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNaoris Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Naoris Protocol

Скільки сьогодні коштує Naoris Protocol (NAORIS)?
Актуальна ціна NAORIS у USD становить 0,04825 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NAORIS до USD?
Поточна ціна NAORIS до USD — $ 0,04825. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Naoris Protocol?
Ринкова капіталізація NAORIS — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NAORIS?
Циркуляційна пропозиція NAORIS — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NAORIS?
NAORIS досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NAORIS?
Історична мінімальна ціна NAORIS становила -- USD.
Який обсяг торгівлі NAORIS?
Актуальний обсяг торгівлі NAORIS за 24 години — $ 169,44K USD.
Чи підніметься ціна NAORIS цього року?
NAORIS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NAORIS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

