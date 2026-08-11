Сьогоднішня ціна Electra Protocol

Поточна ціна Electra Protocol (XEP) сьогодні становить ₴ 0,0001618, зі зміною 0,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEP до UAH становить ₴ 0,0001618 за XEP.

Electra Protocol наразі посідає №1414 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,98M, з циркуляційною пропозицією у 18,43B XEP. Протягом останніх 24 годин XEP торгувався між ₴ 0,0001595 (мінімум) та ₴ 0,000168 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,1635315766, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0059756803260487006.

У короткостроковій динаміці XEP змінився на 0,00% за останню годину та на -11,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,56K.

Ринкова інформація щодо Electra Protocol (XEP)

Рейтинг No.1414 Ринкова капіталізація ₴ 2,98M₴ 2,98M ₴ 2,98M Обсяг (за 24 год) ₴ 58,56K₴ 58,56K ₴ 58,56K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,85M₴ 4,85M ₴ 4,85M Циркуляційне постачання 18,43B 18,43B 18,43B Максимальна пропозиція 30 000 000 560 30 000 000 560 30 000 000 560 Загальна пропозиція 18 430 559 068 18 430 559 068 18 430 559 068 Коефіцієнт циркуляції 61,43% Публічний блокчейн XEP

Поточна ринкова капіталізація Electra Protocol — ₴ 2,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,56K. Циркуляційна пропозиція XEP — 18,43B, зі загальною пропозицією 18430559068. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,85M.