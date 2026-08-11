Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Electra Protocol сьогодні становить 0,0001618 UAH. Ринкова капіталізація XEP становить 2 982 064,4572024 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Electra Protocol сьогодні становить 0,0001618 UAH. Ринкова капіталізація XEP становить 2 982 064,4572024 UAH. Відстежуйте оновлення цін XEP до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XEP

Інформація про ціну XEP

Що таке XEP

Whitepaper XEP

Офіційний вебсайт XEP

Токеноміка XEP

Прогноз ціни XEP

Історія XEP

Посібник з купівлі XEP

Конвертація XEP у фіатну валюту

Спот XEP

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Electra Protocol

Курс Electra Protocol (XEP)

Актуальна ціна 1 XEP до UAH:

₴0,007263202
₴0,007263202₴0,007263202
-0,85%1D
UAH
Графік ціни Electra Protocol (XEP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Electra Protocol

Поточна ціна Electra Protocol (XEP) сьогодні становить ₴ 0,0001618, зі зміною 0,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XEP до UAH становить ₴ 0,0001618 за XEP.

Electra Protocol наразі посідає №1414 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,98M, з циркуляційною пропозицією у 18,43B XEP. Протягом останніх 24 годин XEP торгувався між ₴ 0,0001595 (мінімум) та ₴ 0,000168 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,1635315766, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0059756803260487006.

У короткостроковій динаміці XEP змінився на 0,00% за останню годину та на -11,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,56K.

Ринкова інформація щодо Electra Protocol (XEP)

No.1414

₴ 2,98M
₴ 2,98M₴ 2,98M

₴ 58,56K
₴ 58,56K₴ 58,56K

₴ 4,85M
₴ 4,85M₴ 4,85M

18,43B
18,43B 18,43B

30 000 000 560
30 000 000 560 30 000 000 560

18 430 559 068
18 430 559 068 18 430 559 068

61,43%

XEP

Поточна ринкова капіталізація Electra Protocol — ₴ 2,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,56K. Циркуляційна пропозиція XEP — 18,43B, зі загальною пропозицією 18430559068. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,85M.

Історія ціни Electra Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0001595
₴ 0,0001595₴ 0,0001595
Мін. за 24 год
₴ 0,000168
₴ 0,000168₴ 0,000168
Макс. за 24 год

₴ 0,0001595
₴ 0,0001595₴ 0,0001595

₴ 0,000168
₴ 0,000168₴ 0,000168

₴ 0,1635315766
₴ 0,1635315766₴ 0,1635315766

₴ 0,0059756803260487006
₴ 0,0059756803260487006₴ 0,0059756803260487006

0,00%

-0,85%

-11,40%

-11,40%

Історія ціни Electra Protocol (XEP) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Electra Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000062266-0,85%
30 днів₴ +0,0000062+3,98%
60 днів₴ -0,0000083-4,88%
90 днів₴ -0,0000123-7,07%
Зміна ціни Electra Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XEP на ₴ -0,000062266 (-0,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Electra Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0000062 (+3,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Electra Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XEP змінився на ₴ -0,0000083 (-4,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Electra Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0000123 (-7,07%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Electra Protocol (XEP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Electra Protocol зараз.

Аналіз для Electra Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Electra Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Electra Protocol?

Декілька ключових факторів впливають на ціни протоколу Electra (XEP):

1. Настрій ринку та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Обсяг торгів та ліквідність на біржах
3. Оновлення щодо розробки протоколу та технічні покращення
4. Оголошення про партнерства та розширення екосистеми
5. Новини щодо регулювання, які впливають на криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність
6. Конкуренція з іншими приватними монетами
7. Рівень прийняття та реальні випадки використання
8. Залученість спільноти та активність у соціальних мережах
9. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів
10. Динаміка попиту та пропозиції на ринку

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Electra Protocol?

Люди хочуть знати ціну протоколу Electra (XEP) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та аналіз ринку. Трейдери потребують цін у реальному часі, щоб ефективно планувати свої накупи/продажі. Інвестори відстежують щоденні ціни, щоб контролювати вартість своїх активів і розраховувати доходи.

Прогноз ціни Electra Protocol

Прогноз ціни Electra Protocol (XEP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XEP у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Electra Protocol (XEP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Electra Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Electra Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XEP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Electra Protocol.

Як купити та інвестувати Electra Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Electra Protocol? Купівля XEP на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Electra Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Electra Protocol (XEP).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Electra Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Electra Protocol (XEP)

Що ви можете зробити з Electra Protocol

Володіння Electra Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Electra Protocol (XEP) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Electra Protocol (XEP)

XEP є ядром потужної екосистеми, керованої спільнотою, розробленої для зростання та інновацій. Блокчейн Electra Protocol (рівень 1) забезпечує основу для безперебійної безпечної торгівлі, а швидка технологія, непорушні смартконтракти та наднизькі комісії рівня 2 OmniXEP спрощують створення та торгівлю. Завдяки інтегрованій біржі ElectraDEX процес створення та обміну токенів значно спростився. Незалежно від того, розробник ви чи творець, ми запрошуємо вас будувати на основі XEP і бути частиною цього децентралізованого майбутнього.

Ресурс Electra Protocol

Щоб дізнатися більше про Electra Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтElectra Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)

Люди також запитують: Інші запитання про Electra Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:36:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Electra Protocol (XEP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Electra Protocol

XEP USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XEP з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XEPUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Electra Protocol (XEP) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Electra Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XEP/USDT
₴0,007267691
₴0,007267691₴0,007267691
-0,36%
363.21M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴20,240901
₴20,240901₴20,240901

+350,90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,7203249
₴23,7203249₴23,7203249

+956,82%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7038752
₴0,7038752₴0,7038752

+25,13%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9383476
₴7,9383476₴7,9383476

-12,41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,235601
₴165,235601₴165,235601

+104,36%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,7203249
₴23,7203249₴23,7203249

+956,82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,235601
₴165,235601₴165,235601

+104,36%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,24780733
₴1,24780733₴1,24780733

+86,59%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4138858
₴0,4138858₴0,4138858

+53,92%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₴0,09763575
₴0,09763575₴0,09763575

+22,32%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XEP до UAH

Сума

XEP
XEP
UAH
UAH

1 XEP = 0,007263202 UAH