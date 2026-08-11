Сьогоднішня ціна The White Whale

Поточна ціна The White Whale (WHITEWHALE) сьогодні становить ₴ 0,00124, зі зміною 3,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WHITEWHALE до UAH становить ₴ 0,00124 за WHITEWHALE.

The White Whale наразі посідає №1370 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,24M, з циркуляційною пропозицією у 999,82M WHITEWHALE. Протягом останніх 24 годин WHITEWHALE торгувався між ₴ 0,001166 (мінімум) та ₴ 0,00126 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,963183258449773789, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0001458397644907557.

У короткостроковій динаміці WHITEWHALE змінився на +1,88% за останню годину та на +0,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,25K.

Ринкова інформація щодо The White Whale (WHITEWHALE)

Рейтинг No.1370 Ринкова капіталізація ₴ 1,24M₴ 1,24M ₴ 1,24M Обсяг (за 24 год) ₴ 3,25K₴ 3,25K ₴ 3,25K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,24M₴ 1,24M ₴ 1,24M Циркуляційне постачання 999,82M 999,82M 999,82M Максимальна пропозиція 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Загальна пропозиція 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація The White Whale — ₴ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,25K. Циркуляційна пропозиція WHITEWHALE — 999,82M, зі загальною пропозицією 999822578. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,24M.