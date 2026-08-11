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Поточна ціна The White Whale сьогодні становить 0,00124 UAH. Ринкова капіталізація WHITEWHALE становить 1 239 779,99672 UAH. Відстежуйте оновлення цін WHITEWHALE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The White Whale сьогодні становить 0,00124 UAH. Ринкова капіталізація WHITEWHALE становить 1 239 779,99672 UAH. Відстежуйте оновлення цін WHITEWHALE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WHITEWHALE

Інформація про ціну WHITEWHALE

Що таке WHITEWHALE

Офіційний вебсайт WHITEWHALE

Токеноміка WHITEWHALE

Прогноз ціни WHITEWHALE

Історія WHITEWHALE

Посібник з купівлі WHITEWHALE

Конвертація WHITEWHALE у фіатну валюту

Спот WHITEWHALE

Ф'ючерси WHITEWHALE USDT-M

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Курс The White Whale (WHITEWHALE)

Актуальна ціна 1 WHITEWHALE до UAH:

₴0,0556636
₴0,0556636₴0,0556636
+3,85%1D
UAH
Графік ціни The White Whale (WHITEWHALE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The White Whale

Поточна ціна The White Whale (WHITEWHALE) сьогодні становить ₴ 0,00124, зі зміною 3,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WHITEWHALE до UAH становить ₴ 0,00124 за WHITEWHALE.

The White Whale наразі посідає №1370 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,24M, з циркуляційною пропозицією у 999,82M WHITEWHALE. Протягом останніх 24 годин WHITEWHALE торгувався між ₴ 0,001166 (мінімум) та ₴ 0,00126 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,963183258449773789, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0001458397644907557.

У короткостроковій динаміці WHITEWHALE змінився на +1,88% за останню годину та на +0,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,25K.

Ринкова інформація щодо The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

₴ 1,24M
₴ 1,24M₴ 1,24M

₴ 3,25K
₴ 3,25K₴ 3,25K

₴ 1,24M
₴ 1,24M₴ 1,24M

999,82M
999,82M 999,82M

999 822 578
999 822 578 999 822 578

999 822 578
999 822 578 999 822 578

100,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація The White Whale — ₴ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,25K. Циркуляційна пропозиція WHITEWHALE — 999,82M, зі загальною пропозицією 999822578. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,24M.

Історія ціни The White Whale у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001166
₴ 0,001166₴ 0,001166
Мін. за 24 год
₴ 0,00126
₴ 0,00126₴ 0,00126
Макс. за 24 год

₴ 0,001166
₴ 0,001166₴ 0,001166

₴ 0,00126
₴ 0,00126₴ 0,00126

₴ 8,963183258449773789
₴ 8,963183258449773789₴ 8,963183258449773789

₴ 0,0001458397644907557
₴ 0,0001458397644907557₴ 0,0001458397644907557

+1,88%

+3,85%

+0,40%

+0,40%

Історія ціни The White Whale (WHITEWHALE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The White Whale за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0020636+3,85%
30 днів₴ -0,001196-49,10%
60 днів₴ -0,002633-67,99%
90 днів₴ -0,006058-83,01%
Зміна ціни The White Whale сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WHITEWHALE на ₴ +0,0020636 (+3,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The White Whale за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001196 (-49,10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The White Whale за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WHITEWHALE змінився на ₴ -0,002633 (-67,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The White Whale за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006058 (-83,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The White Whale (WHITEWHALE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The White Whale зараз.

Аналіз для The White Whale

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The White Whale. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд The White Whale сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку WHITEWHALE: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Перепроданість< 30Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.

**Структура ринку** WHITEWHALE_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,001686 USDT знаходиться нижче центрального діапазону 0,001795 на 6,07%, що вказує на перебування у нижній частині хабового діапазону. Група MA та група EMA обидві фіксують по 7 сигнальних покупок; ціна тримається вище системи скользящих середніх, однак ще не досягла опору центрального діапазону. **Стан енергетики ринку** MACD демонструє формування померлого перехрестя: швидка лінія перетнула повільну знизу вгору. RSI перебуває в зоні перепроданості, що свідчить про повне виснаження короткострокової корекційної енергії. Багатоциклічні скользящі середні продовжують утримувати бичачий порядок, при цьому повільні та швидкі індикатори демонструють розбіжність у напрямках.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни The White Whale?

Ціни на токени WHITEWHALE залежать від: ринкового настрою та загальних трендів у сфері криптовалют, обсягу торгів і ліквідності, токеноміки та механізмів надходження токенів, оновлень щодо розвитку проекту, активності спільноти, лістингів на біржах, рухів великих гравців («китів»), регуляторних новин, кореляції з Біткоїном/Етереумом, показників сектору DeFi, оголошень про партнерства, а також ширших економічних факторів, що впливають на ризикові активи.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну The White Whale?

Люди хочуть знати ціну БІЛОГО КИТУ сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій та оновлення щодо ринкових тенденцій. Ціни у реальному часі допомагають оцінити волатильність, а також потенційні прибутки чи збитки.

Прогноз ціни The White Whale

Прогноз ціни The White Whale (WHITEWHALE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WHITEWHALE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The White Whale (WHITEWHALE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The White Whale потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The White Whale у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WHITEWHALE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The White Whale.

Як купити та інвестувати The White Whale в Україна

Готові розпочати торгівлю з The White Whale? Купівля WHITEWHALE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The White Whale. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The White Whale (WHITEWHALE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The White Whale буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The White Whale (WHITEWHALE)

Що ви можете зробити з The White Whale

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Що таке The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.

Ресурс The White Whale

Щоб дізнатися більше про The White Whale, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтThe White Whale
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBase MemeMeme

Люди також запитують: Інші запитання про The White Whale

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:34:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The White Whale (WHITEWHALE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The White Whale

WHITEWHALE USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках The White Whale (WHITEWHALE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The White Whale у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WHITEWHALE/USDT
₴0,0556636
₴0,0556636₴0,0556636
+3,85%
2.69M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 WHITEWHALE = 0,0556636 UAH