Курс The White Whale (WHITEWHALE)
Поточна ціна The White Whale (WHITEWHALE) сьогодні становить ₴ 0,00124, зі зміною 3,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WHITEWHALE до UAH становить ₴ 0,00124 за WHITEWHALE.
The White Whale наразі посідає №1370 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,24M, з циркуляційною пропозицією у 999,82M WHITEWHALE. Протягом останніх 24 годин WHITEWHALE торгувався між ₴ 0,001166 (мінімум) та ₴ 0,00126 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8,963183258449773789, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0001458397644907557.
У короткостроковій динаміці WHITEWHALE змінився на +1,88% за останню годину та на +0,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,25K.
No.1370
100,00%
SOL
Поточна ринкова капіталізація The White Whale — ₴ 1,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,25K. Циркуляційна пропозиція WHITEWHALE — 999,82M, зі загальною пропозицією 999822578. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,24M.
+1,88%
+3,85%
+0,40%
+0,40%
Відстежуйте зміни ціни на The White Whale за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0020636
|+3,85%
|30 днів
|₴ -0,001196
|-49,10%
|60 днів
|₴ -0,002633
|-67,99%
|90 днів
|₴ -0,006058
|-83,01%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни WHITEWHALE на ₴ +0,0020636 (+3,85%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001196 (-49,10%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник WHITEWHALE змінився на ₴ -0,002633 (-67,99%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006058 (-83,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The White Whale (WHITEWHALE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The White Whale зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The White Whale. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку WHITEWHALE: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Перепроданість
|< 30
|Падіння дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можливий відскок.
**Структура ринку** WHITEWHALE_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,001686 USDT знаходиться нижче центрального діапазону 0,001795 на 6,07%, що вказує на перебування у нижній частині хабового діапазону. Група MA та група EMA обидві фіксують по 7 сигнальних покупок; ціна тримається вище системи скользящих середніх, однак ще не досягла опору центрального діапазону. **Стан енергетики ринку** MACD демонструє формування померлого перехрестя: швидка лінія перетнула повільну знизу вгору. RSI перебуває в зоні перепроданості, що свідчить про повне виснаження короткострокової корекційної енергії. Багатоциклічні скользящі середні продовжують утримувати бичачий порядок, при цьому повільні та швидкі індикатори демонструють розбіжність у напрямках.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна The White Whale потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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The White Whale is a meme coin on Solana, symbolized by the "White Whale," representing a whale that has withstood the test of time and the baptism of the crypto market.
Щоб дізнатися більше про The White Whale, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
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