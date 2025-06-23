Що таке Matchain (MAT)

Matchain — це високопродуктивна ШІ-мережа рівня 2 на базі BNB Chain, орієнтована на ідентичність та суверенітет даних. Вона націлена на залучення сотень мільйонів не-крипто користувачів завдяки простому користувацькому досвіду, починаючи з 550 мільйонів фанатів Paris Saint Germain, через MatchID (децентралізовану ідентичність на базі ШІ), MatchHUB (простий застосунок для входу в екосистему) і глобальні партнерства з брендами, одночасно залучаючи та монетизуючи користувачів і дані у великих обсягах.

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Прогноз курсу Matchain

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Matchain, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна MAT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Matchain.

Історія ціни Matchain

Відстеження траєкторії ціни MAT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії MAT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Matchain.

Токеноміка Matchain (MAT)

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Як купити Matchain (MAT)

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MAT до місцевих валют

1 MAT до VND ₫ 30 209,62 1 MAT до AUD A$ 1,75644 1 MAT до GBP ￡ 0,83804 1 MAT до EUR € 0,98728 1 MAT до USD $ 1,148 1 MAT до MYR RM 4,879 1 MAT до TRY ₺ 45,54116 1 MAT до JPY ¥ 166,9766 1 MAT до RUB ₽ 90,10652 1 MAT до INR ₹ 98,88872 1 MAT до IDR Rp 18 819,66912 1 MAT до KRW ₩ 1 568,30576 1 MAT до PHP ₱ 65,3212 1 MAT до EGP ￡E. 58,16916 1 MAT до BRL R$ 6,30252 1 MAT до CAD C$ 1,57276 1 MAT до BDT ৳ 140,2856 1 MAT до NGN ₦ 1 777,08104 1 MAT до UAH ₴ 48,06676 1 MAT до VES Bs 118,244 1 MAT до PKR Rs 325,5728 1 MAT до KZT ₸ 599,16416 1 MAT до THB ฿ 37,597 1 MAT до TWD NT$ 33,87748 1 MAT до AED د.إ 4,21316 1 MAT до CHF Fr 0,92988 1 MAT до HKD HK$ 9,00032 1 MAT до MAD .د.م 10,3894 1 MAT до MXN $ 21,88088

Ресурс Matchain

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Люди також запитують: Інші запитання про Matchain Яка сьогодні ціна Matchain (MAT)? Поточна ціна Matchain (MAT) становить 1,148 USD . Яка ринкова капіталізація Matchain (MAT)? Поточна ринкова капіталізація Matchain становить $ 8,30M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції MAT на ринкову ціну в реальному часі 1,148 USD . Яка циркуляційна пропозиція Matchain (MAT)? Поточна циркуляційна пропозиція Matchain (MAT) становить 7,23M USD . Яка була найвища ціна Matchain (MAT)? Станом на 2025-06-24 , найвища ціна Matchain (MAT) становить 9,493 USD . Який обсяг торгівлі Matchain (MAT) за 24 год? Обсяг торгівлі Matchain (MAT) за 24 год становить $ 279,59K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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