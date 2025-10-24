Актуальна ціна Metti Token сьогодні становить 38.26 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MTT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MTT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Metti Token сьогодні становить 38.26 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MTT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MTT на MEXC вже зараз.

Логотип Metti Token

Курс Metti Token (MTT)

$38,2
+0,28%1D
Графік ціни Metti Token (MTT) в реальному часі
Інформація щодо ціни Metti Token (MTT) (USD)

$ 37,05
$ 37,05$ 37,05
$ 39,67
$ 39,67$ 39,67
Актуальна ціна Metti Token (MTT) становить $ 38,26. За останні 24 години MTT торгувався між мінімумом у $ 37,05 і максимумом у $ 39,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MTT становить $ 159,13148291639322, тоді як його історичний мінімум — $ 3,009680156954041.

Що стосується короткострокових результатів, то MTT змінився на +0,15% за останню годину, +0,28% за 24 години та на -2,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Metti Token (MTT)

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 589,75K
$ 589,75K$ 589,75K

$ 191,30M
$ 191,30M$ 191,30M

BSC

Поточна ринкова капіталізація Metti Token — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 589,75K. Циркуляційна пропозиція MTT — 0,00, зі загальною пропозицією 4998730. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 191,30M.

Історія ціни Metti Token (MTT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Metti Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,1067+0,28%
30 днів$ -18,78-32,93%
60 днів$ -14,81-27,91%
90 днів$ -26,74-41,14%
Зміна ціни Metti Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MTT на $ +0,1067 (+0,28%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Metti Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -18,78 (-32,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Metti Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MTT змінився на $ -14,81 (-27,91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Metti Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -26,74 (-41,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Metti Token (MTT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Metti Token зараз.

Що таке Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) — це мультифункціональний токен в екосистемі OMET/ONFA, який використовується для платежів, торгівлі, стейкінгу та отримання ексклюзивних переваг, таких як участь у програмах FOMO, міні-перегонах та купівлях пакетів для майнінгу NFT. MTT також служить токеном управління, що дозволяє спільноті голосувати за ключовими рішеннями, а його мультичейн-можливості забезпечують плавний своп як на DEX-, так і на CEX-платформах. Завдяки дефляційній моделі токеноміки, ончейн-прозорості, масштабованим програмам та підходу, орієнтованому на спільноту, MTT прагне створити стійку цінність, тісно пов'язану з практичними, реальними продуктами та послугами.

Проєкт Metti Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Metti Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MTT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Metti Token у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Metti Token безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Metti Token (USD)

Скільки коштуватиме Metti Token (MTT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Metti Token (MTT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Metti Token.

Перегляньте прогноз ціни Metti Token вже зараз!

Токеноміка Metti Token (MTT)

Розуміння токеноміки Metti Token (MTT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MTT зараз!

Як купити Metti Token (MTT)

Шукаєте як купити Metti Token? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Metti Token на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MTT до місцевих валют

Ресурс Metti Token

Щоб дізнатися більше про Metti Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMetti Token
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Metti Token

Скільки сьогодні коштує Metti Token (MTT)?
Актуальна ціна MTT у USD становить 38,26 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MTT до USD?
Поточна ціна MTT до USD — $ 38,26. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Metti Token?
Ринкова капіталізація MTT — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MTT?
Циркуляційна пропозиція MTT — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MTT?
MTT досяг історичної максимальної ціни у 159,13148291639322 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MTT?
Історична мінімальна ціна MTT становила 3,009680156954041 USD.
Який обсяг торгівлі MTT?
Актуальний обсяг торгівлі MTT за 24 години — $ 589,75K USD.
Чи підніметься ціна MTT цього року?
MTT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MTT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Metti Token (MTT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

