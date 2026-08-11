Сьогоднішня ціна Nock

Поточна ціна Nock (NOCK) сьогодні становить ₴ 0.01149, зі зміною 22.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOCK до UAH становить ₴ 0.01149 за NOCK.

Nock наразі посідає №261 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 25,22M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B NOCK. Протягом останніх 24 годин NOCK торгувався між ₴ 0.009172 (мінімум) та ₴ 0.012218 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6.2005720361136057057, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1954962078679416763.

У короткостроковій динаміці NOCK змінився на -0.52% за останню годину та на -4.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,09K.

Ринкова інформація щодо Nock (NOCK)

Рейтинг No.261 Ринкова капіталізація ₴ 25,22M₴ 25,22M ₴ 25,22M Обсяг (за 24 год) ₴ 101,09K₴ 101,09K ₴ 101,09K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 49.35M₴ 49.35M ₴ 49.35M Циркуляційне постачання 2,20B 2,20B 2,20B Максимальна пропозиція 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Загальна пропозиція 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Коефіцієнт циркуляції 51.10% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Nock — ₴ 25,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,09K. Циркуляційна пропозиція NOCK — 2,20B, зі загальною пропозицією 4294967296. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 49.35M.