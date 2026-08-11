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Поточна ціна Nock сьогодні становить 0.01149 UAH. Ринкова капіталізація NOCK становить 25,221,883.20768 UAH. Відстежуйте оновлення цін NOCK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nock сьогодні становить 0.01149 UAH. Ринкова капіталізація NOCK становить 25,221,883.20768 UAH. Відстежуйте оновлення цін NOCK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NOCK

Інформація про ціну NOCK

Що таке NOCK

Whitepaper NOCK

Офіційний вебсайт NOCK

Токеноміка NOCK

Прогноз ціни NOCK

Історія NOCK

Посібник з купівлі NOCK

Конвертація NOCK у фіатну валюту

Спот NOCK

Ф'ючерси NOCK USDT-M

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип Nock

Курс Nock (NOCK)

Актуальна ціна 1 NOCK до UAH:

₴0.5157861
₴0.5157861₴0.5157861
+22,36%1D
UAH
Графік ціни Nock (NOCK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:51:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nock

Поточна ціна Nock (NOCK) сьогодні становить ₴ 0.01149, зі зміною 22.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NOCK до UAH становить ₴ 0.01149 за NOCK.

Nock наразі посідає №261 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 25,22M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B NOCK. Протягом останніх 24 годин NOCK торгувався між ₴ 0.009172 (мінімум) та ₴ 0.012218 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 6.2005720361136057057, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1954962078679416763.

У короткостроковій динаміці NOCK змінився на -0.52% за останню годину та на -4.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,09K.

Ринкова інформація щодо Nock (NOCK)

No.261

₴ 25,22M
₴ 25,22M₴ 25,22M

₴ 101,09K
₴ 101,09K₴ 101,09K

₴ 49.35M
₴ 49.35M₴ 49.35M

2,20B
2,20B 2,20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Nock — ₴ 25,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,09K. Циркуляційна пропозиція NOCK — 2,20B, зі загальною пропозицією 4294967296. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 49.35M.

Історія ціни Nock у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.009172
₴ 0.009172₴ 0.009172
Мін. за 24 год
₴ 0.012218
₴ 0.012218₴ 0.012218
Макс. за 24 год

₴ 0.009172
₴ 0.009172₴ 0.009172

₴ 0.012218
₴ 0.012218₴ 0.012218

₴ 6.2005720361136057057
₴ 6.2005720361136057057₴ 6.2005720361136057057

₴ 0.1954962078679416763
₴ 0.1954962078679416763₴ 0.1954962078679416763

-0.52%

+22.36%

-4.65%

-4.65%

Історія ціни Nock (NOCK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Nock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.09425447+22.36%
30 днів₴ -0.00597-34.20%
60 днів₴ -0.02379-67.44%
90 днів₴ -0.01099-48.89%
Зміна ціни Nock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NOCK на ₴ +0.09425447 (+22.36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.00597 (-34.20%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NOCK змінився на ₴ -0.02379 (-67.44%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.01099 (-48.89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nock (NOCK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nock зараз.

Аналіз для Nock

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Nock. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Nock сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку NOCK: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** NOCK_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна 0,02402, що знаходиться вище центрального діапазону 0,02396 на 0,25%, перебуваючи у зоні середньої осі хабового ринкового формування. Група MA та група EMA показують 7 сигналів купівлі і 0 сигналів продажу; система скользящих середніх демонструє повну бичачу конфігурацію. Ціна перебуває нижче верхнього опору R1 (0,02506) на 4,33% і знаходиться на відстані 4,30% від нижнього підтримки S1 (0,02303). **Стан енергетики ринку** MACD демонструє фіксацію «мертвої схрещення», при цьому швидка і довга лінії сигнализують про розбіжність. Індекс RSI залишається в нейтральному діапазоні, не входячи в зони перекупленості або перепроданості. Бичача конфігурація системи скользящих середніх разом з «мертвою схрещенням» MACD створює структурний розподіл рівнів, що свідчить про невідповідність між короткостроковою енергетикою та довгостроковими трендовими напрямками. **Ключові рівні ціни** Верхній опір R1 розташований на рівні 0,02506 (+4,33%), що визначає найближчу опірну зону; R2 — на рівні 0,02599 (+8,20%) — служить віддаленим орієнтиром. Нижній підтримка S1 знаходиться на рівні 0,02303 (-4,12%), яка є першою лінією підтримки; S2 — на рівні 0,02193 (-8,70%) — виступає як зона глибокого відкату.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Nock?

Ціну NOCK впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий настрій та довіра інвесторів
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Загальні тренди на ринку криптовалют (кореляція з Біткоїном)
4. Оновлення щодо розвитку проекту та прогрес за дорожньою картою
5. Оголошення про партнериства та новини щодо прийняття
6. Регуляторні зміни, що впливають на ринки криптовалют
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Залученість спільноти та активність у соціальних мережах
9. Паттерни технічного аналізу
10. Макроекономічні фактори, такі як інфляція та процентні ставки

Ці елементи взаємодіють між собою й створюють цінову волатильність, характерну для менших криптовалют.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Nock?

Люди хочуть знати ціну Nock (NOCK) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для входження чи виходу з ринку. Трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати чи продавати в найкращий момент. Інвестори слідкують за щоденною динамікою, аби оцінити вартість своїх активів і здійснювати стратегічні коригування.

Прогноз ціни Nock

Прогноз ціни Nock (NOCK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NOCK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Nock (NOCK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NOCK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nock.

Як купити та інвестувати Nock в Україна

Готові розпочати торгівлю з Nock? Купівля NOCK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Nock. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Nock (NOCK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Nock буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Nock (NOCK)

Що ви можете зробити з Nock

Володіння Nock відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Nock (NOCK)

Названий на честь Nockchain, токен представляє собою рівень 1, який є першим, що використовує ZK-PoW, зосереджуючись на можливому для перевірки обчисленні та адаптивній складності, а останнім часом також привертає увагу завдяки своєму мостуванню з Base та ліквідності на Aerodrome.

Ресурс Nock

Щоб дізнатися більше про Nock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNock
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

Люди також запитують: Інші запитання про Nock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:51:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nock (NOCK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Nock

NOCK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію NOCK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю NOCKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Nock (NOCK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Nock у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
NOCK/USDT
₴0.516235
₴0.516235₴0.516235
+22.60%
9.76M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 NOCK = 0.5157861 UAH