Сьогоднішня ціна STOC

Поточна ціна STOC (STOC) сьогодні становить ₴ 0,5699, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STOC до UAH становить ₴ 0,5699 за STOC.

STOC наразі посідає №3937 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 STOC. Протягом останніх 24 годин STOC торгувався між ₴ 0,5695 (мінімум) та ₴ 0,5704 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 107,746563160712110643, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2197345290732389575.

У короткостроковій динаміці STOC змінився на -0,06% за останню годину та на +7,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 11,24K.

Ринкова інформація щодо STOC (STOC)

Рейтинг No.3937 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 11,24K₴ 11,24K ₴ 11,24K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,85B₴ 2,85B ₴ 2,85B Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 4 999 899 952 4 999 899 952 4 999 899 952 Публічний блокчейн STOCHAIN

Поточна ринкова капіталізація STOC — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 11,24K. Циркуляційна пропозиція STOC — 0,00, зі загальною пропозицією 4999899952. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,85B.