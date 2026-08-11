Сьогоднішня ціна Terra

Поточна ціна Terra (LUNA) сьогодні становить ₴ 0.04159, зі зміною 0.88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUNA до UAH становить ₴ 0.04159 за LUNA.

Terra наразі посідає №508 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 29,53M, з циркуляційною пропозицією у 709,98M LUNA. Протягом останніх 24 годин LUNA торгувався між ₴ 0.0414 (мінімум) та ₴ 0.04259 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 877.30024085925013794, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.7647258285069551473.

У короткостроковій динаміці LUNA змінився на -0.13% за останню годину та на +1.43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 75,22K.

Ринкова інформація щодо Terra (LUNA)

Рейтинг No.508 Ринкова капіталізація ₴ 29,53M₴ 29,53M ₴ 29,53M Обсяг (за 24 год) ₴ 75,22K₴ 75,22K ₴ 75,22K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 49.36M₴ 49.36M ₴ 49.36M Циркуляційне постачання 709,98M 709,98M 709,98M Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 1,186,707,049 1,186,707,049 1,186,707,049 Публічний блокчейн LUNA2

Поточна ринкова капіталізація Terra — ₴ 29,53M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 75,22K. Циркуляційна пропозиція LUNA — 709,98M, зі загальною пропозицією 1186707049. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 49.36M.