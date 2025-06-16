Що таке Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL — це токен ліквідного стейкінгу (LST) для Solana, який підтримується біржею MEXC. Коли ви здійснюєте стейкінг SOL на MEXC, ви отримуєте токени MXSOL, які представляють ваші застейкані SOL у пулі стейкінгу MEXC. Ці токени виконують роль квитанцій і можуть бути згодом обміняні назад на SOL та зароблені винагороди.

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Прогноз курсу Mexc Staked SOL

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Mexc Staked SOL, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна MXSOL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Mexc Staked SOL.

Історія ціни Mexc Staked SOL

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Токеноміка Mexc Staked SOL (MXSOL)

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MXSOL до місцевих валют

1 MXSOL до VND ₫ 4 014 353,25 1 MXSOL до AUD A$ 231,876 1 MXSOL до GBP ￡ 111,3615 1 MXSOL до EUR € 131,193 1 MXSOL до USD $ 152,55 1 MXSOL до MYR RM 646,812 1 MXSOL до TRY ₺ 6 004,368 1 MXSOL до JPY ¥ 22 016,016 1 MXSOL до RUB ₽ 11 993,481 1 MXSOL до INR ₹ 13 119,3 1 MXSOL до IDR Rp 2 500 819,272 1 MXSOL до KRW ₩ 207 268,1595 1 MXSOL до PHP ₱ 8 600,769 1 MXSOL до EGP ￡E. 7 667,163 1 MXSOL до BRL R$ 839,025 1 MXSOL до CAD C$ 205,9425 1 MXSOL до BDT ৳ 18 647,712 1 MXSOL до NGN ₦ 235 415,16 1 MXSOL до UAH ₴ 6 338,4525 1 MXSOL до VES Bs 15 560,1 1 MXSOL до PKR Rs 43 165,548 1 MXSOL до KZT ₸ 78 189,5025 1 MXSOL до THB ฿ 4 942,62 1 MXSOL до TWD NT$ 4 491,072 1 MXSOL до AED د.إ 559,8585 1 MXSOL до CHF Fr 123,5655 1 MXSOL до HKD HK$ 1 195,992 1 MXSOL до MAD .د.م 1 388,205 1 MXSOL до MXN $ 2 886,246

Ресурс Mexc Staked SOL

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