Актуальна ціна Dora Factory сьогодні становить 0.01296 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DORAFACTORY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DORAFACTORY на MEXC вже зараз.

Логотип Dora Factory

Курс Dora Factory (DORAFACTORY)

Актуальна ціна 1 DORAFACTORY до USD:

$0,01296
-0,61%1D
USD
Графік ціни Dora Factory (DORAFACTORY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:41:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01288
Мін. за 24 год
$ 0,01315
Макс. за 24 год

$ 0,01288
$ 0,01315
--
--
0,00%

-0,61%

-8,02%

-8,02%

Актуальна ціна Dora Factory (DORAFACTORY) становить $ 0,01296. За останні 24 години DORAFACTORY торгувався між мінімумом у $ 0,01288 і максимумом у $ 0,01315, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DORAFACTORY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то DORAFACTORY змінився на 0,00% за останню годину, -0,61% за 24 години та на -8,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dora Factory (DORAFACTORY)

--
$ 54,21K
$ 54,21K$ 54,21K

$ 12,96M
$ 12,96M$ 12,96M

--
1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Поточна ринкова капіталізація Dora Factory — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,21K. Циркуляційна пропозиція DORAFACTORY — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,96M.

Історія ціни Dora Factory (DORAFACTORY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Dora Factory за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000795-0,61%
30 днів$ -0,0048-27,03%
60 днів$ -0,00712-35,46%
90 днів$ -0,00676-34,28%
Зміна ціни Dora Factory сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DORAFACTORY на $ -0,0000795 (-0,61%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Dora Factory за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0048 (-27,03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Dora Factory за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DORAFACTORY змінився на $ -0,00712 (-35,46%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Dora Factory за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00676 (-34,28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Dora Factory (DORAFACTORY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Dora Factory зараз.

Що таке Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Проєкт Dora Factory доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Dora Factory. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DORAFACTORY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Dora Factory у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Dora Factory безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Dora Factory (USD)

Скільки коштуватиме Dora Factory (DORAFACTORY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dora Factory (DORAFACTORY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dora Factory.

Перегляньте прогноз ціни Dora Factory вже зараз!

Токеноміка Dora Factory (DORAFACTORY)

Розуміння токеноміки Dora Factory (DORAFACTORY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DORAFACTORY зараз!

Як купити Dora Factory (DORAFACTORY)

Шукаєте як купити Dora Factory? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Dora Factory на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DORAFACTORY до місцевих валют

1 Dora Factory (DORAFACTORY) до VND
341,0424
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AUD
A$0,0198288
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до GBP
0,00972
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до EUR
0,0111456
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до USD
$0,01296
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MYR
RM0,0546912
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TRY
0,544968
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до JPY
¥1,96992
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ARS
ARS$19,2283632
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до RUB
1,0552032
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до INR
1,1377584
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до IDR
Rp215,9999136
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PHP
0,7599744
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до EGP
￡E.0,6166368
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BRL
R$0,0697248
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до CAD
C$0,018144
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BDT
1,583712
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до NGN
18,919656
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до COP
$50,625
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ZAR
R.0,2245968
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до UAH
0,5415984
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TZS
T.Sh.32,2387776
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до VES
Bs2,74752
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до CLP
$12,26016
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PKR
Rs3,6588672
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до KZT
6,9564096
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до THB
฿0,4249584
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TWD
NT$0,3990384
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AED
د.إ0,0475632
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до CHF
Fr0,0102384
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до HKD
HK$0,1006992
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AMD
֏4,9446288
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MAD
.د.م0,1196208
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MXN
$0,238464
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SAR
ريال0,0486
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ETB
Br1,9570896
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до KES
KSh1,6700256
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до JOD
د.أ0,00918864
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PLN
0,0471744
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до RON
лв0,0566352
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SEK
kr0,1216944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BGN
лв0,0217728
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до HUF
Ft4,3548192
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до CZK
0,2713824
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до KWD
د.ك0,00396576
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ILS
0,0426384
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BOB
Bs0,0892944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AZN
0,022032
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TJS
SM0,1196208
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до GEL
0,0351216
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AOA
Kz11,8572336
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BHD
.د.ب0,00487296
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BMD
$0,01296
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до DKK
kr0,0833328
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до HNL
L0,3394224
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MUR
0,5899392
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до NAD
$0,2244672
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до NOK
kr0,1293408
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до NZD
$0,0224208
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PAB
B/.0,01296
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PGK
K0,0545616
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до QAR
ر.ق0,0470448
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до RSD
дин.1,3079232
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до UZS
soʻm156,1445424
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ALL
L1,078272
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ANG
ƒ0,0231984
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до AWG
ƒ0,023328
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BBD
$0,02592
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BAM
KM0,0217728
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BIF
Fr38,11536
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BND
$0,0167184
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BSD
$0,01296
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до JMD
$2,074248
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до KHR
52,0481376
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до KMF
Fr5,49504
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до LAK
281,7391248
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до LKR
රු3,9224736
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MDL
L0,2192832
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MGA
Ar57,8570688
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MOP
P0,1034208
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MVR
0,198288
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MWK
MK22,422096
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до MZN
MT0,8282736
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до NPR
रु1,8166032
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до PYG
91,26432
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до RWF
Fr18,77904
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SBD
$0,1065312
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SCR
0,1789776
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SRD
$0,5143824
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SVC
$0,1130112
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до SZL
L0,2243376
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TMT
m0,04536
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TND
د.ت0,0379728
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до TTD
$0,0876096
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до UGX
Sh45,15264
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до XAF
Fr7,30944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до XCD
$0,034992
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до XOF
Fr7,30944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до XPF
Fr1,32192
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BWP
P0,1732752
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до BZD
$0,02592
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до CVE
$1,229904
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до DJF
Fr2,29392
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до DOP
$0,8252928
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до DZD
د.ج1,686096
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до FJD
$0,0296784
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до GNF
Fr111,7152
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до GTQ
Q0,0990144
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до GYD
$2,7038448
1 Dora Factory (DORAFACTORY) до ISK
kr1,58112

Ресурс Dora Factory

Щоб дізнатися більше про Dora Factory, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDora Factory
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Dora Factory

Скільки сьогодні коштує Dora Factory (DORAFACTORY)?
Актуальна ціна DORAFACTORY у USD становить 0,01296 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DORAFACTORY до USD?
Поточна ціна DORAFACTORY до USD — $ 0,01296. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dora Factory?
Ринкова капіталізація DORAFACTORY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DORAFACTORY?
Циркуляційна пропозиція DORAFACTORY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DORAFACTORY?
DORAFACTORY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DORAFACTORY?
Історична мінімальна ціна DORAFACTORY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі DORAFACTORY?
Актуальний обсяг торгівлі DORAFACTORY за 24 години — $ 54,21K USD.
Чи підніметься ціна DORAFACTORY цього року?
DORAFACTORY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DORAFACTORY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:41:17 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DORAFACTORY до USD

Сума

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0,01296 USD

Торгувати DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0,01296
$0,01296$0,01296
-1,06%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --