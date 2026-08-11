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Поточна ціна Coldstack сьогодні становить 0,005012 UAH. Ринкова капіталізація CLS становить 117 853,010016 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Coldstack сьогодні становить 0,005012 UAH. Ринкова капіталізація CLS становить 117 853,010016 UAH. Відстежуйте оновлення цін CLS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CLS

Інформація про ціну CLS

Що таке CLS

Whitepaper CLS

Офіційний вебсайт CLS

Токеноміка CLS

Прогноз ціни CLS

Історія CLS

Посібник з купівлі CLS

Конвертація CLS у фіатну валюту

Спот CLS

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Курс Coldstack (CLS)

Актуальна ціна 1 CLS до UAH:

₴0,22498868
₴0,22498868₴0,22498868
+1,33%1D
UAH
Графік ціни Coldstack (CLS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:08:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Coldstack

Поточна ціна Coldstack (CLS) сьогодні становить ₴ 0,005012, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLS до UAH становить ₴ 0,005012 за CLS.

Coldstack наразі посідає №2591 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 117,85K, з циркуляційною пропозицією у 23,51M CLS. Протягом останніх 24 годин CLS торгувався між ₴ 0,004867 (мінімум) та ₴ 0,005014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 304,5456666236, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3366162849732972967.

У короткостроковій динаміці CLS змінився на +0,01% за останню годину та на -7,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 15,21K.

Ринкова інформація щодо Coldstack (CLS)

No.2591

₴ 117,85K
₴ 117,85K₴ 117,85K

₴ 15,21K
₴ 15,21K₴ 15,21K

₴ 250,60K
₴ 250,60K₴ 250,60K

23,51M
23,51M 23,51M

50 000 000
50 000 000 50 000 000

49 763 520
49 763 520 49 763 520

47,02%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Coldstack — ₴ 117,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 15,21K. Циркуляційна пропозиція CLS — 23,51M, зі загальною пропозицією 49763520. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 250,60K.

Історія ціни Coldstack у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004867
₴ 0,004867₴ 0,004867
Мін. за 24 год
₴ 0,005014
₴ 0,005014₴ 0,005014
Макс. за 24 год

₴ 0,004867
₴ 0,004867₴ 0,004867

₴ 0,005014
₴ 0,005014₴ 0,005014

₴ 304,5456666236
₴ 304,5456666236₴ 304,5456666236

₴ 0,3366162849732972967
₴ 0,3366162849732972967₴ 0,3366162849732972967

+0,01%

+1,33%

-7,52%

-7,52%

Історія ціни Coldstack (CLS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Coldstack за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00295307+1,33%
30 днів₴ -0,001494-22,97%
60 днів₴ -0,002805-35,89%
90 днів₴ -0,003428-40,62%
Зміна ціни Coldstack сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLS на ₴ +0,00295307 (+1,33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coldstack за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001494 (-22,97%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coldstack за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLS змінився на ₴ -0,002805 (-35,89%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coldstack за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003428 (-40,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coldstack (CLS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coldstack зараз.

Аналіз для Coldstack

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coldstack. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Coldstack?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Coldstack (CLS):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку
2. Прийняття платформи та зростання кількості користувачів децентралізованих послуг з хмарного сховища
3. Корисність токенів та попит на CLS у транзакціях платформи
4. Конкуренція з іншими проектами децентралізованого сховища
5. Оголошення партнерств та інтеграції
6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
7. Регуляторні зміни, що впливають на DeFi та токени сховища
8. Технічні розробки та оновлення платформи
9. Динаміка пропозиції, зокрема спалювання токенів або нагороди за стейкінг
10. Загальний ризик-апетит інвесторів до альткоїнів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Coldstack?

Люди хочуть знати ціну Coldstack (CLS) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для входження чи виходу з ринку. Оскільки CLS є токеном децентралізованого хмарного сховища, інвестори стежать за його ціною, щоб купувати або продавати у найбільш вигідні моменти, оцінювати вартість своїх активів та відстежувати ринкові тенденції задля отримання потенційної прибутку.

Прогноз ціни Coldstack

Прогноз ціни Coldstack (CLS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Coldstack (CLS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Coldstack потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Coldstack у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CLS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Coldstack.

Як купити та інвестувати Coldstack в Україна

Готові розпочати торгівлю з Coldstack? Купівля CLS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Coldstack. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Coldstack (CLS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Coldstack буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Coldstack (CLS)

Що ви можете зробити з Coldstack

Володіння Coldstack відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Coldstack (CLS) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Coldstack (CLS)

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Ресурс Coldstack

Щоб дізнатися більше про Coldstack, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтColdstack
Оглядач блокчейну

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BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:08:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Coldstack (CLS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Coldstack

CLS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CLS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CLSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Coldstack (CLS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Coldstack у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CLS/USDT
₴0,22498868
₴0,22498868₴0,22498868
+1,33%
3.08M (USDT)

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₴0,7671701₴0,7671701

+36,39%

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₴7,9419388
₴7,9419388₴7,9419388

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RAZOR

₴0,300763
₴0,300763₴0,300763

+11,85%

TOFU Story

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₴0,017098601
₴0,017098601₴0,017098601

+22,08%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CLS = 0,22498868 UAH