Сьогоднішня ціна Coldstack

Поточна ціна Coldstack (CLS) сьогодні становить ₴ 0,005012, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLS до UAH становить ₴ 0,005012 за CLS.

Coldstack наразі посідає №2591 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 117,85K, з циркуляційною пропозицією у 23,51M CLS. Протягом останніх 24 годин CLS торгувався між ₴ 0,004867 (мінімум) та ₴ 0,005014 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 304,5456666236, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3366162849732972967.

У короткостроковій динаміці CLS змінився на +0,01% за останню годину та на -7,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 15,21K.

Ринкова інформація щодо Coldstack (CLS)

Рейтинг No.2591 Ринкова капіталізація ₴ 117,85K₴ 117,85K ₴ 117,85K Обсяг (за 24 год) ₴ 15,21K₴ 15,21K ₴ 15,21K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 250,60K₴ 250,60K ₴ 250,60K Циркуляційне постачання 23,51M 23,51M 23,51M Максимальна пропозиція 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Загальна пропозиція 49 763 520 49 763 520 49 763 520 Коефіцієнт циркуляції 47,02% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Coldstack — ₴ 117,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 15,21K. Циркуляційна пропозиція CLS — 23,51M, зі загальною пропозицією 49763520. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 250,60K.