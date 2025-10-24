Актуальна ціна Quack AI сьогодні становить 0.034836 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни Q до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни Q на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Quack AI сьогодні становить 0.034836 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни Q до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни Q на MEXC вже зараз.

Докладніше про Q

Інформація про ціну Q

Whitepaper Q

Офіційний вебсайт Q

Токеноміка Q

Прогноз ціни Q

Історія Q

Посібник з купівлі Q

Конвертація Q у фіатну валюту

Спот Q

Ф'ючерси Q USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Quack AI

Курс Quack AI (Q)

Актуальна ціна 1 Q до USD:

$0,034908
$0,034908$0,034908
+4,44%1D
USD
Графік ціни Quack AI (Q) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:14:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Quack AI (Q) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,031009
$ 0,031009$ 0,031009
Мін. за 24 год
$ 0,035828
$ 0,035828$ 0,035828
Макс. за 24 год

$ 0,031009
$ 0,031009$ 0,031009

$ 0,035828
$ 0,035828$ 0,035828

--
----

--
----

-1,76%

+4,44%

+41,61%

+41,61%

Актуальна ціна Quack AI (Q) становить $ 0,034836. За останні 24 години Q торгувався між мінімумом у $ 0,031009 і максимумом у $ 0,035828, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум Q становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то Q змінився на -1,76% за останню годину, +4,44% за 24 години та на +41,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Quack AI (Q)

--
----

$ 208,48K
$ 208,48K$ 208,48K

$ 348,36M
$ 348,36M$ 348,36M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Quack AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 208,48K. Циркуляційна пропозиція Q — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 348,36M.

Історія ціни Quack AI (Q) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Quack AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00148402+4,44%
30 днів$ +0,009976+40,12%
60 днів$ +0,032836+1 641,80%
90 днів$ +0,032836+1 641,80%
Зміна ціни Quack AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни Q на $ +0,00148402 (+4,44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Quack AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,009976 (+40,12%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Quack AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник Q змінився на $ +0,032836 (+1 641,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Quack AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,032836 (+1 641,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Quack AI (Q)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Quack AI зараз.

Що таке Quack AI (Q)

Quack AI — це рівень ШІ-управління для Web3. Quack AI — це модульна, готова до використання інфраструктура управління, яка автоматизує створення пропозицій, оцінку ризиків, голосування та виконання між мережами, забезпечуючи масштабоване управління з використанням ШІ.

Проєкт Quack AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Quack AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу Q, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Quack AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Quack AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Quack AI (USD)

Скільки коштуватиме Quack AI (Q) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Quack AI (Q) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Quack AI.

Перегляньте прогноз ціни Quack AI вже зараз!

Токеноміка Quack AI (Q)

Розуміння токеноміки Quack AI (Q) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена Q зараз!

Як купити Quack AI (Q)

Шукаєте як купити Quack AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Quack AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Q до місцевих валют

1 Quack AI (Q) до VND
916,70934
1 Quack AI (Q) до AUD
A$0,05329908
1 Quack AI (Q) до GBP
0,026127
1 Quack AI (Q) до EUR
0,02995896
1 Quack AI (Q) до USD
$0,034836
1 Quack AI (Q) до MYR
RM0,14700792
1 Quack AI (Q) до TRY
1,4648538
1 Quack AI (Q) до JPY
¥5,295072
1 Quack AI (Q) до ARS
ARS$51,68512812
1 Quack AI (Q) до RUB
2,83634712
1 Quack AI (Q) до INR
3,056859
1 Quack AI (Q) до IDR
Rp580,59976776
1 Quack AI (Q) до PHP
2,04173796
1 Quack AI (Q) до EGP
￡E.1,65784524
1 Quack AI (Q) до BRL
R$0,18741768
1 Quack AI (Q) до CAD
C$0,0487704
1 Quack AI (Q) до BDT
4,2569592
1 Quack AI (Q) до NGN
50,8553346
1 Quack AI (Q) до COP
$136,078125
1 Quack AI (Q) до ZAR
R.0,60370788
1 Quack AI (Q) до UAH
1,45579644
1 Quack AI (Q) до TZS
T.Sh.86,65664016
1 Quack AI (Q) до VES
Bs7,385232
1 Quack AI (Q) до CLP
$32,954856
1 Quack AI (Q) до PKR
Rs9,83489952
1 Quack AI (Q) до KZT
18,69857136
1 Quack AI (Q) до THB
฿1,14192408
1 Quack AI (Q) до TWD
NT$1,0729488
1 Quack AI (Q) до AED
د.إ0,12784812
1 Quack AI (Q) до CHF
Fr0,02752044
1 Quack AI (Q) до HKD
HK$0,27067572
1 Quack AI (Q) до AMD
֏13,29097908
1 Quack AI (Q) до MAD
.د.م0,32153628
1 Quack AI (Q) до MXN
$0,6409824
1 Quack AI (Q) до SAR
ريال0,130635
1 Quack AI (Q) до ETB
Br5,26058436
1 Quack AI (Q) до KES
KSh4,48896696
1 Quack AI (Q) до JOD
د.أ0,024698724
1 Quack AI (Q) до PLN
0,12680304
1 Quack AI (Q) до RON
лв0,15223332
1 Quack AI (Q) до SEK
kr0,32676168
1 Quack AI (Q) до BGN
лв0,05852448
1 Quack AI (Q) до HUF
Ft11,70559272
1 Quack AI (Q) до CZK
0,72946584
1 Quack AI (Q) до KWD
د.ك0,010659816
1 Quack AI (Q) до ILS
0,11461044
1 Quack AI (Q) до BOB
Bs0,24002004
1 Quack AI (Q) до AZN
0,0592212
1 Quack AI (Q) до TJS
SM0,32153628
1 Quack AI (Q) до GEL
0,09440556
1 Quack AI (Q) до AOA
Kz31,87180476
1 Quack AI (Q) до BHD
.د.ب0,013098336
1 Quack AI (Q) до BMD
$0,034836
1 Quack AI (Q) до DKK
kr0,22399548
1 Quack AI (Q) до HNL
L0,91235484
1 Quack AI (Q) до MUR
1,58573472
1 Quack AI (Q) до NAD
$0,60335952
1 Quack AI (Q) до NOK
kr0,34766328
1 Quack AI (Q) до NZD
$0,06026628
1 Quack AI (Q) до PAB
B/.0,034836
1 Quack AI (Q) до PGK
K0,14665956
1 Quack AI (Q) до QAR
ر.ق0,12645468
1 Quack AI (Q) до RSD
дин.3,5166942
1 Quack AI (Q) до UZS
soʻm419,71074684
1 Quack AI (Q) до ALL
L2,8983552
1 Quack AI (Q) до ANG
ƒ0,06235644
1 Quack AI (Q) до AWG
ƒ0,0627048
1 Quack AI (Q) до BBD
$0,069672
1 Quack AI (Q) до BAM
KM0,05852448
1 Quack AI (Q) до BIF
Fr102,452676
1 Quack AI (Q) до BND
$0,04493844
1 Quack AI (Q) до BSD
$0,034836
1 Quack AI (Q) до JMD
$5,5755018
1 Quack AI (Q) до KHR
139,90346616
1 Quack AI (Q) до KMF
Fr14,770464
1 Quack AI (Q) до LAK
757,30433268
1 Quack AI (Q) до LKR
රු10,54346376
1 Quack AI (Q) до MDL
L0,58942512
1 Quack AI (Q) до MGA
Ar155,51765808
1 Quack AI (Q) до MOP
P0,27799128
1 Quack AI (Q) до MVR
0,5329908
1 Quack AI (Q) до MWK
MK60,2697636
1 Quack AI (Q) до MZN
MT2,22636876
1 Quack AI (Q) до NPR
रु4,88296212
1 Quack AI (Q) до PYG
245,315112
1 Quack AI (Q) до RWF
Fr50,477364
1 Quack AI (Q) до SBD
$0,28635192
1 Quack AI (Q) до SCR
0,48108516
1 Quack AI (Q) до SRD
$1,38264084
1 Quack AI (Q) до SVC
$0,30376992
1 Quack AI (Q) до SZL
L0,60301116
1 Quack AI (Q) до TMT
m0,121926
1 Quack AI (Q) до TND
د.ت0,10206948
1 Quack AI (Q) до TTD
$0,23549136
1 Quack AI (Q) до UGX
Sh121,368624
1 Quack AI (Q) до XAF
Fr19,647504
1 Quack AI (Q) до XCD
$0,0940572
1 Quack AI (Q) до XOF
Fr19,647504
1 Quack AI (Q) до XPF
Fr3,553272
1 Quack AI (Q) до BWP
P0,46575732
1 Quack AI (Q) до BZD
$0,069672
1 Quack AI (Q) до CVE
$3,3059364
1 Quack AI (Q) до DJF
Fr6,165972
1 Quack AI (Q) до DOP
$2,21835648
1 Quack AI (Q) до DZD
د.ج4,5321636
1 Quack AI (Q) до FJD
$0,07977444
1 Quack AI (Q) до GNF
Fr300,28632
1 Quack AI (Q) до GTQ
Q0,26614704
1 Quack AI (Q) до GYD
$7,26783468
1 Quack AI (Q) до ISK
kr4,249992

Ресурс Quack AI

Щоб дізнатися більше про Quack AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтQuack AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Quack AI

Скільки сьогодні коштує Quack AI (Q)?
Актуальна ціна Q у USD становить 0,034836 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна Q до USD?
Поточна ціна Q до USD — $ 0,034836. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Quack AI?
Ринкова капіталізація Q — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція Q?
Циркуляційна пропозиція Q — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) Q?
Q досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) Q?
Історична мінімальна ціна Q становила -- USD.
Який обсяг торгівлі Q?
Актуальний обсяг торгівлі Q за 24 години — $ 208,48K USD.
Чи підніметься ціна Q цього року?
Q може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни Q для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:14:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Quack AI (Q)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор Q до USD

Сума

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0,034836 USD

Торгувати Q

Q/USDT
$0,034908
$0,034908$0,034908
+4,63%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --