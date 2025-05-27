Що таке Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

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Прогноз курсу Space and Time

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SXT до місцевих валют

1 SXT до VND ₫ 3 097,4328 1 SXT до AUD A$ 0,18724 1 SXT до GBP ￡ 0,089392 1 SXT до EUR € 0,106304 1 SXT до USD $ 0,1208 1 SXT до MYR RM 0,510984 1 SXT до TRY ₺ 4,712408 1 SXT до JPY ¥ 17,438688 1 SXT до RUB ₽ 9,6942 1 SXT до INR ₹ 10,307864 1 SXT до IDR Rp 1 980,327552 1 SXT до KRW ₩ 166,161608 1 SXT до PHP ₱ 6,709232 1 SXT до EGP ￡E. 6,01584 1 SXT до BRL R$ 0,68252 1 SXT до CAD C$ 0,165496 1 SXT до BDT ৳ 14,747264 1 SXT до NGN ₦ 191,441424 1 SXT до UAH ₴ 5,034944 1 SXT до VES Bs 11,3552 1 SXT до PKR Rs 34,018488 1 SXT до KZT ₸ 61,506528 1 SXT до THB ฿ 3,961032 1 SXT до TWD NT$ 3,626416 1 SXT до AED د.إ 0,443336 1 SXT до CHF Fr 0,099056 1 SXT до HKD HK$ 0,945864 1 SXT до MAD .د.م 1,114984 1 SXT до MXN $ 2,321776

Ресурс Space and Time

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Люди також запитують: Інші запитання про Space and Time Яка сьогодні ціна Space and Time (SXT)? Поточна ціна Space and Time (SXT) становить 0,1208 USD . Яка ринкова капіталізація Space and Time (SXT)? Поточна ринкова капіталізація Space and Time становить $ 169,12M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SXT на ринкову ціну в реальному часі 0,1208 USD . Яка циркуляційна пропозиція Space and Time (SXT)? Поточна циркуляційна пропозиція Space and Time (SXT) становить 1,40B USD . Яка була найвища ціна Space and Time (SXT)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Space and Time (SXT) становить 0,2421 USD . Який обсяг торгівлі Space and Time (SXT) за 24 год? Обсяг торгівлі Space and Time (SXT) за 24 год становить $ 682,41K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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