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Курс Space and Time (SXT)

USD

Графік ціни Space and Time (SXT) в реальному часі

$0,1209
$0,1209$0,1209
-1,22%(1D)

Дані та інформація про ціну SXT в реальному часі

Поточна ціна Space and Time (SXT) сьогодні становить 0,1208 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 169,12M USD. Ціна SXT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Space and Time:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 682,41K USD
- Зміна ціни Space and Time протягом дня – -1,22%
- Циркуляційна пропозиція – 1,40B USD

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Цінові показники SXTUSD

Відстежуйте зміни ціни на Space and Time за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001493-1,22%
30 днів$ +0,0708+141,60%
60 днів$ +0,0708+141,60%
90 днів$ +0,0708+141,60%
Зміна ціни Space and Time сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SXT на $ -0,001493 (-1,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Space and Time за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0708 (+141,60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Space and Time за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SXT змінився на $ +0,0708 (+141,60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Space and Time за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0708 (+141,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SXT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Space and Time: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,1162
$ 0,1162$ 0,1162

$ 0,1234
$ 0,1234$ 0,1234

$ 0,2421
$ 0,2421$ 0,2421

+0,24%

-1,22%

+2,89%

Ринкова інформація SXT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 169,12M
$ 169,12M$ 169,12M

$ 682,41K
$ 682,41K$ 682,41K

1,40B
1,40B 1,40B

Що таке Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) масштабує докази з нульовим розголошенням (ZK) у децентралізованому сховищі даних, щоб забезпечити надійну обробку даних для смартконтрактів. Ви можете використовувати SXT для об'єднання комплексних даних блокчейну, які ми індексували з основних мереж, з даними вашої програми або іншими наборами даних поза блокчейном. Proof of SQL — це допоміжний ZK-процесор SXT, який дозволяє вашому смартконтракту задавати складні запитання про діяльність у власному блокчейні чи інших блокчейнах і отримувати перевірену ZK відповідь наступного блоку.

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Прогноз курсу Space and Time

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Space and Time, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SXT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Space and Time.

Історія ціни Space and Time

Відстеження траєкторії ціни SXT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SXT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Space and Time.

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SXT до місцевих валют

1 SXT до VND
3 097,4328
1 SXT до AUD
A$0,18724
1 SXT до GBP
0,089392
1 SXT до EUR
0,106304
1 SXT до USD
$0,1208
1 SXT до MYR
RM0,510984
1 SXT до TRY
4,712408
1 SXT до JPY
¥17,438688
1 SXT до RUB
9,6942
1 SXT до INR
10,307864
1 SXT до IDR
Rp1 980,327552
1 SXT до KRW
166,161608
1 SXT до PHP
6,709232
1 SXT до EGP
￡E.6,01584
1 SXT до BRL
R$0,68252
1 SXT до CAD
C$0,165496
1 SXT до BDT
14,747264
1 SXT до NGN
191,441424
1 SXT до UAH
5,034944
1 SXT до VES
Bs11,3552
1 SXT до PKR
Rs34,018488
1 SXT до KZT
61,506528
1 SXT до THB
฿3,961032
1 SXT до TWD
NT$3,626416
1 SXT до AED
د.إ0,443336
1 SXT до CHF
Fr0,099056
1 SXT до HKD
HK$0,945864
1 SXT до MAD
.د.م1,114984
1 SXT до MXN
$2,321776

Ресурс Space and Time

Щоб дізнатися більше про Space and Time, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSpace and Time
Оглядач блокчейну

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