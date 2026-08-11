Сьогоднішня ціна ShareToken

Поточна ціна ShareToken (SHR) сьогодні становить ₴ 0,0003288, зі зміною 7,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHR до UAH становить ₴ 0,0003288 за SHR.

ShareToken наразі посідає №1770 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,19M, з циркуляційною пропозицією у 3,61B SHR. Протягом останніх 24 годин SHR торгувався між ₴ 0,000292 (мінімум) та ₴ 0,00044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,4241941026, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0068595424754074569.

У короткостроковій динаміці SHR змінився на +0,18% за останню годину та на +29,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 19,55K.

Ринкова інформація щодо ShareToken (SHR)

Рейтинг No.1770 Ринкова капіталізація ₴ 1,19M₴ 1,19M ₴ 1,19M Обсяг (за 24 год) ₴ 19,55K₴ 19,55K ₴ 19,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,18M₴ 2,18M ₴ 2,18M Циркуляційне постачання 3,61B 3,61B 3,61B Загальна пропозиція 6 631 168 865,24 6 631 168 865,24 6 631 168 865,24 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ShareToken — ₴ 1,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 19,55K. Циркуляційна пропозиція SHR — 3,61B, зі загальною пропозицією 6631168865.24. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,18M.