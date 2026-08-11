Сьогоднішня ціна Just a jacket

Поточна ціна Just a jacket (JACKET) сьогодні становить ₴ 0,000705, зі зміною 387,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JACKET до UAH становить ₴ 0,000705 за JACKET.

Just a jacket наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JACKET. Протягом останніх 24 годин JACKET торгувався між ₴ 0,0001319 (мінімум) та ₴ 0,0009478 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JACKET змінився на -16,25% за останню годину та на -56,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,47K.

Ринкова інформація щодо Just a jacket (JACKET)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 78,47K₴ 78,47K ₴ 78,47K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 705,00K₴ 705,00K ₴ 705,00K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Just a jacket — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,47K. Циркуляційна пропозиція JACKET — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 705,00K.