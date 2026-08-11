Курс Derive (DRV)
Поточна ціна Derive (DRV) сьогодні становить ₴ 0.10152, зі зміною 6.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DRV до UAH становить ₴ 0.10152 за DRV.
Derive наразі посідає №268 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 74,87M, з циркуляційною пропозицією у 737,53M DRV. Протягом останніх 24 годин DRV торгувався між ₴ 0.0937 (мінімум) та ₴ 0.10229 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25.13050250004288591, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5485580779629739776.
У короткостроковій динаміці DRV змінився на -0.20% за останню годину та на +3.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,36K.
No.268
49.16%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Derive — ₴ 74,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,36K. Циркуляційна пропозиція DRV — 737,53M, зі загальною пропозицією 1500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 152.28M.
-0.20%
+6.80%
+3.67%
+3.67%
Відстежуйте зміни ціни на Derive за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.2901323
|+6.80%
|30 днів
|₴ +0.06152
|+153.80%
|60 днів
|₴ +0.06152
|+153.80%
|90 днів
|₴ +0.06152
|+153.80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни DRV на ₴ +0.2901323 (+6.80%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.06152 (+153.80%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник DRV змінився на ₴ +0.06152 (+153.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.06152 (+153.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Derive (DRV)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Derive зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Derive. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку DRV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
DRV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,09521. Ціна знаходиться вище ключового рівня опору S1 — 0,0951. Центральний рівень опору встановлений на позначці 0,0966. Наразі цінова структура перебуває між нижньою межею діапазону та його середньою лінією. Боковий тренд продовжується, оскільки балик і медведі активно конкурують за контроль над ціною у цьому вузькому діапазоні. Поки що ціна не змогла ефективно пробити центральний рівень, що не дозволяє однозначно визначити напрямок тренду. Короткострокові скользящі середні показують переважання бичачих сигналів: EMA-індикатори синхронно спрямовані вгору. MACD формував «золотий хрест» — сигнал до зростання. Показники імпульсу свідчать про активне входження купівельних сил у короткостроковому періоді. RSI перебуває в нейтральній зоні, а швидкість і повільність індикаторів демонструють явну розшарованість. Волатильність залишається низькою, характеризуючись боковим коливанням; загальна концентрація імпульсу недостатня, відсутні чіткі сигнали масового збільшення об'єму. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці 0,0951, що відстає від поточної ціни лише на 0,00011. Нижче, на рівні S2 (0,0940), розташований дальніший опорний рівень для довгострокової перспективи. Угору першим значним опорним рівнем є 0,0977, що відстає від поточної ціни на 0,00256. Далекий рівень опору R2 знаходиться на позначці 0,0992. Розподіл ключових рівнів демонструє симетричну структуру, збалансовану як угору, так і вниз.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Derive потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
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