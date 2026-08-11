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Поточна ціна Derive сьогодні становить 0.10152 UAH. Ринкова капіталізація DRV становить 74,874,013.41816 UAH. Відстежуйте оновлення цін DRV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Derive сьогодні становить 0.10152 UAH. Ринкова капіталізація DRV становить 74,874,013.41816 UAH. Відстежуйте оновлення цін DRV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DRV

Інформація про ціну DRV

Що таке DRV

Whitepaper DRV

Офіційний вебсайт DRV

Токеноміка DRV

Прогноз ціни DRV

Історія DRV

Посібник з купівлі DRV

Конвертація DRV у фіатну валюту

Спот DRV

Ф'ючерси DRV USDT-M

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Курс Derive (DRV)

Актуальна ціна 1 DRV до UAH:

₴4.5567839
₴4.5567839₴4.5567839
+6,80%1D
UAH
Графік ціни Derive (DRV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:18:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Derive

Поточна ціна Derive (DRV) сьогодні становить ₴ 0.10152, зі зміною 6.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DRV до UAH становить ₴ 0.10152 за DRV.

Derive наразі посідає №268 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 74,87M, з циркуляційною пропозицією у 737,53M DRV. Протягом останніх 24 годин DRV торгувався між ₴ 0.0937 (мінімум) та ₴ 0.10229 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25.13050250004288591, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5485580779629739776.

У короткостроковій динаміці DRV змінився на -0.20% за останню годину та на +3.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,36K.

Ринкова інформація щодо Derive (DRV)

No.268

₴ 74,87M
₴ 74,87M₴ 74,87M

₴ 56,36K
₴ 56,36K₴ 56,36K

₴ 152.28M
₴ 152.28M₴ 152.28M

737,53M
737,53M 737,53M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

49.16%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Derive — ₴ 74,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,36K. Циркуляційна пропозиція DRV — 737,53M, зі загальною пропозицією 1500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 152.28M.

Історія ціни Derive у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0937
₴ 0.0937₴ 0.0937
Мін. за 24 год
₴ 0.10229
₴ 0.10229₴ 0.10229
Макс. за 24 год

₴ 0.0937
₴ 0.0937₴ 0.0937

₴ 0.10229
₴ 0.10229₴ 0.10229

₴ 25.13050250004288591
₴ 25.13050250004288591₴ 25.13050250004288591

₴ 0.5485580779629739776
₴ 0.5485580779629739776₴ 0.5485580779629739776

-0.20%

+6.80%

+3.67%

+3.67%

Історія ціни Derive (DRV) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Derive за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.2901323+6.80%
30 днів₴ +0.06152+153.80%
60 днів₴ +0.06152+153.80%
90 днів₴ +0.06152+153.80%
Зміна ціни Derive сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DRV на ₴ +0.2901323 (+6.80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Derive за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.06152 (+153.80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Derive за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DRV змінився на ₴ +0.06152 (+153.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Derive за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.06152 (+153.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Derive (DRV)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Derive зараз.

Аналіз для Derive

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Derive. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Derive сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку DRV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

DRV_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,09521. Ціна знаходиться вище ключового рівня опору S1 — 0,0951. Центральний рівень опору встановлений на позначці 0,0966. Наразі цінова структура перебуває між нижньою межею діапазону та його середньою лінією. Боковий тренд продовжується, оскільки балик і медведі активно конкурують за контроль над ціною у цьому вузькому діапазоні. Поки що ціна не змогла ефективно пробити центральний рівень, що не дозволяє однозначно визначити напрямок тренду. Короткострокові скользящі середні показують переважання бичачих сигналів: EMA-індикатори синхронно спрямовані вгору. MACD формував «золотий хрест» — сигнал до зростання. Показники імпульсу свідчать про активне входження купівельних сил у короткостроковому періоді. RSI перебуває в нейтральній зоні, а швидкість і повільність індикаторів демонструють явну розшарованість. Волатильність залишається низькою, характеризуючись боковим коливанням; загальна концентрація імпульсу недостатня, відсутні чіткі сигнали масового збільшення об'єму. Близький рівень підтримки знаходиться на позначці 0,0951, що відстає від поточної ціни лише на 0,00011. Нижче, на рівні S2 (0,0940), розташований дальніший опорний рівень для довгострокової перспективи. Угору першим значним опорним рівнем є 0,0977, що відстає від поточної ціни на 0,00256. Далекий рівень опору R2 знаходиться на позначці 0,0992. Розподіл ключових рівнів демонструє симетричну структуру, збалансовану як угору, так і вниз.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Derive?

Ціни Derive (DRV) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий попит та обсяг торгів
2. Загальний настрій на ринку криптовалют і тенденції Bitcoin
3. Прийняття протоколу та загальна заблокована вартість (TVL)
4. Корисність токенів та винагороди за стейкінг
5. Конкуренція з боку інших платформ DeFi-деривативів
6. Регуляторні події та розвиток законодавства
7. Оновлення команди та прогрес у реалізації дорожньої карти

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Derive?

Люди хочуть знати ціну Derive (DRV) сьогодні з кількох ключових причин: приймати обґрунтовані торговельні рішення, оцінювати вартість свого портфеля, виявляти можливості для покупки або продажу, відстежувати ринкові тенденції, розраховувати потенційні прибутки чи збитки, а також визначати оптимальні точки входу або виходу з інвестицій.

Прогноз ціни Derive

Прогноз ціни Derive (DRV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRV у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Derive (DRV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Derive потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Derive у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DRV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Derive.

Як купити та інвестувати Derive в Україна

Готові розпочати торгівлю з Derive? Купівля DRV на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Derive. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Derive (DRV).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Derive буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Derive (DRV)

Що ви можете зробити з Derive

Володіння Derive відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Derive (DRV)

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Ресурс Derive

Щоб дізнатися більше про Derive, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDerive
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про Derive

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:18:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Derive (DRV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Derive

DRV USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DRV з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DRVUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Derive (DRV) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Derive у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DRV/USDT
₴4.5558861
₴4.5558861₴4.5558861
+6.79%
581.49K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 DRV = 4.5572328 UAH