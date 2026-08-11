Сьогоднішня ціна Derive

Поточна ціна Derive (DRV) сьогодні становить ₴ 0.10152, зі зміною 6.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DRV до UAH становить ₴ 0.10152 за DRV.

Derive наразі посідає №268 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 74,87M, з циркуляційною пропозицією у 737,53M DRV. Протягом останніх 24 годин DRV торгувався між ₴ 0.0937 (мінімум) та ₴ 0.10229 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25.13050250004288591, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5485580779629739776.

У короткостроковій динаміці DRV змінився на -0.20% за останню годину та на +3.67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,36K.

Ринкова інформація щодо Derive (DRV)

Рейтинг No.268 Ринкова капіталізація ₴ 74,87M₴ 74,87M ₴ 74,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,36K₴ 56,36K ₴ 56,36K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 152.28M₴ 152.28M ₴ 152.28M Циркуляційне постачання 737,53M 737,53M 737,53M Максимальна пропозиція 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Загальна пропозиція 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Коефіцієнт циркуляції 49.16% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Derive — ₴ 74,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,36K. Циркуляційна пропозиція DRV — 737,53M, зі загальною пропозицією 1500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 152.28M.