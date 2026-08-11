Сьогоднішня ціна AixPlay

Поточна ціна AixPlay (AIXPLAY) сьогодні становить ₴ 0,0001084, зі зміною 1,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIXPLAY до UAH становить ₴ 0,0001084 за AIXPLAY.

AixPlay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- AIXPLAY. Протягом останніх 24 годин AIXPLAY торгувався між ₴ 0,0001051 (мінімум) та ₴ 0,0001116 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці AIXPLAY змінився на -0,28% за останню годину та на -7,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 149,37K.

Ринкова інформація щодо AixPlay (AIXPLAY)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 149,37K₴ 149,37K ₴ 149,37K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,04M₴ 2,04M ₴ 2,04M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 18 827 566 155 18 827 566 155 18 827 566 155 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація AixPlay — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 149,37K. Циркуляційна пропозиція AIXPLAY — --, зі загальною пропозицією 18827566155. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,04M.