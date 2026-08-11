Сьогоднішня ціна Collect on Fanable

Поточна ціна Collect on Fanable (COLLECT) сьогодні становить ₴ 0.05609, зі зміною 4.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COLLECT до UAH становить ₴ 0.05609 за COLLECT.

Collect on Fanable наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- COLLECT. Протягом останніх 24 годин COLLECT торгувався між ₴ 0.05282 (мінімум) та ₴ 0.05656 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці COLLECT змінився на +0.44% за останню годину та на +4.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,91K.

Ринкова інформація щодо Collect on Fanable (COLLECT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 78,91K₴ 78,91K ₴ 78,91K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 168.27M₴ 168.27M ₴ 168.27M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Collect on Fanable — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,91K. Циркуляційна пропозиція COLLECT — --, зі загальною пропозицією 3000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 168.27M.