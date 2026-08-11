Курс Collect on Fanable (COLLECT)
Поточна ціна Collect on Fanable (COLLECT) сьогодні становить ₴ 0.05609, зі зміною 4.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COLLECT до UAH становить ₴ 0.05609 за COLLECT.
Collect on Fanable наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- COLLECT. Протягом останніх 24 годин COLLECT торгувався між ₴ 0.05282 (мінімум) та ₴ 0.05656 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці COLLECT змінився на +0.44% за останню годину та на +4.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,91K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Collect on Fanable — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,91K. Циркуляційна пропозиція COLLECT — --, зі загальною пропозицією 3000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 168.27M.
+0.44%
+4.48%
+4.47%
+4.47%
Відстежуйте зміни ціни на Collect on Fanable за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.1079642
|+4.48%
|30 днів
|₴ +0.0154
|+37.84%
|60 днів
|₴ +0.00119
|+2.16%
|90 днів
|₴ -0.00207
|-3.56%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни COLLECT на ₴ +0.1079642 (+4.48%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0154 (+37.84%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник COLLECT змінився на ₴ +0.00119 (+2.16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00207 (-3.56%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Collect on Fanable (COLLECT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Collect on Fanable зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Collect on Fanable. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку COLLECT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
COLLECT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,05577; ціна подолала опірну точку R1 — 0,0557 і зараз знаходиться вище центрального діапазону на рівні 0,05475. У короткостроковій структурі спостерігається характер коливань на високому рівні: бокова конкуренція між биками та ведмедями утворила тимчасовий баланс поблизу рівня R1. Ціна розташована у верхній частині діапазону, обмеженого осовими лініями S2–R2, що свідчить про те, що нещодавно купівельний попит зміг підштовхнути ціну вгору, проте не зміг стабілізувати її на вищих рівнях. Індикатори динаміки демонструють розбіжність: група MA та EMA продовжують сигналізувати про покупки, а система середніх ліній забезпечує підтримку знизу. Однак MACD показав смертельне перетинання, при цьому швидка та повільна лінії розходяться вниз, що свідчить про послаблення короткострокового зростання. Індекс сили (RSI) перебуває в нейтральній зоні, без екстремальних значень перевищення чи недостатку. Показники KDJ та StochRSI також знижуються, підтверджуючи тиск короткострокової корекції. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, а полотно Болінджера не демонструє помітного розширення чи звуження, що вказує на фазу консолідації перед визначенням напрямку руху. Близькі ключові рівні: опір R1 — 0,0557, що відстає від поточної ціни на 0,13%; перший підтримуючий рівень S1 — 0,05475, на відстані 1,83% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 — 0,05401, що відстає на 3,16%. Опір R2 — 0,05644, який становить верхню межу, на 1,20% вище поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за зближенням ціни між рівнем R1 та центральним діапазоном.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Collect on Fanable потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
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