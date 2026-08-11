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Поточна ціна Collect on Fanable сьогодні становить 0.05609 UAH. Ринкова капіталізація COLLECT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін COLLECT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Collect on Fanable сьогодні становить 0.05609 UAH. Ринкова капіталізація COLLECT становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін COLLECT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про COLLECT

Інформація про ціну COLLECT

Що таке COLLECT

Офіційний вебсайт COLLECT

Токеноміка COLLECT

Прогноз ціни COLLECT

Історія COLLECT

Посібник з купівлі COLLECT

Конвертація COLLECT у фіатну валюту

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Логотип Collect on Fanable

Курс Collect on Fanable (COLLECT)

Актуальна ціна 1 COLLECT до UAH:

₴2.5178801
₴2.5178801₴2.5178801
+4,48%1D
UAH
Графік ціни Collect on Fanable (COLLECT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:09:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Collect on Fanable

Поточна ціна Collect on Fanable (COLLECT) сьогодні становить ₴ 0.05609, зі зміною 4.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COLLECT до UAH становить ₴ 0.05609 за COLLECT.

Collect on Fanable наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- COLLECT. Протягом останніх 24 годин COLLECT торгувався між ₴ 0.05282 (мінімум) та ₴ 0.05656 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці COLLECT змінився на +0.44% за останню годину та на +4.47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,91K.

Ринкова інформація щодо Collect on Fanable (COLLECT)

--
----

₴ 78,91K
₴ 78,91K₴ 78,91K

₴ 168.27M
₴ 168.27M₴ 168.27M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Collect on Fanable — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,91K. Циркуляційна пропозиція COLLECT — --, зі загальною пропозицією 3000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 168.27M.

Історія ціни Collect on Fanable у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.05282
₴ 0.05282₴ 0.05282
Мін. за 24 год
₴ 0.05656
₴ 0.05656₴ 0.05656
Макс. за 24 год

₴ 0.05282
₴ 0.05282₴ 0.05282

₴ 0.05656
₴ 0.05656₴ 0.05656

--
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--
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+0.44%

+4.48%

+4.47%

+4.47%

Історія ціни Collect on Fanable (COLLECT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Collect on Fanable за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.1079642+4.48%
30 днів₴ +0.0154+37.84%
60 днів₴ +0.00119+2.16%
90 днів₴ -0.00207-3.56%
Зміна ціни Collect on Fanable сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COLLECT на ₴ +0.1079642 (+4.48%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Collect on Fanable за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0154 (+37.84%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Collect on Fanable за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COLLECT змінився на ₴ +0.00119 (+2.16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Collect on Fanable за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.00207 (-3.56%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Collect on Fanable (COLLECT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Collect on Fanable зараз.

Аналіз для Collect on Fanable

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Collect on Fanable. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Collect on Fanable сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку COLLECT: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

COLLECT_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі на рівні 0,05577; ціна подолала опірну точку R1 — 0,0557 і зараз знаходиться вище центрального діапазону на рівні 0,05475. У короткостроковій структурі спостерігається характер коливань на високому рівні: бокова конкуренція між биками та ведмедями утворила тимчасовий баланс поблизу рівня R1. Ціна розташована у верхній частині діапазону, обмеженого осовими лініями S2–R2, що свідчить про те, що нещодавно купівельний попит зміг підштовхнути ціну вгору, проте не зміг стабілізувати її на вищих рівнях. Індикатори динаміки демонструють розбіжність: група MA та EMA продовжують сигналізувати про покупки, а система середніх ліній забезпечує підтримку знизу. Однак MACD показав смертельне перетинання, при цьому швидка та повільна лінії розходяться вниз, що свідчить про послаблення короткострокового зростання. Індекс сили (RSI) перебуває в нейтральній зоні, без екстремальних значень перевищення чи недостатку. Показники KDJ та StochRSI також знижуються, підтверджуючи тиск короткострокової корекції. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, а полотно Болінджера не демонструє помітного розширення чи звуження, що вказує на фазу консолідації перед визначенням напрямку руху. Близькі ключові рівні: опір R1 — 0,0557, що відстає від поточної ціни на 0,13%; перший підтримуючий рівень S1 — 0,05475, на відстані 1,83% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 — 0,05401, що відстає на 3,16%. Опір R2 — 0,05644, який становить верхню межу, на 1,20% вище поточної ціни. Трейдерам слід спостерігати за зближенням ціни між рівнем R1 та центральним діапазоном.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Collect on Fanable?

На ціну токенів COLLECT на платформі Fanable впливає кілька ключових факторів:

1. Прийняття платформи та зростання користувачів — більше колекціонерів, що приєднуються, збільшує попит.
2. Настрій на ринку NFT — цикли «бичі» та «ведмеді» у ширшому просторі NFT впливають на колекційні активи.
3. Розширення утилітарності — нові сценарії використання токенів COLLECT підвищують їхню вартість.
4. Обсяг торгів на платформі — більша активність сприяє збільшенню обігу токенів.
5. Партнерства з творцями/брендами — якісні співробітництва приваблюють користувачів.
6. Механіка надходження токенів — зміни у стейкінгу, спалюванні або емісії токенів.
7. Загальні умови на криптовалютному ринку — тенденції Біткоїна та Етереуму впливають на всі токени.
8. Оновлення розвитку платформи — нові функції та покращення.
9. Рівень залученості спільноти.
10. Новини щодо регулювання, які впливають на NFT та криптовалюти.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Collect on Fanable?

Люди хочуть знати ціну COLLECT сьогодні, оскільки вони є інвесторами або трейдерами, яким потрібні актуальні ринкові дані для прийняття обґрунтованих рішень щодо купівлі, продажу чи утримання токена. Реальний час ціноутворення допомагає їм відстежувати вартість портфелю, оцінювати ринкові тенденції та ефективно планувати свої угоди.

Прогноз ціни Collect on Fanable

Прогноз ціни Collect on Fanable (COLLECT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COLLECT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Collect on Fanable (COLLECT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Collect on Fanable потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Collect on Fanable у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни COLLECT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Collect on Fanable.

Як купити та інвестувати Collect on Fanable в Україна

Готові розпочати торгівлю з Collect on Fanable? Купівля COLLECT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Collect on Fanable. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Collect on Fanable (COLLECT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Collect on Fanable буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Collect on Fanable (COLLECT)

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Що таке Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Ресурс Collect on Fanable

Щоб дізнатися більше про Collect on Fanable, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCollect on Fanable
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:09:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Collect on Fanable (COLLECT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Collect on Fanable

COLLECT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію COLLECT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю COLLECTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Collect on Fanable (COLLECT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Collect on Fanable у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
COLLECT/USDT
₴2.5120444
₴2.5120444₴2.5120444
+4.34%
1.47M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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