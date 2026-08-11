Курс The White Bull (LEVI)
Поточна ціна The White Bull (LEVI) сьогодні становить ₴ 0,0003564, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEVI до UAH становить ₴ 0,0003564 за LEVI.
The White Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LEVI. Протягом останніх 24 годин LEVI торгувався між ₴ 0,0003296 (мінімум) та ₴ 0,0004006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці LEVI змінився на +0,33% за останню годину та на +1,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,03K.
SOL
Поточна ринкова капіталізація The White Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,03K. Циркуляційна пропозиція LEVI — --, зі загальною пропозицією 999999393. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 356,40K.
+0,33%
-0,50%
+1,59%
+1,59%
Відстежуйте зміни ціни на The White Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,000080396
|-0,50%
|30 днів
|₴ +0,0001194
|+50,37%
|60 днів
|₴ -0,0026436
|-88,12%
|90 днів
|₴ -0,0026436
|-88,12%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни LEVI на ₴ -0,000080396 (-0,50%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0001194 (+50,37%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник LEVI змінився на ₴ -0,0026436 (-88,12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0026436 (-88,12%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The White Bull (LEVI)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The White Bull зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The White Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку LEVI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
LEVI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище вузлового рівня 3,647E-4. Ціна знаходиться між центральним рівнем 3,52E-4 і опором R1 на рівні 3,58E-4. У короткостроковій перспективі серія простих скользящих середніх демонструє сигнал покупки. Індикатор MACD сформував помертий перетин. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні. Швидка та повільна лінії індикатора демонструють розшарування напрямку. Волатильність зберігається в досить вузькому діапазоні коливань. Розподіл балансу сил між бичами та ведмедями залишається відносно збалансованим. Близький опір на рівні 3,58E-4 знаходиться приблизно за 1,8% від поточної ціни. Нижній рівень підтримки на 3,52E-4 відстає від поточної ціни приблизно на 3,5%. Далекий опорний рівень S1 розташований на позначці 3,44E-4. Опором R2 на рівні 3,66E-4 визначає верхню межу. Для подальшого прориву необхідно перевірити співпадіння об'єму торгів. У разі відкату до центрального рівня слід оцінити ступінь готовності до продовження покупок.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна The White Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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