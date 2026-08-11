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Поточна ціна The White Bull сьогодні становить 0,0003564 UAH. Ринкова капіталізація LEVI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LEVI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The White Bull сьогодні становить 0,0003564 UAH. Ринкова капіталізація LEVI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін LEVI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LEVI

Інформація про ціну LEVI

Що таке LEVI

Токеноміка LEVI

Прогноз ціни LEVI

Історія LEVI

Посібник з купівлі LEVI

Конвертація LEVI у фіатну валюту

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Курс The White Bull (LEVI)

Актуальна ціна 1 LEVI до UAH:

₴0,015998796
₴0,015998796₴0,015998796
-0,50%1D
UAH
Графік ціни The White Bull (LEVI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:43:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The White Bull

Поточна ціна The White Bull (LEVI) сьогодні становить ₴ 0,0003564, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEVI до UAH становить ₴ 0,0003564 за LEVI.

The White Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LEVI. Протягом останніх 24 годин LEVI торгувався між ₴ 0,0003296 (мінімум) та ₴ 0,0004006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LEVI змінився на +0,33% за останню годину та на +1,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,03K.

Ринкова інформація щодо The White Bull (LEVI)

--
----

₴ 56,03K
₴ 56,03K₴ 56,03K

₴ 356,40K
₴ 356,40K₴ 356,40K

--
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999 999 393
999 999 393 999 999 393

SOL

Поточна ринкова капіталізація The White Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,03K. Циркуляційна пропозиція LEVI — --, зі загальною пропозицією 999999393. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 356,40K.

Історія ціни The White Bull у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0003296
₴ 0,0003296₴ 0,0003296
Мін. за 24 год
₴ 0,0004006
₴ 0,0004006₴ 0,0004006
Макс. за 24 год

₴ 0,0003296
₴ 0,0003296₴ 0,0003296

₴ 0,0004006
₴ 0,0004006₴ 0,0004006

--
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--
----

+0,33%

-0,50%

+1,59%

+1,59%

Історія ціни The White Bull (LEVI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на The White Bull за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000080396-0,50%
30 днів₴ +0,0001194+50,37%
60 днів₴ -0,0026436-88,12%
90 днів₴ -0,0026436-88,12%
Зміна ціни The White Bull сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LEVI на ₴ -0,000080396 (-0,50%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни The White Bull за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0001194 (+50,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни The White Bull за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LEVI змінився на ₴ -0,0026436 (-88,12%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни The White Bull за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0026436 (-88,12%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для The White Bull (LEVI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни The White Bull зараз.

Аналіз для The White Bull

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для The White Bull. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд The White Bull сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку LEVI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

LEVI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався вище вузлового рівня 3,647E-4. Ціна знаходиться між центральним рівнем 3,52E-4 і опором R1 на рівні 3,58E-4. У короткостроковій перспективі серія простих скользящих середніх демонструє сигнал покупки. Індикатор MACD сформував помертий перетин. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні. Швидка та повільна лінії індикатора демонструють розшарування напрямку. Волатильність зберігається в досить вузькому діапазоні коливань. Розподіл балансу сил між бичами та ведмедями залишається відносно збалансованим. Близький опір на рівні 3,58E-4 знаходиться приблизно за 1,8% від поточної ціни. Нижній рівень підтримки на 3,52E-4 відстає від поточної ціни приблизно на 3,5%. Далекий опорний рівень S1 розташований на позначці 3,44E-4. Опором R2 на рівні 3,66E-4 визначає верхню межу. Для подальшого прориву необхідно перевірити співпадіння об'єму торгів. У разі відкату до центрального рівня слід оцінити ступінь готовності до продовження покупок.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни The White Bull

Прогноз ціни The White Bull (LEVI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LEVI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The White Bull (LEVI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The White Bull потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The White Bull у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LEVI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The White Bull.

Як купити та інвестувати The White Bull в Україна

Готові розпочати торгівлю з The White Bull? Купівля LEVI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити The White Bull. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі The White Bull (LEVI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і The White Bull буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі The White Bull (LEVI)

Що ви можете зробити з The White Bull

Володіння The White Bull відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке The White Bull (LEVI)

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Ресурс The White Bull

Щоб дізнатися більше про The White Bull, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:43:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The White Bull (LEVI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The White Bull

LEVI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію LEVI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю LEVIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках The White Bull (LEVI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги The White Bull у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
LEVI/USD1
₴0,016223246
₴0,016223246₴0,016223246
+0,47%
155.17M (USDT)
LEVI/USDT
₴0,015917994
₴0,015917994₴0,015917994
-0,72%
156.77M (USDT)

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₴0,3990721
₴0,3990721₴0,3990721

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ZKcandy

ZKcandy

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₴166,909998
₴166,909998₴166,909998

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Myros

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₴0,80802
₴0,80802₴0,80802

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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