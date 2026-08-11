Сьогоднішня ціна The White Bull

Поточна ціна The White Bull (LEVI) сьогодні становить ₴ 0,0003564, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEVI до UAH становить ₴ 0,0003564 за LEVI.

The White Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- LEVI. Протягом останніх 24 годин LEVI торгувався між ₴ 0,0003296 (мінімум) та ₴ 0,0004006 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці LEVI змінився на +0,33% за останню годину та на +1,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,03K.

Ринкова інформація щодо The White Bull (LEVI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 56,03K₴ 56,03K ₴ 56,03K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 356,40K₴ 356,40K ₴ 356,40K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 999 999 393 999 999 393 999 999 393 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація The White Bull — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,03K. Циркуляційна пропозиція LEVI — --, зі загальною пропозицією 999999393. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 356,40K.