1R0R

R0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього.

Ім'я1R0R

РейтингNo.5870

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000,010

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.05359728874422925,2025-03-08

Найнижча ціна0.003689277531738991,2025-04-16

Публічний блокчейнETH

ОписR0AR — це утиліті токен, який забезпечує функціонування всієї екосистеми R0ARverse. Він є ключем до відкриття можливостей у децентралізованій фінансовій екосистемі R0AR. R0AR — це токен ERC-20, який виконує кілька функцій у нашій екосистемі DeFi. Як токен управління, він надає власникам право голосу у формуванні майбутнього платформи та забезпечує доступ до ексклюзивних функцій, платформи R0AR, порталу, винагород за стейкінг та прибуткового фарму. Незалежно від того, чи ви займаєтеся стейкінгом, фармінгом або торгівлею на платформі, чи висловлюєте свою думку в децентралізованій автономній організації, чи переглядаєте ринок NFT, R0AR є центром усього цього.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.