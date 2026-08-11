Курс MANTRA (MANTRA)
Поточна ціна MANTRA (MANTRA) сьогодні становить ₴ 0,005439, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANTRA до UAH становить ₴ 0,005439 за MANTRA.
MANTRA наразі посідає №458 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 28,74M, з циркуляційною пропозицією у 5,28B MANTRA. Протягом останніх 24 годин MANTRA торгувався між ₴ 0,005406 (мінімум) та ₴ 0,005707 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,1936522064216743487, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2943235185521895413.
У короткостроковій динаміці MANTRA змінився на -0,44% за останню годину та на +1,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,88K.
No.458
52,84%
MANTRA
Поточна ринкова капіталізація MANTRA — ₴ 28,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,88K. Циркуляційна пропозиція MANTRA — 5,28B, зі загальною пропозицією 7237657438.02854852. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 54,39M.
-0,44%
-1,94%
+1,73%
+1,73%
Відстежуйте зміни ціни на MANTRA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00483035
|-1,94%
|30 днів
|₴ -0,001034
|-15,98%
|60 днів
|₴ -0,002193
|-28,74%
|90 днів
|₴ -0,005866
|-51,89%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни MANTRA на ₴ -0,00483035 (-1,94%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001034 (-15,98%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник MANTRA змінився на ₴ -0,002193 (-28,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,005866 (-51,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MANTRA (MANTRA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MANTRA зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MANTRA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку MANTRA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
MANTRA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,005626. Ціна знаходиться вище ключового рівня опору R2 — 0,005573. Бича структура переважає, а основним орієнтиром унизу є центральний рівень 0,005513. Рівні підтримки S1 і S2 розташовані на позначках 0,005487 та 0,005453 відповідно. Текуща ціна вийшла з нижньої коливальної зони. Індикаторна система демонструє послідовні сигнали для покупок: короткострокові середні значення MA та EMA перебувають у стані «золотого хреста»; лінії MACD також завершили перехід через нульову лінію, формуючи «золотий хрест». Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перекупленості. КДЖ та StochRSI підтверджують поточну короткострокову тенденцію до зростання. Волатильність залишається стабільною, без явних ознак розширення. Енергетичний потенціал зосереджений переважно у напрямку купівлі на короткостроковому горизонті. На близькому перспективному рівні відсутні ключові рівні опору, тому слід спостерігати за попередніми максимумами. Перша підтримка знаходиться на рівні R2 — 0,005573, що відповідає приблизно 0,8% від поточної ціни. Друга підтримка розташована поблизу центрального рівня 0,005513. Далека опорна точка знаходиться на рівні S1 — 0,005487, а найглибша захисна підтримка — на рівні S2 — 0,005453. Рівні підтримки та опору розподілені рівномірно, з чітко вираженими проміжками між кожним рівнем.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна MANTRA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з MANTRA? Купівля MANTRA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MANTRA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MANTRA (MANTRA).
Володіння MANTRA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля MANTRA (MANTRA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
MANTRA — це екосистема реальних активів (RWA), створена для перенесення регульованих фінансових активів у блокчейн. Вона поєднує ліцензовану інфраструктуру віртуальних активів із високопродуктивним Layer 1, сумісним з EVM, спеціально розробленим для токенізованих RWA та відповідних нормативним вимогам цифрових активів.
Щоб дізнатися більше про MANTRA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію MANTRA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MANTRAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MANTRA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.