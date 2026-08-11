Сьогоднішня ціна MANTRA

Поточна ціна MANTRA (MANTRA) сьогодні становить ₴ 0,005439, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANTRA до UAH становить ₴ 0,005439 за MANTRA.

MANTRA наразі посідає №458 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 28,74M, з циркуляційною пропозицією у 5,28B MANTRA. Протягом останніх 24 годин MANTRA торгувався між ₴ 0,005406 (мінімум) та ₴ 0,005707 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,1936522064216743487, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2943235185521895413.

У короткостроковій динаміці MANTRA змінився на -0,44% за останню годину та на +1,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,88K.

Ринкова інформація щодо MANTRA (MANTRA)

Рейтинг No.458 Ринкова капіталізація ₴ 28,74M₴ 28,74M ₴ 28,74M Обсяг (за 24 год) ₴ 60,88K₴ 60,88K ₴ 60,88K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 54,39M₴ 54,39M ₴ 54,39M Циркуляційне постачання 5,28B 5,28B 5,28B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 7 237 657 438,02854852 7 237 657 438,02854852 7 237 657 438,02854852 Коефіцієнт циркуляції 52,84% Публічний блокчейн MANTRA

Поточна ринкова капіталізація MANTRA — ₴ 28,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,88K. Циркуляційна пропозиція MANTRA — 5,28B, зі загальною пропозицією 7237657438.02854852. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 54,39M.