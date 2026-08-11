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Поточна ціна MANTRA сьогодні становить 0,005439 UAH. Ринкова капіталізація MANTRA становить 28 744 726,53879912402135 UAH. Відстежуйте оновлення цін MANTRA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MANTRA сьогодні становить 0,005439 UAH. Ринкова капіталізація MANTRA становить 28 744 726,53879912402135 UAH. Відстежуйте оновлення цін MANTRA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MANTRA

Інформація про ціну MANTRA

Що таке MANTRA

Whitepaper MANTRA

Офіційний вебсайт MANTRA

Токеноміка MANTRA

Прогноз ціни MANTRA

Історія MANTRA

Посібник з купівлі MANTRA

Конвертація MANTRA у фіатну валюту

Спот MANTRA

Ф'ючерси MANTRA USDT-M

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Логотип MANTRA

Курс MANTRA (MANTRA)

Актуальна ціна 1 MANTRA до UAH:

₴0,24415671
₴0,24415671₴0,24415671
-1,94%1D
UAH
Графік ціни MANTRA (MANTRA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:46:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MANTRA

Поточна ціна MANTRA (MANTRA) сьогодні становить ₴ 0,005439, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MANTRA до UAH становить ₴ 0,005439 за MANTRA.

MANTRA наразі посідає №458 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 28,74M, з циркуляційною пропозицією у 5,28B MANTRA. Протягом останніх 24 годин MANTRA торгувався між ₴ 0,005406 (мінімум) та ₴ 0,005707 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,1936522064216743487, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2943235185521895413.

У короткостроковій динаміці MANTRA змінився на -0,44% за останню годину та на +1,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,88K.

Ринкова інформація щодо MANTRA (MANTRA)

No.458

₴ 28,74M
₴ 28,74M₴ 28,74M

₴ 60,88K
₴ 60,88K₴ 60,88K

₴ 54,39M
₴ 54,39M₴ 54,39M

5,28B
5,28B 5,28B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

7 237 657 438,02854852
7 237 657 438,02854852 7 237 657 438,02854852

52,84%

MANTRA

Поточна ринкова капіталізація MANTRA — ₴ 28,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,88K. Циркуляційна пропозиція MANTRA — 5,28B, зі загальною пропозицією 7237657438.02854852. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 54,39M.

Історія ціни MANTRA у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,005406
₴ 0,005406₴ 0,005406
Мін. за 24 год
₴ 0,005707
₴ 0,005707₴ 0,005707
Макс. за 24 год

₴ 0,005406
₴ 0,005406₴ 0,005406

₴ 0,005707
₴ 0,005707₴ 0,005707

₴ 1,1936522064216743487
₴ 1,1936522064216743487₴ 1,1936522064216743487

₴ 0,2943235185521895413
₴ 0,2943235185521895413₴ 0,2943235185521895413

-0,44%

-1,94%

+1,73%

+1,73%

Історія ціни MANTRA (MANTRA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на MANTRA за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00483035-1,94%
30 днів₴ -0,001034-15,98%
60 днів₴ -0,002193-28,74%
90 днів₴ -0,005866-51,89%
Зміна ціни MANTRA сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MANTRA на ₴ -0,00483035 (-1,94%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MANTRA за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001034 (-15,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MANTRA за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MANTRA змінився на ₴ -0,002193 (-28,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MANTRA за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,005866 (-51,89%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MANTRA (MANTRA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MANTRA зараз.

Аналіз для MANTRA

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для MANTRA. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд MANTRA сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MANTRA: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

MANTRA_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,005626. Ціна знаходиться вище ключового рівня опору R2 — 0,005573. Бича структура переважає, а основним орієнтиром унизу є центральний рівень 0,005513. Рівні підтримки S1 і S2 розташовані на позначках 0,005487 та 0,005453 відповідно. Текуща ціна вийшла з нижньої коливальної зони. Індикаторна система демонструє послідовні сигнали для покупок: короткострокові середні значення MA та EMA перебувають у стані «золотого хреста»; лінії MACD також завершили перехід через нульову лінію, формуючи «золотий хрест». Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи екстремальних значень перекупленості. КДЖ та StochRSI підтверджують поточну короткострокову тенденцію до зростання. Волатильність залишається стабільною, без явних ознак розширення. Енергетичний потенціал зосереджений переважно у напрямку купівлі на короткостроковому горизонті. На близькому перспективному рівні відсутні ключові рівні опору, тому слід спостерігати за попередніми максимумами. Перша підтримка знаходиться на рівні R2 — 0,005573, що відповідає приблизно 0,8% від поточної ціни. Друга підтримка розташована поблизу центрального рівня 0,005513. Далека опорна точка знаходиться на рівні S1 — 0,005487, а найглибша захисна підтримка — на рівні S2 — 0,005453. Рівні підтримки та опору розподілені рівномірно, з чітко вираженими проміжками між кожним рівнем.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни MANTRA

Прогноз ціни MANTRA (MANTRA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MANTRA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MANTRA (MANTRA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MANTRA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MANTRA у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MANTRA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MANTRA.

Як купити та інвестувати MANTRA в Україна

Готові розпочати торгівлю з MANTRA? Купівля MANTRA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити MANTRA. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі MANTRA (MANTRA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і MANTRA буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі MANTRA (MANTRA)

Що ви можете зробити з MANTRA

Володіння MANTRA відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке MANTRA (MANTRA)

MANTRA — це екосистема реальних активів (RWA), створена для перенесення регульованих фінансових активів у блокчейн. Вона поєднує ліцензовану інфраструктуру віртуальних активів із високопродуктивним Layer 1, сумісним з EVM, спеціально розробленим для токенізованих RWA та відповідних нормативним вимогам цифрових активів.

Ресурс MANTRA

Щоб дізнатися більше про MANTRA, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMANTRA
Оглядач блокчейну

Категорія :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про MANTRA

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:46:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MANTRA (MANTRA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MANTRA

MANTRA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MANTRA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MANTRAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках MANTRA (MANTRA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги MANTRA у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MANTRA/USDT
₴0,24451583
₴0,24451583₴0,24451583
-1,73%
11.08M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 MANTRA = 0,24415671 UAH