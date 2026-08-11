Сьогоднішня ціна Stupid Faces

Поточна ціна Stupid Faces (UPID) сьогодні становить ₴ 0,04237, зі зміною 1,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPID до UAH становить ₴ 0,04237 за UPID.

Stupid Faces наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UPID. Протягом останніх 24 годин UPID торгувався між ₴ 0,03352 (мінімум) та ₴ 0,10998 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UPID змінився на -5,34% за останню годину та на +111,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 946,62K.

Ринкова інформація щодо Stupid Faces (UPID)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 946,62K₴ 946,62K ₴ 946,62K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 42,37M₴ 42,37M ₴ 42,37M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Stupid Faces — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 946,62K. Циркуляційна пропозиція UPID — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 42,37M.