Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Stupid Faces сьогодні становить 0,04237 UAH. Ринкова капіталізація UPID становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UPID до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Stupid Faces сьогодні становить 0,04237 UAH. Ринкова капіталізація UPID становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін UPID до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про UPID

Інформація про ціну UPID

Що таке UPID

Whitepaper UPID

Офіційний вебсайт UPID

Токеноміка UPID

Прогноз ціни UPID

Історія UPID

Посібник з купівлі UPID

Конвертація UPID у фіатну валюту

Спот UPID

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Stupid Faces

Курс Stupid Faces (UPID)

Актуальна ціна 1 UPID до UAH:

₴1,9019893
₴1,9019893₴1,9019893
-1,46%1D
UAH
Графік ціни Stupid Faces (UPID) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:48 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Stupid Faces

Поточна ціна Stupid Faces (UPID) сьогодні становить ₴ 0,04237, зі зміною 1,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UPID до UAH становить ₴ 0,04237 за UPID.

Stupid Faces наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- UPID. Протягом останніх 24 годин UPID торгувався між ₴ 0,03352 (мінімум) та ₴ 0,10998 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці UPID змінився на -5,34% за останню годину та на +111,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 946,62K.

Ринкова інформація щодо Stupid Faces (UPID)

--
----

₴ 946,62K
₴ 946,62K₴ 946,62K

₴ 42,37M
₴ 42,37M₴ 42,37M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Stupid Faces — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 946,62K. Циркуляційна пропозиція UPID — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 42,37M.

Історія ціни Stupid Faces у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,03352
₴ 0,03352₴ 0,03352
Мін. за 24 год
₴ 0,10998
₴ 0,10998₴ 0,10998
Макс. за 24 год

₴ 0,03352
₴ 0,03352₴ 0,03352

₴ 0,10998
₴ 0,10998₴ 0,10998

--
----

--
----

-5,34%

-1,46%

+111,85%

+111,85%

Історія ціни Stupid Faces (UPID) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Stupid Faces за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0281805-1,46%
30 днів₴ +0,02237+111,85%
60 днів₴ +0,02237+111,85%
90 днів₴ +0,02237+111,85%
Зміна ціни Stupid Faces сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UPID на ₴ -0,0281805 (-1,46%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Stupid Faces за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,02237 (+111,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Stupid Faces за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UPID змінився на ₴ +0,02237 (+111,85%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Stupid Faces за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,02237 (+111,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Stupid Faces (UPID)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Stupid Faces зараз.

Аналіз для Stupid Faces

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Stupid Faces. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Stupid Faces?

Ціни на UPID формуються під впливом динаміки мем-монет: соціальних гасків, активності спільноти та підтримки інфлюенсерів. Ринкові настрої, тенденції біткоїна та загальна ліквідність криптовалют також відіграють ключову роль. Низька ліквідність може призвести до високої волатильності. Спекулятивні операції та вірусні моменти часто визначають короткострокові коливання цін більше, ніж фундаментальні фактори.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Stupid Faces?

Інвестори стежать за курсом Stupid Faces (UPID), щоб оцінити ринкові настрої, виявити торговельні можливості та керувати ризиками портфеля. Дані у реальному часі допомагають їм приймати рішення про покупку, продаж або утримання активів, базуючись на рівні волатильності, трендах та потенційних прибутках на дуже динамічному ринку криптовалют.

Прогноз ціни Stupid Faces

Прогноз ціни Stupid Faces (UPID) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UPID у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Stupid Faces (UPID) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Stupid Faces потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Stupid Faces у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни UPID на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Stupid Faces.

Як купити та інвестувати Stupid Faces в Україна

Готові розпочати торгівлю з Stupid Faces? Купівля UPID на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Stupid Faces. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Stupid Faces (UPID).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Stupid Faces буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Stupid Faces (UPID)

Що ви можете зробити з Stupid Faces

Володіння Stupid Faces відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Stupid Faces (UPID) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Stupid Faces (UPID)

Stupid Faces — це екосистема цифрових колекційних предметів та інтелектуальної власності на персонажів у форматі Web3, побудована на основі оригінальних персонажів, намальованих вручну, права ончейн-власності та токенізованої взаємодії зі спільнотою. Проєкт успішно завершив карбування NFT на OpenSea, який було повністю розпродано, завдяки активному залученню білого списку X. $UPID — це токен екосистеми, призначений для забезпечення винагород власникам, аірдропів, кампаній спільноти, ліквідності, доступу до бірж, стимулювання творців та майбутніх заходів з просування бренду Stupid Faces.

Ресурс Stupid Faces

Щоб дізнатися більше про Stupid Faces, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтStupid Faces
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Stupid Faces

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:27:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Stupid Faces (UPID)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Stupid Faces

UPID USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію UPID з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю UPIDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Stupid Faces (UPID) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Stupid Faces у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
UPID/USDT
₴1,9248832
₴1,9248832₴1,9248832
-0,27%
14.50M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,922182
₴19,922182₴19,922182

+343,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,34280
₴23,34280₴23,34280

+940,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7070175
₴0,7070175₴0,7070175

+25,69%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9414899
₴7,9414899₴7,9414899

-12,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,316403
₴165,316403₴165,316403

+104,46%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,34280
₴23,34280₴23,34280

+940,00%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,25059051
₴1,25059051₴1,25059051

+87,01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴165,316403
₴165,316403₴165,316403

+104,46%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4138858
₴0,4138858₴0,4138858

+53,92%

Aether Network

Aether Network

AET

₴0,861888
₴0,861888₴0,861888

+37,14%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор UPID до UAH

Сума

UPID
UPID
UAH
UAH

1 UPID = 1,9019893 UAH