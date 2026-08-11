Курс Alien Worlds Trilium (TLM)
Поточна ціна Alien Worlds Trilium (TLM) сьогодні становить ₴ 0,0015914, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TLM до UAH становить ₴ 0,0015914 за TLM.
Alien Worlds Trilium наразі посідає №1090 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 6,79B TLM. Протягом останніх 24 годин TLM торгувався між ₴ 0,0015646 (мінімум) та ₴ 0,0016383 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 41,2861064547, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0419991935359956288.
У короткостроковій динаміці TLM змінився на -0,34% за останню годину та на -1,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,36K.
No.1090
67,85%
2021-04-06 00:00:00
NONE
Поточна ринкова капіталізація Alien Worlds Trilium — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,36K. Циркуляційна пропозиція TLM — 6,79B, зі загальною пропозицією 7016233886.9004. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,91M.
-0,34%
+0,79%
-1,87%
-1,87%
Відстежуйте зміни ціни на Alien Worlds Trilium за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,000559936
|+0,79%
|30 днів
|₴ -0,0003098
|-16,30%
|60 днів
|₴ +0,0005964
|+59,93%
|90 днів
|₴ -0,0004686
|-22,75%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни TLM на ₴ +0,000559936 (+0,79%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0003098 (-16,30%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник TLM змінився на ₴ +0,0005964 (+59,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0004686 (-22,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alien Worlds Trilium (TLM)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alien Worlds Trilium зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Alien Worlds Trilium. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку TLM: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
TLM_USDT ціна на 4-годинному таймфреймі знаходиться на рівні 0,0016111 і перебуває вище центрального діапазону 0,001605. Нинішня ціна пробила середній рівень системи хаба, залишаючись лише на відстані 0,37% від опорного рівня опору R1 (0,001617). Рівні підтримки S1 (0,001585) та ключовий рівень S2 (0,001573) формують основу нижньої структури. Ціна зберігається в короткостроковому бичачому діапазоні й не вийшла за межі коливального центрального діапазону. Група MA та група EMA демонструють стан «7 купити – 0 нейтральний – 0 продати», а довгострокові та середньострокові скользящі середні показують однаковий напрямок. MACD сформував золоте перетинання, а індикатори імпульсу також спрямовані у тому ж напрямку. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Показники KDJ та StochRSI ще потребують заповнення, а волатильність визначається шириною полос BOLL. Швидкі та повільні індикатори демонструють резонанс, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу без значних розбіжностей. Ціна тримається вище середніх ліній, що підтверджує домінування бичачих настроїв у короткостроковій перспективі. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень опору R1 — 0,001617, який знаходиться всього в 0,4% від поточної ціни. У дальній перспективі можна орієнтуватися на рівень R2 — 0,001638, який надає простір для подальшого зростання. Знизу найближча підтримка — центральний діапазон 0,001605; у разі його пробиття очікуємо рух до рівня S1 — 0,001585, а далі — до рівня S2 — 0,001573, який служить важливим захисним рівнем. Ключові рівні розташовані дуже близько один до одного, що свідчить про вузьку боротьбу на ринку.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Alien Worlds Trilium потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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