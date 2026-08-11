Сьогоднішня ціна Alien Worlds Trilium

Поточна ціна Alien Worlds Trilium (TLM) сьогодні становить ₴ 0,0015914, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TLM до UAH становить ₴ 0,0015914 за TLM.

Alien Worlds Trilium наразі посідає №1090 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 6,79B TLM. Протягом останніх 24 годин TLM торгувався між ₴ 0,0015646 (мінімум) та ₴ 0,0016383 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 41,2861064547, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0419991935359956288.

У короткостроковій динаміці TLM змінився на -0,34% за останню годину та на -1,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,36K.

Ринкова інформація щодо Alien Worlds Trilium (TLM)

Рейтинг No.1090 Ринкова капіталізація ₴ 10,80M₴ 10,80M ₴ 10,80M Обсяг (за 24 год) ₴ 70,36K₴ 70,36K ₴ 70,36K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 15,91M₴ 15,91M ₴ 15,91M Циркуляційне постачання 6,79B 6,79B 6,79B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004 Коефіцієнт циркуляції 67,85% Дата випуску 2021-04-06 00:00:00 Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація Alien Worlds Trilium — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,36K. Циркуляційна пропозиція TLM — 6,79B, зі загальною пропозицією 7016233886.9004. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,91M.