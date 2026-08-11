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Поточна ціна Alien Worlds Trilium сьогодні становить 0,0015914 UAH. Ринкова капіталізація TLM становить 10 798 104,1539547510914 UAH. Відстежуйте оновлення цін TLM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Alien Worlds Trilium сьогодні становить 0,0015914 UAH. Ринкова капіталізація TLM становить 10 798 104,1539547510914 UAH. Відстежуйте оновлення цін TLM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Alien Worlds Trilium (TLM)

Актуальна ціна 1 TLM до UAH:

₴0,071437946
₴0,071437946₴0,071437946
+0,79%1D
UAH
Графік ціни Alien Worlds Trilium (TLM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Alien Worlds Trilium

Поточна ціна Alien Worlds Trilium (TLM) сьогодні становить ₴ 0,0015914, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TLM до UAH становить ₴ 0,0015914 за TLM.

Alien Worlds Trilium наразі посідає №1090 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,80M, з циркуляційною пропозицією у 6,79B TLM. Протягом останніх 24 годин TLM торгувався між ₴ 0,0015646 (мінімум) та ₴ 0,0016383 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 41,2861064547, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0419991935359956288.

У короткостроковій динаміці TLM змінився на -0,34% за останню годину та на -1,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,36K.

Ринкова інформація щодо Alien Worlds Trilium (TLM)

No.1090

₴ 10,80M
₴ 10,80M₴ 10,80M

₴ 70,36K
₴ 70,36K₴ 70,36K

₴ 15,91M
₴ 15,91M₴ 15,91M

6,79B
6,79B 6,79B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

7 016 233 886,9004
7 016 233 886,9004 7 016 233 886,9004

67,85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

Поточна ринкова капіталізація Alien Worlds Trilium — ₴ 10,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,36K. Циркуляційна пропозиція TLM — 6,79B, зі загальною пропозицією 7016233886.9004. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,91M.

Історія ціни Alien Worlds Trilium у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0015646
₴ 0,0015646₴ 0,0015646
Мін. за 24 год
₴ 0,0016383
₴ 0,0016383₴ 0,0016383
Макс. за 24 год

₴ 0,0015646
₴ 0,0015646₴ 0,0015646

₴ 0,0016383
₴ 0,0016383₴ 0,0016383

₴ 41,2861064547
₴ 41,2861064547₴ 41,2861064547

₴ 0,0419991935359956288
₴ 0,0419991935359956288₴ 0,0419991935359956288

-0,34%

+0,79%

-1,87%

-1,87%

Історія ціни Alien Worlds Trilium (TLM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Alien Worlds Trilium за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,000559936+0,79%
30 днів₴ -0,0003098-16,30%
60 днів₴ +0,0005964+59,93%
90 днів₴ -0,0004686-22,75%
Зміна ціни Alien Worlds Trilium сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TLM на ₴ +0,000559936 (+0,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alien Worlds Trilium за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0003098 (-16,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alien Worlds Trilium за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TLM змінився на ₴ +0,0005964 (+59,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alien Worlds Trilium за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0004686 (-22,75%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alien Worlds Trilium (TLM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alien Worlds Trilium зараз.

Аналіз для Alien Worlds Trilium

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Alien Worlds Trilium. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Alien Worlds Trilium сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку TLM: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

TLM_USDT ціна на 4-годинному таймфреймі знаходиться на рівні 0,0016111 і перебуває вище центрального діапазону 0,001605. Нинішня ціна пробила середній рівень системи хаба, залишаючись лише на відстані 0,37% від опорного рівня опору R1 (0,001617). Рівні підтримки S1 (0,001585) та ключовий рівень S2 (0,001573) формують основу нижньої структури. Ціна зберігається в короткостроковому бичачому діапазоні й не вийшла за межі коливального центрального діапазону. Група MA та група EMA демонструють стан «7 купити – 0 нейтральний – 0 продати», а довгострокові та середньострокові скользящі середні показують однаковий напрямок. MACD сформував золоте перетинання, а індикатори імпульсу також спрямовані у тому ж напрямку. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Показники KDJ та StochRSI ще потребують заповнення, а волатильність визначається шириною полос BOLL. Швидкі та повільні індикатори демонструють резонанс, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу без значних розбіжностей. Ціна тримається вище середніх ліній, що підтверджує домінування бичачих настроїв у короткостроковій перспективі. У найближчій перспективі слід звернути увагу на рівень опору R1 — 0,001617, який знаходиться всього в 0,4% від поточної ціни. У дальній перспективі можна орієнтуватися на рівень R2 — 0,001638, який надає простір для подальшого зростання. Знизу найближча підтримка — центральний діапазон 0,001605; у разі його пробиття очікуємо рух до рівня S1 — 0,001585, а далі — до рівня S2 — 0,001573, який служить важливим захисним рівнем. Ключові рівні розташовані дуже близько один до одного, що свідчить про вузьку боротьбу на ринку.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Alien Worlds Trilium?

Декілька ключових факторів впливають на ціни TLM:

1. Популяризація геймінгу — зростання кількості гравців та їхньої активності у метавсесвіті Alien Worlds.
2. Запит на стейкінг — TLM використовується для управління планетами та у якості майнінгових інструментів.
3. Ринок NFT — ціни на землі та інструменти впливають на корисність TLM.
4. Пропозиція токенів — нагороди за майнінг та механізми стейкінгу.
5. Ринковий настрій — загальні тренди у світі криптовалют та геймінгових токенів.
6. **Партнерства — співпраця, що розширює екосистему.
7. Оновлення платформи — нові функції та покращення геймплею.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Alien Worlds Trilium?

Люди хочуть знати ціну TLM сьогодні, оскільки це активний ігровий токен, що використовується у популярній блокчейн-ігрі на основі NFT — Alien Worlds. Гравцям потрібен TLM для участі у геймплеї, видобутку ресурсів та стейкінгу з метою управління. Відстеження ціни допомагає їм оптимізувати нагороди за видобуток, прийняття рішень щодо торгівлі та планування стратегії гри.

Прогноз ціни Alien Worlds Trilium

Прогноз ціни Alien Worlds Trilium (TLM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TLM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Alien Worlds Trilium (TLM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Alien Worlds Trilium потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Alien Worlds Trilium у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TLM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Alien Worlds Trilium.

Як купити та інвестувати Alien Worlds Trilium в Україна

Готові розпочати торгівлю з Alien Worlds Trilium? Купівля TLM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Alien Worlds Trilium. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Alien Worlds Trilium (TLM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Alien Worlds Trilium буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Alien Worlds Trilium (TLM)

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Що таке Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Ресурс Alien Worlds Trilium

Щоб дізнатися більше про Alien Worlds Trilium, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAlien Worlds Trilium
Оглядач блокчейну

Категорія :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemCard Games

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:23:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alien Worlds Trilium (TLM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Alien Worlds Trilium

TLM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію TLM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю TLMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Alien Worlds Trilium (TLM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Alien Worlds Trilium у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
TLM/USDT
₴0,071406523
₴0,071406523₴0,071406523
+0,77%
44.38M (USDT)
TLM/USDC
₴0,0713751
₴0,0713751₴0,0713751
+0,67%
35.43M (USDT)

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 TLM = 0,071437946 UAH