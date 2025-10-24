Актуальна ціна Giggle Fund сьогодні становить 107.15 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIGGLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIGGLE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Giggle Fund сьогодні становить 107.15 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GIGGLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GIGGLE на MEXC вже зараз.

Логотип Giggle Fund

Курс Giggle Fund (GIGGLE)

Актуальна ціна 1 GIGGLE до USD:

$107,15
$107,15$107,15
+2,20%1D
USD
Графік ціни Giggle Fund (GIGGLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 99
$ 99$ 99
Мін. за 24 год
$ 115,96
$ 115,96$ 115,96
Макс. за 24 год

$ 99
$ 99$ 99

$ 115,96
$ 115,96$ 115,96

$ 165,8614573474986
$ 165,8614573474986$ 165,8614573474986

$ 0,002154581463322289
$ 0,002154581463322289$ 0,002154581463322289

-2,91%

+2,20%

-12,08%

-12,08%

Актуальна ціна Giggle Fund (GIGGLE) становить $ 107,15. За останні 24 години GIGGLE торгувався між мінімумом у $ 99 і максимумом у $ 115,96, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GIGGLE становить $ 165,8614573474986, тоді як його історичний мінімум — $ 0,002154581463322289.

Що стосується короткострокових результатів, то GIGGLE змінився на -2,91% за останню годину, +2,20% за 24 години та на -12,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Giggle Fund (GIGGLE)

No.302

$ 107,15M
$ 107,15M$ 107,15M

$ 2,23M
$ 2,23M$ 2,23M

$ 107,15M
$ 107,15M$ 107,15M

1,00M
1,00M 1,00M

1 000 000
1 000 000 1 000 000

1 000 000
1 000 000 1 000 000

100,00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Giggle Fund — $ 107,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,23M. Циркуляційна пропозиція GIGGLE — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,15M.

Історія ціни Giggle Fund (GIGGLE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Giggle Fund за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,3066+2,20%
30 днів$ +81,61+319,53%
60 днів$ +92,15+614,33%
90 днів$ +92,15+614,33%
Зміна ціни Giggle Fund сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GIGGLE на $ +2,3066 (+2,20%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Giggle Fund за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +81,61 (+319,53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Giggle Fund за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GIGGLE змінився на $ +92,15 (+614,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Giggle Fund за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +92,15 (+614,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Giggle Fund (GIGGLE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Giggle Fund зараз.

Що таке Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE — це мемкоїн, що поєднує «благодійність + освіту», використовуючи механізм пожертвування комісій та наратив Giggle Academy для створення бренду «робити добро за допомогою мемів».

Проєкт Giggle Fund доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Giggle Fund. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GIGGLE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Giggle Fund у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Giggle Fund безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Giggle Fund (USD)

Скільки коштуватиме Giggle Fund (GIGGLE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Giggle Fund (GIGGLE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Giggle Fund.

Перегляньте прогноз ціни Giggle Fund вже зараз!

Токеноміка Giggle Fund (GIGGLE)

Розуміння токеноміки Giggle Fund (GIGGLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GIGGLE зараз!

Як купити Giggle Fund (GIGGLE)

Шукаєте як купити Giggle Fund? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Giggle Fund на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GIGGLE до місцевих валют

Ресурс Giggle Fund

Щоб дізнатися більше про Giggle Fund, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGiggle Fund
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Giggle Fund

Скільки сьогодні коштує Giggle Fund (GIGGLE)?
Актуальна ціна GIGGLE у USD становить 107,15 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GIGGLE до USD?
Поточна ціна GIGGLE до USD — $ 107,15. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Giggle Fund?
Ринкова капіталізація GIGGLE — $ 107,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GIGGLE?
Циркуляційна пропозиція GIGGLE — 1,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GIGGLE?
GIGGLE досяг історичної максимальної ціни у 165,8614573474986 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GIGGLE?
Історична мінімальна ціна GIGGLE становила 0,002154581463322289 USD.
Який обсяг торгівлі GIGGLE?
Актуальний обсяг торгівлі GIGGLE за 24 години — $ 2,23M USD.
Чи підніметься ціна GIGGLE цього року?
GIGGLE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GIGGLE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:49:24 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GIGGLE до USD

Сума

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 107,15 USD

Торгувати GIGGLE

GIGGLE/USDT
$107,15
$107,15$107,15
+1,61%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --