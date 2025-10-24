Актуальна ціна Microsoft сьогодні становить 522.02 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSFTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSFTON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Microsoft сьогодні становить 522.02 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MSFTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MSFTON на MEXC вже зараз.

Курс Microsoft (MSFTON)

Актуальна ціна 1 MSFTON до USD:

$522,02
-0,10%1D
USD
Графік ціни Microsoft (MSFTON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:04:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Microsoft (MSFTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 519,11
Мін. за 24 год
$ 523,65
Макс. за 24 год

$ 519,11
$ 523,65
$ 529,467399415356
$ 492,8458515171225
+0,18%

-0,10%

+2,33%

+2,33%

Актуальна ціна Microsoft (MSFTON) становить $ 522,02. За останні 24 години MSFTON торгувався між мінімумом у $ 519,11 і максимумом у $ 523,65, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSFTON становить $ 529,467399415356, тоді як його історичний мінімум — $ 492,8458515171225.

Що стосується короткострокових результатів, то MSFTON змінився на +0,18% за останню годину, -0,10% за 24 години та на +2,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Microsoft (MSFTON)

No.1726

$ 2,51M
$ 54,57K
$ 2,51M
4,80K
4 802,26493597
ETH

Поточна ринкова капіталізація Microsoft — $ 2,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,57K. Циркуляційна пропозиція MSFTON — 4,80K, зі загальною пропозицією 4802.26493597. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,51M.

Історія ціни Microsoft (MSFTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Microsoft за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,5225-0,10%
30 днів$ +12,1+2,37%
60 днів$ +72,02+16,00%
90 днів$ +72,02+16,00%
Зміна ціни Microsoft сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MSFTON на $ -0,5225 (-0,10%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Microsoft за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +12,1 (+2,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Microsoft за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MSFTON змінився на $ +72,02 (+16,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Microsoft за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +72,02 (+16,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Microsoft (MSFTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Microsoft зараз.

Що таке Microsoft (MSFTON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Microsoft доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Microsoft. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MSFTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Microsoft у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Microsoft безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Microsoft (USD)

Скільки коштуватиме Microsoft (MSFTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Microsoft (MSFTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Microsoft.

Перегляньте прогноз ціни Microsoft вже зараз!

Токеноміка Microsoft (MSFTON)

Розуміння токеноміки Microsoft (MSFTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MSFTON зараз!

Як купити Microsoft (MSFTON)

Шукаєте як купити Microsoft? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Microsoft на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MSFTON до місцевих валют

1 Microsoft (MSFTON) до VND
13 736 956,3
1 Microsoft (MSFTON) до AUD
A$798,6906
1 Microsoft (MSFTON) до GBP
391,515
1 Microsoft (MSFTON) до EUR
448,9372
1 Microsoft (MSFTON) до USD
1 Microsoft (MSFTON) до MYR
RM2 202,9244
1 Microsoft (MSFTON) до TRY
21 950,941
1 Microsoft (MSFTON) до JPY
¥79 347,04
1 Microsoft (MSFTON) до ARS
ARS$774 505,4134
1 Microsoft (MSFTON) до RUB
42 502,8684
1 Microsoft (MSFTON) до INR
45 843,7964
1 Microsoft (MSFTON) до IDR
Rp8 700 329,8532
1 Microsoft (MSFTON) до PHP
30 600,8124
1 Microsoft (MSFTON) до EGP
￡E.24 837,7116
1 Microsoft (MSFTON) до BRL
R$2 808,4676
1 Microsoft (MSFTON) до CAD
C$730,828
1 Microsoft (MSFTON) до BDT
63 790,844
1 Microsoft (MSFTON) до NGN
762 070,897
1 Microsoft (MSFTON) до COP
$2 039 140,625
1 Microsoft (MSFTON) до ZAR
R.9 046,6066
1 Microsoft (MSFTON) до UAH
21 815,2158
1 Microsoft (MSFTON) до TZS
T.Sh.1 298 556,0712
1 Microsoft (MSFTON) до VES
Bs110 668,24
1 Microsoft (MSFTON) до CLP
$493 830,92
1 Microsoft (MSFTON) до PKR
Rs147 376,6864
1 Microsoft (MSFTON) до KZT
280 199,4552
1 Microsoft (MSFTON) до THB
฿17 117,0358
1 Microsoft (MSFTON) до TWD
NT$16 078,216
1 Microsoft (MSFTON) до AED
د.إ1 915,8134
1 Microsoft (MSFTON) до CHF
Fr412,3958
1 Microsoft (MSFTON) до HKD
HK$4 056,0954
1 Microsoft (MSFTON) до AMD
֏199 166,2906
1 Microsoft (MSFTON) до MAD
.د.م4 818,2446
1 Microsoft (MSFTON) до MXN
$9 605,168
1 Microsoft (MSFTON) до SAR
ريال1 957,575
1 Microsoft (MSFTON) до ETB
Br78 830,2402
1 Microsoft (MSFTON) до KES
KSh67 267,4972
1 Microsoft (MSFTON) до JOD
د.أ370,11218
1 Microsoft (MSFTON) до PLN
1 900,1528
1 Microsoft (MSFTON) до RON
лв2 281,2274
1 Microsoft (MSFTON) до SEK
kr4 896,5476
1 Microsoft (MSFTON) до BGN
лв876,9936
1 Microsoft (MSFTON) до HUF
Ft175 409,1604
1 Microsoft (MSFTON) до CZK
10 931,0988
1 Microsoft (MSFTON) до KWD
د.ك159,73812
1 Microsoft (MSFTON) до ILS
1 717,4458
1 Microsoft (MSFTON) до BOB
Bs3 596,7178
1 Microsoft (MSFTON) до AZN
887,434
1 Microsoft (MSFTON) до TJS
SM4 818,2446
1 Microsoft (MSFTON) до GEL
1 414,6742
1 Microsoft (MSFTON) до AOA
Kz477 601,3182
1 Microsoft (MSFTON) до BHD
.د.ب196,27952
1 Microsoft (MSFTON) до BMD
1 Microsoft (MSFTON) до DKK
kr3 356,5886
1 Microsoft (MSFTON) до HNL
L13 671,7038
1 Microsoft (MSFTON) до MUR
23 762,3504
1 Microsoft (MSFTON) до NAD
$9 041,3864
1 Microsoft (MSFTON) до NOK
kr5 209,7596
1 Microsoft (MSFTON) до NZD
$903,0946
1 Microsoft (MSFTON) до PAB
B/.522,02
1 Microsoft (MSFTON) до PGK
K2 197,7042
1 Microsoft (MSFTON) до QAR
ر.ق1 894,9326
1 Microsoft (MSFTON) до RSD
дин.52 697,919
1 Microsoft (MSFTON) до UZS
soʻm6 289 396,1438
1 Microsoft (MSFTON) до ALL
L43 432,064
1 Microsoft (MSFTON) до ANG
ƒ934,4158
1 Microsoft (MSFTON) до AWG
ƒ939,636
1 Microsoft (MSFTON) до BBD
$1 044,04
1 Microsoft (MSFTON) до BAM
KM876,9936
1 Microsoft (MSFTON) до BIF
Fr1 535 260,82
1 Microsoft (MSFTON) до BND
$673,4058
1 Microsoft (MSFTON) до BSD
1 Microsoft (MSFTON) до JMD
$83 549,301
1 Microsoft (MSFTON) до KHR
2 096 463,6412
1 Microsoft (MSFTON) до KMF
Fr221 336,48
1 Microsoft (MSFTON) до LAK
11 348 260,6426
1 Microsoft (MSFTON) до LKR
රු157 994,5732
1 Microsoft (MSFTON) до MDL
L8 832,5784
1 Microsoft (MSFTON) до MGA
Ar2 330 443,4456
1 Microsoft (MSFTON) до MOP
P4 165,7196
1 Microsoft (MSFTON) до MVR
7 986,906
1 Microsoft (MSFTON) до MWK
MK903 146,802
1 Microsoft (MSFTON) до MZN
MT33 362,2982
1 Microsoft (MSFTON) до NPR
रु73 171,5434
1 Microsoft (MSFTON) до PYG
3 676 064,84
1 Microsoft (MSFTON) до RWF
Fr756 406,98
1 Microsoft (MSFTON) до SBD
$4 291,0044
1 Microsoft (MSFTON) до SCR
7 209,0962
1 Microsoft (MSFTON) до SRD
$20 718,9738
1 Microsoft (MSFTON) до SVC
$4 552,0144
1 Microsoft (MSFTON) до SZL
L9 036,1662
1 Microsoft (MSFTON) до TMT
m1 827,07
1 Microsoft (MSFTON) до TND
د.ت1 529,5186
1 Microsoft (MSFTON) до TTD
$3 528,8552
1 Microsoft (MSFTON) до UGX
Sh1 818 717,68
1 Microsoft (MSFTON) до XAF
Fr294 419,28
1 Microsoft (MSFTON) до XCD
$1 409,454
1 Microsoft (MSFTON) до XOF
Fr294 419,28
1 Microsoft (MSFTON) до XPF
Fr53 246,04
1 Microsoft (MSFTON) до BWP
P6 979,4074
1 Microsoft (MSFTON) до BZD
$1 044,04
1 Microsoft (MSFTON) до CVE
$49 539,698
1 Microsoft (MSFTON) до DJF
Fr92 397,54
1 Microsoft (MSFTON) до DOP
$33 242,2336
1 Microsoft (MSFTON) до DZD
د.ج67 914,802
1 Microsoft (MSFTON) до FJD
$1 195,4258
1 Microsoft (MSFTON) до GNF
Fr4 499 812,4
1 Microsoft (MSFTON) до GTQ
Q3 988,2328
1 Microsoft (MSFTON) до GYD
$108 909,0326
1 Microsoft (MSFTON) до ISK
kr63 686,44

Ресурс Microsoft

Щоб дізнатися більше про Microsoft, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтMicrosoft
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Microsoft

Скільки сьогодні коштує Microsoft (MSFTON)?
Актуальна ціна MSFTON у USD становить 522,02 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MSFTON до USD?
Поточна ціна MSFTON до USD — $ 522,02. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Microsoft?
Ринкова капіталізація MSFTON — $ 2,51M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MSFTON?
Циркуляційна пропозиція MSFTON — 4,80K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MSFTON?
MSFTON досяг історичної максимальної ціни у 529,467399415356 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MSFTON?
Історична мінімальна ціна MSFTON становила 492,8458515171225 USD.
Який обсяг торгівлі MSFTON?
Актуальний обсяг торгівлі MSFTON за 24 години — $ 54,57K USD.
Чи підніметься ціна MSFTON цього року?
MSFTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MSFTON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:04:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Microsoft (MSFTON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

