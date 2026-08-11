Сьогоднішня ціна MOVA

Поточна ціна MOVA (MOVA) сьогодні становить ₴ 0.3301, зі зміною 3.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOVA до UAH становить ₴ 0.3301 за MOVA.

MOVA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MOVA. Протягом останніх 24 годин MOVA торгувався між ₴ 0.2809 (мінімум) та ₴ 0.3817 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MOVA змінився на -13.52% за останню годину та на -21.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 512,47.

Ринкова інформація щодо MOVA (MOVA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 512,47₴ 512,47 ₴ 512,47 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 330.10M₴ 330.10M ₴ 330.10M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн MOVA

Поточна ринкова капіталізація MOVA — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 512,47. Циркуляційна пропозиція MOVA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 330.10M.