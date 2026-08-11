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Поточна ціна YearnFinance сьогодні становить 1 976,9 UAH. Ринкова капіталізація YFI становить 70 804 545,653340661 UAH. Відстежуйте оновлення цін YFI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна YearnFinance сьогодні становить 1 976,9 UAH. Ринкова капіталізація YFI становить 70 804 545,653340661 UAH. Відстежуйте оновлення цін YFI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про YFI

Інформація про ціну YFI

Що таке YFI

Офіційний вебсайт YFI

Токеноміка YFI

Прогноз ціни YFI

Історія YFI

Посібник з купівлі YFI

Конвертація YFI у фіатну валюту

Спот YFI

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Курс YearnFinance (YFI)

Актуальна ціна 1 YFI до UAH:

₴88 760,997
₴88 760,997₴88 760,997
-2,35%1D
UAH
Графік ціни YearnFinance (YFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна YearnFinance

Поточна ціна YearnFinance (YFI) сьогодні становить ₴ 1 976,9, зі зміною 2,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YFI до UAH становить ₴ 1 976,9 за YFI.

YearnFinance наразі посідає №318 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 70,80M, з циркуляційною пропозицією у 35,82K YFI. Протягом останніх 24 годин YFI торгувався між ₴ 1 969,9 (мінімум) та ₴ 2 070 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4 194 321,1043099849, тоді як історичний мінімум — ₴ 33 193,42220853121.

У короткостроковій динаміці YFI змінився на +0,09% за останню годину та на -7,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,87K.

Ринкова інформація щодо YearnFinance (YFI)

No.318

₴ 70,80M
₴ 70,80M₴ 70,80M

₴ 61,87K
₴ 61,87K₴ 61,87K

₴ 72,45M
₴ 72,45M₴ 72,45M

35,82K
35,82K 35,82K

36 646,35595035
36 646,35595035 36 646,35595035

ETH

Поточна ринкова капіталізація YearnFinance — ₴ 70,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,87K. Циркуляційна пропозиція YFI — 35,82K, зі загальною пропозицією 36646.35595035. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 72,45M.

Історія ціни YearnFinance у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1 969,9
₴ 1 969,9₴ 1 969,9
Мін. за 24 год
₴ 2 070
₴ 2 070₴ 2 070
Макс. за 24 год

₴ 1 969,9
₴ 1 969,9₴ 1 969,9

₴ 2 070
₴ 2 070₴ 2 070

₴ 4 194 321,1043099849
₴ 4 194 321,1043099849₴ 4 194 321,1043099849

₴ 33 193,42220853121
₴ 33 193,42220853121₴ 33 193,42220853121

+0,09%

-2,35%

-7,32%

-7,32%

Історія ціни YearnFinance (YFI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на YearnFinance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -2 136,081-2,35%
30 днів₴ -162,9-7,62%
60 днів₴ +87,9+4,65%
90 днів₴ -800,3-28,82%
Зміна ціни YearnFinance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни YFI на ₴ -2 136,081 (-2,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни YearnFinance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -162,9 (-7,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни YearnFinance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник YFI змінився на ₴ +87,9 (+4,65%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни YearnFinance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -800,3 (-28,82%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для YearnFinance (YFI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни YearnFinance зараз.

Аналіз для YearnFinance

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для YearnFinance. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд YearnFinance сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку YFI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

YFI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься поблизу центрального рівня 2064,67. Текуща ціна 2065,8 трохи вище лінії центру. Ціна перебуває всередині вузького діапазону коливань, обмеженого рівнями S1 і R1. На цьому рівні між биками та ведмедями досягнуто тимчасового балансу. Ринкова структура демонструє ознаки згортання: розрив між максимумами та мінімумами скорочується, а чіткий напрямок пробою ще не визначено. Короткострокові скользящі середні показують сигнали для покупки: 5-денна та 6-денна середні продовжують рух угору. Індикатор MACD сформував помертий перетин: швидка та повільна лінії розходяться вниз, що свідчить про розбіжність у динаміці. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні, а індикатор волатильності демонструє згортання полос Болінджера. Ринок очікує нового потоку енергії. Швидка та повільна лінії індикаторів мають протилежні напрямки, а активність торгівлі тимчасово зменшилася. Найближчий опірний рівень — R1 на позначці 2075,33, що приблизно на 9,5 доларів вище поточної ціни. Далі розташований другорядний опір — R2 на 2089,67. Нижче найближчий підтримувальний рівень — S1 на 2050,33, що приблизно на 15,5 доларів нижче поточної ціни. Наступний підтримувальний рівень — S2 на 2039,67. Ключові рівні розподілені рівномірно, а межі діапазону чітко видно.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни YearnFinance?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Yearn.finance (YFI):

1. Зростання TVL – Загальна сума заблокованих коштів у складах Yearn безпосередньо впливає на попит.
2. Настрій ринку DeFi – YFI корелює з загальним показником продуктивності сектору DeFi.
3. Доходи протоколу – Високі комісії за стратегії фермінгу доходів підвищують вартість токену.
4. Пропозиції щодо управління – Великі оновлення та рішення щодо протоколу впливають на довіру інвесторів.
5. Конкуренція – Конкурентні агрегатори доходів впливають на частку ринку.
6. Регуляторні новини – Регулювання сфери DeFi впливає на інституціональну адаптацію.
7. Ціни біткоїна/етеріуму – Між ними спостерігається сильна кореляція з основними рухами криптовалют.
8. Пропозиція токенів – Обмежена пропозиція YFI (30 000 токенів) створює премію за дефіцит.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну YearnFinance?

Люди хочуть знати ціну YFI сьогодні, оскільки це високоволатильний DeFi-токен із значними коливаннями вартості. Трейдери потребують цін у реальному часі для прийняття рішень щодо купівлі чи продажу, тоді як інвестори стежать за результатами своїх портфелів. Обмежений обсяг пропозиції YFI та його функціональність у галузі фермерства доходів роблять рухи ціни надзвичайно важливими для виявлення можливостей отримання прибутку.

Прогноз ціни YearnFinance

Прогноз ціни YearnFinance (YFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YFI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни YearnFinance (YFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна YearnFinance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне YearnFinance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни YFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни YearnFinance.

Як купити та інвестувати YearnFinance в Україна

Готові розпочати торгівлю з YearnFinance? Купівля YFI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити YearnFinance. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі YearnFinance (YFI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і YearnFinance буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі YearnFinance (YFI)

Що ви можете зробити з YearnFinance

Володіння YearnFinance відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Ресурс YearnFinance

Щоб дізнатися більше про YearnFinance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтYearnFinance
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для YearnFinance (YFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про YearnFinance

YFI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію YFI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю YFIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках YearnFinance (YFI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги YearnFinance у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
YFI/USDT
₴88 675,706
₴88 675,706₴88 675,706
-2,30%
30.71 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 YFI = 88 743,041 UAH