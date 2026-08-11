Сьогоднішня ціна YearnFinance

Поточна ціна YearnFinance (YFI) сьогодні становить ₴ 1 976,9, зі зміною 2,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YFI до UAH становить ₴ 1 976,9 за YFI.

YearnFinance наразі посідає №318 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 70,80M, з циркуляційною пропозицією у 35,82K YFI. Протягом останніх 24 годин YFI торгувався між ₴ 1 969,9 (мінімум) та ₴ 2 070 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4 194 321,1043099849, тоді як історичний мінімум — ₴ 33 193,42220853121.

У короткостроковій динаміці YFI змінився на +0,09% за останню годину та на -7,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,87K.

Ринкова інформація щодо YearnFinance (YFI)

Рейтинг No.318 Ринкова капіталізація ₴ 70,80M₴ 70,80M ₴ 70,80M Обсяг (за 24 год) ₴ 61,87K₴ 61,87K ₴ 61,87K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 72,45M₴ 72,45M ₴ 72,45M Циркуляційне постачання 35,82K 35,82K 35,82K Загальна пропозиція 36 646,35595035 36 646,35595035 36 646,35595035 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація YearnFinance — ₴ 70,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,87K. Циркуляційна пропозиція YFI — 35,82K, зі загальною пропозицією 36646.35595035. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 72,45M.