Сьогоднішня ціна Programmable

Поточна ціна Programmable (V4) сьогодні становить ₴ 0,002305, зі зміною 51,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації V4 до UAH становить ₴ 0,002305 за V4.

Programmable наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- V4. Протягом останніх 24 годин V4 торгувався між ₴ 0,001236 (мінімум) та ₴ 0,002867 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці V4 змінився на +10,33% за останню годину та на +92,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 61,66K.

Ринкова інформація щодо Programmable (V4)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 61,66K₴ 61,66K ₴ 61,66K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,31M₴ 2,31M ₴ 2,31M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Programmable — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 61,66K. Циркуляційна пропозиція V4 — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,31M.