Сьогоднішня ціна Boyz N The Hood

Поточна ціна Boyz N The Hood (BOYZ) сьогодні становить ₴ 0,000329, зі зміною 7,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOYZ до UAH становить ₴ 0,000329 за BOYZ.

Boyz N The Hood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BOYZ. Протягом останніх 24 годин BOYZ торгувався між ₴ 0,000278 (мінімум) та ₴ 0,000483 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BOYZ змінився на -2,95% за останню годину та на -67,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 69,69K.

Ринкова інформація щодо Boyz N The Hood (BOYZ)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 69,69K₴ 69,69K ₴ 69,69K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 329,00K₴ 329,00K ₴ 329,00K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Boyz N The Hood — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 69,69K. Циркуляційна пропозиція BOYZ — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 329,00K.