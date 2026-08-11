Сьогоднішня ціна ProjectVex

Поточна ціна ProjectVex (VEXAI) сьогодні становить ₴ 0,003111, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEXAI до UAH становить ₴ 0,003111 за VEXAI.

ProjectVex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VEXAI. Протягом останніх 24 годин VEXAI торгувався між ₴ 0,002852 (мінімум) та ₴ 0,004 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VEXAI змінився на -4,31% за останню годину та на +2,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,81K.

Ринкова інформація щодо ProjectVex (VEXAI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 59,81K₴ 59,81K ₴ 59,81K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація ProjectVex — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,81K. Циркуляційна пропозиція VEXAI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.