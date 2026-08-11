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Поточна ціна ProjectVex сьогодні становить 0,003111 UAH. Ринкова капіталізація VEXAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VEXAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ProjectVex сьогодні становить 0,003111 UAH. Ринкова капіталізація VEXAI становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін VEXAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VEXAI

Інформація про ціну VEXAI

Що таке VEXAI

Токеноміка VEXAI

Прогноз ціни VEXAI

Історія VEXAI

Посібник з купівлі VEXAI

Конвертація VEXAI у фіатну валюту

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Курс ProjectVex (VEXAI)

Актуальна ціна 1 VEXAI до UAH:

₴0,13951812
₴0,13951812₴0,13951812
+0,35%1D
UAH
Графік ціни ProjectVex (VEXAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ProjectVex

Поточна ціна ProjectVex (VEXAI) сьогодні становить ₴ 0,003111, зі зміною 0,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VEXAI до UAH становить ₴ 0,003111 за VEXAI.

ProjectVex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- VEXAI. Протягом останніх 24 годин VEXAI торгувався між ₴ 0,002852 (мінімум) та ₴ 0,004 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці VEXAI змінився на -4,31% за останню годину та на +2,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 59,81K.

Ринкова інформація щодо ProjectVex (VEXAI)

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₴ 59,81K
₴ 59,81K₴ 59,81K

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

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ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація ProjectVex — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 59,81K. Циркуляційна пропозиція VEXAI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни ProjectVex у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002852
₴ 0,002852₴ 0,002852
Мін. за 24 год
₴ 0,004
₴ 0,004₴ 0,004
Макс. за 24 год

₴ 0,002852
₴ 0,002852₴ 0,002852

₴ 0,004
₴ 0,004₴ 0,004

--
----

--
----

-4,31%

+0,35%

+2,53%

+2,53%

Історія ціни ProjectVex (VEXAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ProjectVex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00048661+0,35%
30 днів₴ -0,002479-44,35%
60 днів₴ +0,000111+3,70%
90 днів₴ +0,000111+3,70%
Зміна ціни ProjectVex сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VEXAI на ₴ +0,00048661 (+0,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ProjectVex за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,002479 (-44,35%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ProjectVex за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VEXAI змінився на ₴ +0,000111 (+3,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ProjectVex за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000111 (+3,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ProjectVex (VEXAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ProjectVex зараз.

Аналіз для ProjectVex

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ProjectVex. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ProjectVex сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку VEXAI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

VEXAI_USDT у 4-годинному таймфреймі торгувався поблизу центральної точки на рівні 0,00271. Ціна збігається з системою хабів, що свідчить про відсутність чіткого краткосрочного напрямку. Група скользящих середніх має бичачий порядок, а сила покупців залишається локально стійкою. Індикатор MACD сформував структуру «смертельного перетину», що сигналізує про зміну динаміки. RSI знаходиться в нейтральній зоні, і сторони поки не порушили рівновагу між биками та ведмедями. Швидкі та повільні індикатори демонструють розшарування, що свідчить про розбіжність між короткостроковою динамікою та середньостроковим трендом. Волатильність залишається в звичайному діапазоні, без екстремальних розширень або звужень. Рівень опору R1 на позначці 0,00282 знаходиться приблизно за 4% від поточної ціни, що робить його близьким тестовим цільовим рівнем. Рівень підтримки S1 на позначці 0,00256 знаходиться приблизно за 5,5% від поточної ціни, забезпечуючи початковий буфер для можливого спаду. Далекі рівні R2 (0,00297) та S2 (0,00245) визначають верхню та нижню межі діапазону відповідно. Ключові рівні розподілені рівномірно, і ринок перебуває в стані коливань та консолідації.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни ProjectVex

Прогноз ціни ProjectVex (VEXAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VEXAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ProjectVex (VEXAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ProjectVex потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ProjectVex у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VEXAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ProjectVex.

Як купити та інвестувати ProjectVex в Україна

Готові розпочати торгівлю з ProjectVex? Купівля VEXAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ProjectVex. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ProjectVex (VEXAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ProjectVex буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ProjectVex (VEXAI)

Що ви можете зробити з ProjectVex

Володіння ProjectVex відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ProjectVex (VEXAI)

VEXAI — це мемкоїн.

Ресурс ProjectVex

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Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:30:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ProjectVex (VEXAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ProjectVex

VEXAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію VEXAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю VEXAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ProjectVex (VEXAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ProjectVex у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
VEXAI/USD1
₴0,14503959
₴0,14503959₴0,14503959
+5,65%
17.07M (USDT)
VEXAI/USDT
₴0,14530893
₴0,14530893₴0,14530893
+4,38%
19.00M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 VEXAI = 0,13965279 UAH