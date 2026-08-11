Сьогоднішня ціна NuNet

Поточна ціна NuNet (NTX) сьогодні становить ₴ 0,001978, зі зміною 0,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NTX до UAH становить ₴ 0,001978 за NTX.

NuNet наразі посідає №1791 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 997,08K, з циркуляційною пропозицією у 504,08M NTX. Протягом останніх 24 годин NTX торгувався між ₴ 0,00195 (мінімум) та ₴ 0,002063 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,765530207647742, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0825166498458556112.

У короткостроковій динаміці NTX змінився на -0,61% за останню годину та на +3,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 37,37K.

Ринкова інформація щодо NuNet (NTX)

Рейтинг No.1791 Ринкова капіталізація ₴ 997,08K₴ 997,08K ₴ 997,08K Обсяг (за 24 год) ₴ 37,37K₴ 37,37K ₴ 37,37K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,98M₴ 1,98M ₴ 1,98M Циркуляційне постачання 504,08M 504,08M 504,08M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 50,40% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація NuNet — ₴ 997,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 37,37K. Циркуляційна пропозиція NTX — 504,08M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,98M.