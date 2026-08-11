Сьогоднішня ціна FTX Token

Поточна ціна FTX Token (FTT) сьогодні становить ₴ 0,1963, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FTT до UAH становить ₴ 0,1963 за FTT.

FTX Token наразі посідає №193 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 64,56M, з циркуляційною пропозицією у 328,90M FTT. Протягом останніх 24 годин FTT торгувався між ₴ 0,1956 (мінімум) та ₴ 0,2033 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3 816,406504236, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,612797908663386177.

У короткостроковій динаміці FTT змінився на -0,56% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,83K.

Ринкова інформація щодо FTX Token (FTT)

Рейтинг No.193 Ринкова капіталізація ₴ 64,56M₴ 64,56M ₴ 64,56M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,83K₴ 57,83K ₴ 57,83K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 69,13M₴ 69,13M ₴ 69,13M Циркуляційне постачання 328,90M 328,90M 328,90M Максимальна пропозиція 352 170 015 352 170 015 352 170 015 Загальна пропозиція 328 895 103,81320699 328 895 103,81320699 328 895 103,81320699 Коефіцієнт циркуляції 93,39% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація FTX Token — ₴ 64,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,83K. Циркуляційна пропозиція FTT — 328,90M, зі загальною пропозицією 328895103.81320699. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 69,13M.