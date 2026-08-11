Курс FTX Token (FTT)
Поточна ціна FTX Token (FTT) сьогодні становить ₴ 0,1963, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FTT до UAH становить ₴ 0,1963 за FTT.
FTX Token наразі посідає №193 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 64,56M, з циркуляційною пропозицією у 328,90M FTT. Протягом останніх 24 годин FTT торгувався між ₴ 0,1956 (мінімум) та ₴ 0,2033 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3 816,406504236, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,612797908663386177.
У короткостроковій динаміці FTT змінився на -0,56% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,83K.
No.193
93,39%
0,01%
ETH
Поточна ринкова капіталізація FTX Token — ₴ 64,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,83K. Циркуляційна пропозиція FTT — 328,90M, зі загальною пропозицією 328895103.81320699. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 69,13M.
-0,56%
-0,50%
+0,20%
+0,20%
Відстежуйте зміни ціни на FTX Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,044281
|-0,50%
|30 днів
|₴ -0,0242
|-10,98%
|60 днів
|₴ -0,0779
|-28,41%
|90 днів
|₴ -0,1481
|-43,01%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни FTT на ₴ -0,044281 (-0,50%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0242 (-10,98%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник FTT змінився на ₴ -0,0779 (-28,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1481 (-43,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FTX Token (FTT)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FTX Token зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FTX Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку FTT: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** FTT_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,3238, що знаходиться нижче центрального рівня 0,3316 на 2,34%. Ціна перебуває між рівнями S2 (0,3154) і S1 (0,3241), в нижній частині хабового діапазону. Середньозважені скользящі середні MA та EMA за періоди 5–6 тижнів демонструють перевагу більшості покупців, при цьому ціна наближається до кластеру короткострокових середніх. **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнали смертельного перетину: швидка і повільна лінії утворили спадний перетин. RSI зберігається в нейтральному діапазоні, а дані KDJ та StochRSI відсутні, через що неможливо достовірно оцінити розподіл швидкої енергії ринку. Група короткострокових середніх та MACD демонструють розшарування напрямків, що свідчить про відсутність одностайності в енергетичному стані ринку. **Ключові рівні ціни** Вгорі рівень S1 (0,3241) знаходиться на відстані 0,09% від поточної ціни, а центральний рівень 0,3316 — на 2,41%, формуючи близький опір. Унизу рівень S2 (0,3154) знаходиться на відстані 2,59% від поточної ціни, що слугує короткостроковою підтримкою. Рівень R1 (0,3403) розташований на відстані 5,10% від поточної ціни, є дальнім рівнем для спостереження.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна FTX Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
Щоб дізнатися більше про FTX Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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