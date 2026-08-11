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Поточна ціна FTX Token сьогодні становить 0,1963 UAH. Ринкова капіталізація FTT становить 64 562 108,878532532137 UAH. Відстежуйте оновлення цін FTT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна FTX Token сьогодні становить 0,1963 UAH. Ринкова капіталізація FTT становить 64 562 108,878532532137 UAH. Відстежуйте оновлення цін FTT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FTT

Інформація про ціну FTT

Що таке FTT

Whitepaper FTT

Токеноміка FTT

Прогноз ціни FTT

Історія FTT

Посібник з купівлі FTT

Конвертація FTT у фіатну валюту

Спот FTT

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Курс FTX Token (FTT)

Актуальна ціна 1 FTT до UAH:

₴8,811907
₴8,811907₴8,811907
-0,50%1D
UAH
Графік ціни FTX Token (FTT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:25:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна FTX Token

Поточна ціна FTX Token (FTT) сьогодні становить ₴ 0,1963, зі зміною 0,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FTT до UAH становить ₴ 0,1963 за FTT.

FTX Token наразі посідає №193 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 64,56M, з циркуляційною пропозицією у 328,90M FTT. Протягом останніх 24 годин FTT торгувався між ₴ 0,1956 (мінімум) та ₴ 0,2033 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3 816,406504236, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,612797908663386177.

У короткостроковій динаміці FTT змінився на -0,56% за останню годину та на +0,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,83K.

Ринкова інформація щодо FTX Token (FTT)

No.193

₴ 64,56M
₴ 64,56M₴ 64,56M

₴ 57,83K
₴ 57,83K₴ 57,83K

₴ 69,13M
₴ 69,13M₴ 69,13M

328,90M
328,90M 328,90M

352 170 015
352 170 015 352 170 015

328 895 103,81320699
328 895 103,81320699 328 895 103,81320699

93,39%

0,01%

ETH

Поточна ринкова капіталізація FTX Token — ₴ 64,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,83K. Циркуляційна пропозиція FTT — 328,90M, зі загальною пропозицією 328895103.81320699. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 69,13M.

Історія ціни FTX Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1956
₴ 0,1956₴ 0,1956
Мін. за 24 год
₴ 0,2033
₴ 0,2033₴ 0,2033
Макс. за 24 год

₴ 0,1956
₴ 0,1956₴ 0,1956

₴ 0,2033
₴ 0,2033₴ 0,2033

₴ 3 816,406504236
₴ 3 816,406504236₴ 3 816,406504236

₴ 9,612797908663386177
₴ 9,612797908663386177₴ 9,612797908663386177

-0,56%

-0,50%

+0,20%

+0,20%

Історія ціни FTX Token (FTT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на FTX Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,044281-0,50%
30 днів₴ -0,0242-10,98%
60 днів₴ -0,0779-28,41%
90 днів₴ -0,1481-43,01%
Зміна ціни FTX Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FTT на ₴ -0,044281 (-0,50%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FTX Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0242 (-10,98%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FTX Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FTT змінився на ₴ -0,0779 (-28,41%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FTX Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1481 (-43,01%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FTX Token (FTT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FTX Token зараз.

Аналіз для FTX Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для FTX Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд FTX Token сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку FTT: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** FTT_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,3238, що знаходиться нижче центрального рівня 0,3316 на 2,34%. Ціна перебуває між рівнями S2 (0,3154) і S1 (0,3241), в нижній частині хабового діапазону. Середньозважені скользящі середні MA та EMA за періоди 5–6 тижнів демонструють перевагу більшості покупців, при цьому ціна наближається до кластеру короткострокових середніх. **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнали смертельного перетину: швидка і повільна лінії утворили спадний перетин. RSI зберігається в нейтральному діапазоні, а дані KDJ та StochRSI відсутні, через що неможливо достовірно оцінити розподіл швидкої енергії ринку. Група короткострокових середніх та MACD демонструють розшарування напрямків, що свідчить про відсутність одностайності в енергетичному стані ринку. **Ключові рівні ціни** Вгорі рівень S1 (0,3241) знаходиться на відстані 0,09% від поточної ціни, а центральний рівень 0,3316 — на 2,41%, формуючи близький опір. Унизу рівень S2 (0,3154) знаходиться на відстані 2,59% від поточної ціни, що слугує короткостроковою підтримкою. Рівень R1 (0,3403) розташований на відстані 5,10% від поточної ціни, є дальнім рівнем для спостереження.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни FTX Token?

Ціни на токен FTX (FTT) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ефективність біржі — обсяг торгів на платформі FTX та зростання кількості користувачів безпосередньо впливають на попит на FTT.
2. Корисність токена — використання FTT для отримання знижок на торговельні комісії та доступу до різних переваг платформи сприяє його прийняттю.
3. Ринковий настрій — загальні тренди на криптовалютному ринку впливають на ціну FTT.
4. Новини щодо регулювання — зміни в криптовалютному законодавстві впливають на довіру інвесторів.
5. Споживання токенів — щоквартальні викупи та спалювання токенів FTX зменшують пропозицію.
6. Оголошення про партнерства — стратегічні співпраці підвищують вартість токена.
7. Конкуренція — результати роботи конкуруючих бірж впливають на ринкове становище FTX.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну FTX Token?

Люди хочуть знати ціну токена FTX (FTT) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, аналіз ринку та оцінка ризиків. Трейдери потребують цін у реальному часі, щоб ефективно виконувати накази на покупку/продаж. Інвестори стежать за FTT, щоб контролювати вартість своїх активів і приймати обґрунтовані рішення.

Прогноз ціни FTX Token

Прогноз ціни FTX Token (FTT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FTT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни FTX Token (FTT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна FTX Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне FTX Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FTT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни FTX Token.

Як купити та інвестувати FTX Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з FTX Token? Купівля FTT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити FTX Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі FTX Token (FTT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і FTX Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі FTX Token (FTT)

Що ви можете зробити з FTX Token

Володіння FTX Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Ресурс FTX Token

Щоб дізнатися більше про FTX Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Оглядач блокчейну

Категорія :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:25:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FTX Token (FTT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про FTX Token

FTT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FTT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FTTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках FTX Token (FTT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги FTX Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FTT/USDT
₴8,811907
₴8,811907₴8,811907
-0,54%
292.32K (USDT)
FTT/USDC
₴8,825374
₴8,825374₴8,825374
-0,30%
128.76K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 FTT = 8,811907 UAH