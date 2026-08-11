Сьогоднішня ціна PermawebDAO

Поточна ціна PermawebDAO (PERM) сьогодні становить ₴ 0,00009, зі зміною 15,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PERM до UAH становить ₴ 0,00009 за PERM.

PermawebDAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PERM. Протягом останніх 24 годин PERM торгувався між ₴ 0,000089 (мінімум) та ₴ 0,000119 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PERM змінився на -17,44% за останню годину та на -3,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,65K.

Ринкова інформація щодо PermawebDAO (PERM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,65K₴ 1,65K ₴ 1,65K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 9,00K₴ 9,00K ₴ 9,00K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація PermawebDAO — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,65K. Циркуляційна пропозиція PERM — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 9,00K.