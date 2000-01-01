LUCKY

LadyLuck ($LUCKY) – це не просто черговий блокчейн-протокол, це майбутнє децентралізованих агентів азартних ігор, де передовий штучний інтелект зустрічається з азартом розіграшу. LadyLuck поєднує передову технологію ШІ-агентів з механікою прозоро чесних боксів наосліп, створюючи захопливий досвід, де кожна транзакція може назавжди змінити ваше життя.

Ім'яLUCKY

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписLadyLuck ($LUCKY) – це не просто черговий блокчейн-протокол, це майбутнє децентралізованих агентів азартних ігор, де передовий штучний інтелект зустрічається з азартом розіграшу. LadyLuck поєднує передову технологію ШІ-агентів з механікою прозоро чесних боксів наосліп, створюючи захопливий досвід, де кожна транзакція може назавжди змінити ваше життя.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.