Сьогоднішня ціна Oasis

Поточна ціна Oasis (ROSE) сьогодні становить ₴ 0,005753, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROSE до UAH становить ₴ 0,005753 за ROSE.

Oasis наразі посідає №406 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,76M, з циркуляційною пропозицією у 7,78B ROSE. Протягом останніх 24 годин ROSE торгувався між ₴ 0,005654 (мінімум) та ₴ 0,005848 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 26,770508016600010379, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2688829647710705315.

У короткостроковій динаміці ROSE змінився на +1,33% за останню годину та на +4,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,60K.

Ринкова інформація щодо Oasis (ROSE)

Рейтинг No.406 Ринкова капіталізація ₴ 44,76M₴ 44,76M ₴ 44,76M Обсяг (за 24 год) ₴ 73,60K₴ 73,60K ₴ 73,60K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 57,53M₴ 57,53M ₴ 57,53M Циркуляційне постачання 7,78B 7,78B 7,78B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 77,80% Публічний блокчейн ROSE

Поточна ринкова капіталізація Oasis — ₴ 44,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,60K. Циркуляційна пропозиція ROSE — 7,78B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 57,53M.