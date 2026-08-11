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Поточна ціна Oasis сьогодні становить 0,005753 UAH. Ринкова капіталізація ROSE становить 44 761 440,401007 UAH. Відстежуйте оновлення цін ROSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Oasis сьогодні становить 0,005753 UAH. Ринкова капіталізація ROSE становить 44 761 440,401007 UAH. Відстежуйте оновлення цін ROSE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Oasis (ROSE)

Актуальна ціна 1 ROSE до UAH:

₴0,25825217
₴0,25825217₴0,25825217
-0,36%1D
UAH
Графік ціни Oasis (ROSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:30 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Oasis

Поточна ціна Oasis (ROSE) сьогодні становить ₴ 0,005753, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROSE до UAH становить ₴ 0,005753 за ROSE.

Oasis наразі посідає №406 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,76M, з циркуляційною пропозицією у 7,78B ROSE. Протягом останніх 24 годин ROSE торгувався між ₴ 0,005654 (мінімум) та ₴ 0,005848 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 26,770508016600010379, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2688829647710705315.

У короткостроковій динаміці ROSE змінився на +1,33% за останню годину та на +4,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,60K.

Ринкова інформація щодо Oasis (ROSE)

No.406

₴ 44,76M
₴ 44,76M₴ 44,76M

₴ 73,60K
₴ 73,60K₴ 73,60K

₴ 57,53M
₴ 57,53M₴ 57,53M

7,78B
7,78B 7,78B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

77,80%

ROSE

Поточна ринкова капіталізація Oasis — ₴ 44,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,60K. Циркуляційна пропозиція ROSE — 7,78B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 57,53M.

Історія ціни Oasis у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,005654
₴ 0,005654₴ 0,005654
Мін. за 24 год
₴ 0,005848
₴ 0,005848₴ 0,005848
Макс. за 24 год

₴ 0,005654
₴ 0,005654₴ 0,005654

₴ 0,005848
₴ 0,005848₴ 0,005848

₴ 26,770508016600010379
₴ 26,770508016600010379₴ 26,770508016600010379

₴ 0,2688829647710705315
₴ 0,2688829647710705315₴ 0,2688829647710705315

+1,33%

-0,36%

+4,14%

+4,14%

Історія ціни Oasis (ROSE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Oasis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,00093307-0,36%
30 днів₴ -0,000054-0,93%
60 днів₴ -0,000665-10,37%
90 днів₴ -0,006246-52,06%
Зміна ціни Oasis сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ROSE на ₴ -0,00093307 (-0,36%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Oasis за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000054 (-0,93%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Oasis за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ROSE змінився на ₴ -0,000665 (-10,37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Oasis за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006246 (-52,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Oasis (ROSE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Oasis зараз.

Аналіз для Oasis

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Oasis. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Oasis сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ROSE: ведмежі, бичачі 40% | ведмежі 60%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

РОЗА_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,005766. Ціна знаходиться всередині діапазону між опорними точками S1 і R1. Група скользящих середніх демонструє сигнали покупки з нульовим значенням. Структура перебуває у стадії коливальної консолідації. Індикатор MACD сформував паттерн «загиб» («death cross»). Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні лінії індикаторів демонструють прояв стратифікації. Рівень волатильності залишається в стані згортання. Розподіл кінетичної енергії має розрізнений характер. Сили биків і ведмедів поки що знаходяться в рівновазі. Чіткого одностороннього сигналу напрямку немає. Близький рівень опору R1 розташований на позначці 0,005876, що приблизно на 1,3% вище поточної ціни. Близький рівень підтримки S1 знаходиться на позначці 0,005692, що приблизно на 1,8% нижче поточної ціни. Далекий опорний рівень R2 встановлено на позначці 0,005950. Нижній далекий рівень підтримки S2 — на позначці 0,005582. Ключові рівні розташовані щільно навколо центрального рівня. Для подолання цих рівнів необхідне супроводження обсягами торгів. Наразі ринок очікує вибору напрямку.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Oasis?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Oasis (ROSE):

Прийняття мережі: Зростання кількості dApp, DeFi-протоколів та активності користувачів у мережі Oasis сприяє збільшенню попиту на токени ROSE.

Функції конфіденційності: Оскільки Oasis є блокчейном, орієнтованим на конфіденційність, розвиток регуляторних норм щодо захисту даних та приватних монет впливає на настрій інвесторів.

Винагороди за стакінг: Консенсус Proof-of-Stake для ROSE створює попит на стакінг, що зменшує обігове надходження токенів.

Партнерства: Співробітництво з корпоративними партнерами та інституційне прийняття підвищують довіру до проекту.

Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку, кореляція з біткоїном та ризикова налаштованість інвесторів.

Корисність токенів: Використання токенів для оплати транзакцій, управління мережею та забезпечення безпеки мережі створює фундаментальний попит.

Конкуренція: Ефективність порівняно з іншими блокчейнами, орієнтованими на конфіденційність та масштабованість.

Прогрес розробки: Технічні оновлення, запуски ParaTime та етапи розширення екосистеми.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Oasis?

Люди хочуть знати ціну Oasis (ROSE) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для інвестицій. Як блокчейн-платформа, орієнтована на конфіденційність, ROSE приваблює інвесторів, зацікавлених у застосуваннях Web3 та DeFi. Щоденний моніторинг ціни допомагає трейдерам скористатися волатильністю, тоді як довгострокові власники відстежують показники в порівнянні з ринковими тенденціями та іншими криптовалютами.

Прогноз ціни Oasis

Прогноз ціни Oasis (ROSE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ROSE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Oasis (ROSE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Oasis потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Oasis у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ROSE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Oasis.

Як купити та інвестувати Oasis в Україна

Готові розпочати торгівлю з Oasis? Купівля ROSE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Oasis. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Oasis (ROSE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Oasis буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Oasis (ROSE)

Що ви можете зробити з Oasis

Володіння Oasis відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Whitepaper

Ресурс Oasis

Щоб дізнатися більше про Oasis, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOasis
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Meme

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:08:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Oasis (ROSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Oasis

ROSE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ROSE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ROSEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Oasis (ROSE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Oasis у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ROSE/USDT
₴0,25825217
₴0,25825217₴0,25825217
-0,33%
12.77M (USDT)
ROSE/USDC
₴0,2585664
₴0,2585664₴0,2585664
-0,03%
9.62M (USDT)

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₴163,637517₴163,637517

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TradingRazor

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₴0,76313₴0,76313

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ROSE = 0,25825217 UAH