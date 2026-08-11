Курс Oasis (ROSE)
Поточна ціна Oasis (ROSE) сьогодні становить ₴ 0,005753, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROSE до UAH становить ₴ 0,005753 за ROSE.
Oasis наразі посідає №406 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 44,76M, з циркуляційною пропозицією у 7,78B ROSE. Протягом останніх 24 годин ROSE торгувався між ₴ 0,005654 (мінімум) та ₴ 0,005848 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 26,770508016600010379, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2688829647710705315.
У короткостроковій динаміці ROSE змінився на +1,33% за останню годину та на +4,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,60K.
No.406
77,80%
ROSE
Поточна ринкова капіталізація Oasis — ₴ 44,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,60K. Циркуляційна пропозиція ROSE — 7,78B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 57,53M.
+1,33%
-0,36%
+4,14%
+4,14%
Відстежуйте зміни ціни на Oasis за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,00093307
|-0,36%
|30 днів
|₴ -0,000054
|-0,93%
|60 днів
|₴ -0,000665
|-10,37%
|90 днів
|₴ -0,006246
|-52,06%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ROSE на ₴ -0,00093307 (-0,36%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000054 (-0,93%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ROSE змінився на ₴ -0,000665 (-10,37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006246 (-52,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Oasis (ROSE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Oasis зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Oasis. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ROSE: ведмежі, бичачі 40% | ведмежі 60%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Нейтрально
|K ≈ D (±1%)
|Чіткого короткострокового напряму немає, варто зачекати.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
РОЗА_USDT на 4-годинному таймфреймі перебуває вище центрального рівня 0,005766. Ціна знаходиться всередині діапазону між опорними точками S1 і R1. Група скользящих середніх демонструє сигнали покупки з нульовим значенням. Структура перебуває у стадії коливальної консолідації. Індикатор MACD сформував паттерн «загиб» («death cross»). Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Швидкі та повільні лінії індикаторів демонструють прояв стратифікації. Рівень волатильності залишається в стані згортання. Розподіл кінетичної енергії має розрізнений характер. Сили биків і ведмедів поки що знаходяться в рівновазі. Чіткого одностороннього сигналу напрямку немає. Близький рівень опору R1 розташований на позначці 0,005876, що приблизно на 1,3% вище поточної ціни. Близький рівень підтримки S1 знаходиться на позначці 0,005692, що приблизно на 1,8% нижче поточної ціни. Далекий опорний рівень R2 встановлено на позначці 0,005950. Нижній далекий рівень підтримки S2 — на позначці 0,005582. Ключові рівні розташовані щільно навколо центрального рівня. Для подолання цих рівнів необхідне супроводження обсягами торгів. Наразі ринок очікує вибору напрямку.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Oasis потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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