Сьогоднішня ціна Marina Protocol

Поточна ціна Marina Protocol (BAY) сьогодні становить ₴ 0.018169, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAY до UAH становить ₴ 0.018169 за BAY.

Marina Protocol наразі посідає №1577 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,63M, з циркуляційною пропозицією у 200,00M BAY. Протягом останніх 24 годин BAY торгувався між ₴ 0.017878 (мінімум) та ₴ 0.018319 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8.466506789136913178, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.319811177485075421.

У короткостроковій динаміці BAY змінився на +0.12% за останню годину та на +0.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,47K.

Ринкова інформація щодо Marina Protocol (BAY)

Рейтинг No.1577 Ринкова капіталізація ₴ 3,63M₴ 3,63M ₴ 3,63M Обсяг (за 24 год) ₴ 58,47K₴ 58,47K ₴ 58,47K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 18.17M₴ 18.17M ₴ 18.17M Циркуляційне постачання 200,00M 200,00M 200,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 20.00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Marina Protocol — ₴ 3,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,47K. Циркуляційна пропозиція BAY — 200,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18.17M.