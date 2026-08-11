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Поточна ціна Marina Protocol сьогодні становить 0.018169 UAH. Ринкова капіталізація BAY становить 3,633,800 UAH. Відстежуйте оновлення цін BAY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Marina Protocol сьогодні становить 0.018169 UAH. Ринкова капіталізація BAY становить 3,633,800 UAH. Відстежуйте оновлення цін BAY до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BAY

Інформація про ціну BAY

Що таке BAY

Whitepaper BAY

Офіційний вебсайт BAY

Токеноміка BAY

Прогноз ціни BAY

Історія BAY

Посібник з купівлі BAY

Конвертація BAY у фіатну валюту

Спот BAY

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Логотип Marina Protocol

Курс Marina Protocol (BAY)

Актуальна ціна 1 BAY до UAH:

₴0.81560641
₴0.81560641₴0.81560641
0,00%1D
UAH
Графік ціни Marina Protocol (BAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Marina Protocol

Поточна ціна Marina Protocol (BAY) сьогодні становить ₴ 0.018169, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAY до UAH становить ₴ 0.018169 за BAY.

Marina Protocol наразі посідає №1577 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,63M, з циркуляційною пропозицією у 200,00M BAY. Протягом останніх 24 годин BAY торгувався між ₴ 0.017878 (мінімум) та ₴ 0.018319 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 8.466506789136913178, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.319811177485075421.

У короткостроковій динаміці BAY змінився на +0.12% за останню годину та на +0.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,47K.

Ринкова інформація щодо Marina Protocol (BAY)

No.1577

₴ 3,63M
₴ 3,63M₴ 3,63M

₴ 58,47K
₴ 58,47K₴ 58,47K

₴ 18.17M
₴ 18.17M₴ 18.17M

200,00M
200,00M 200,00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Marina Protocol — ₴ 3,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,47K. Циркуляційна пропозиція BAY — 200,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18.17M.

Історія ціни Marina Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.017878
₴ 0.017878₴ 0.017878
Мін. за 24 год
₴ 0.018319
₴ 0.018319₴ 0.018319
Макс. за 24 год

₴ 0.017878
₴ 0.017878₴ 0.017878

₴ 0.018319
₴ 0.018319₴ 0.018319

₴ 8.466506789136913178
₴ 8.466506789136913178₴ 8.466506789136913178

₴ 0.319811177485075421
₴ 0.319811177485075421₴ 0.319811177485075421

+0.12%

0.00%

+0.86%

+0.86%

Історія ціни Marina Protocol (BAY) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Marina Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ 00.00%
30 днів₴ +0.007884+76.65%
60 днів₴ +0.010365+132.81%
90 днів₴ -0.006391-26.03%
Зміна ціни Marina Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BAY на ₴ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Marina Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.007884 (+76.65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Marina Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BAY змінився на ₴ +0.010365 (+132.81%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Marina Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.006391 (-26.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Marina Protocol (BAY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Marina Protocol зараз.

Аналіз для Marina Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Marina Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Marina Protocol?

Ціни на Marina Protocol (BAY) залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий настрій: Загальні тенденції на крипторинку та рівень довіри інвесторів безпосередньо впливають на ціну BAY.

Прийняття та корисність: Реальні випадки використання, партнерські зобов’язання та прийняття платформи на ринку сприяють зростанню попиту.

Динаміка пропозиції: Обертання токенів, нагороди за стекінг та механізми згоряння впливають на їхню дефіцитність.

Обсяг торгівлі: Рівень ліквідності та перелік на біржах впливають на стабільність цін.

Прогрес розробки: Оновлення протоколу, випуск нових функцій та досягнення ключових етапів дорожньої карти створюють ціновий імпульс.

Регуляторні новини: Регулювання криптовалют та розвиток питань з дотримання нормативних вимог впливають на поведінку інвесторів.

Конкуренція: Показники продуктивності у порівнянні з подібними DeFi-протоколами визначають позицію на ринку.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Marina Protocol?

Люди хочуть знати ціну Marina Protocol (BAY) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу покупок/продажів, оцінка інвестиційних можливостей та управління ризиками у волатильних крипторинках.

Прогноз ціни Marina Protocol

Прогноз ціни Marina Protocol (BAY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BAY у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Marina Protocol (BAY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Marina Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Marina Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BAY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Marina Protocol.

Як купити та інвестувати Marina Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Marina Protocol? Купівля BAY на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Marina Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Marina Protocol (BAY).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Marina Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Marina Protocol (BAY)

Що ви можете зробити з Marina Protocol

Володіння Marina Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Marina Protocol (BAY) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Ресурс Marina Protocol

Щоб дізнатися більше про Marina Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMarina Protocol
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemMarketing

Люди також запитують: Інші запитання про Marina Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:58:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Marina Protocol (BAY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Marina Protocol

BAY USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію BAY з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю BAYUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Marina Protocol (BAY) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Marina Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
BAY/USDT
₴0.81556152
₴0.81556152₴0.81556152
+0.03%
3.25M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 BAY = 0.81560641 UAH