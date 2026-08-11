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Поточна ціна ARK сьогодні становить 0.09264 UAH. Ринкова капіталізація ARK становить 18,267,660.2928 UAH. Відстежуйте оновлення цін ARK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ARK сьогодні становить 0.09264 UAH. Ринкова капіталізація ARK становить 18,267,660.2928 UAH. Відстежуйте оновлення цін ARK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ARK

Інформація про ціну ARK

Що таке ARK

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Токеноміка ARK

Прогноз ціни ARK

Історія ARK

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Курс ARK (ARK)

Актуальна ціна 1 ARK до UAH:

₴4.1599563
₴4.1599563₴4.1599563
-1,38%1D
UAH
Графік ціни ARK (ARK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:53:24 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ARK

Поточна ціна ARK (ARK) сьогодні становить ₴ 0.09264, зі зміною 1.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARK до UAH становить ₴ 0.09264 за ARK.

ARK наразі посідає №664 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 18,27M, з циркуляційною пропозицією у 197,19M ARK. Протягом останніх 24 годин ARK торгувався між ₴ 0.09223 (мінімум) та ₴ 0.09489 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 489.97434828758238203, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.3531282250396906318.

У короткостроковій динаміці ARK змінився на +0.33% за останню годину та на -1.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,32K.

Ринкова інформація щодо ARK (ARK)

No.664

₴ 18,27M
₴ 18,27M₴ 18,27M

₴ 54,32K
₴ 54,32K₴ 54,32K

₴ 18.27M
₴ 18.27M₴ 18.27M

197,19M
197,19M 197,19M

197,189,770
197,189,770 197,189,770

ARK

Поточна ринкова капіталізація ARK — ₴ 18,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,32K. Циркуляційна пропозиція ARK — 197,19M, зі загальною пропозицією 197189770. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18.27M.

Історія ціни ARK у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.09223
₴ 0.09223₴ 0.09223
Мін. за 24 год
₴ 0.09489
₴ 0.09489₴ 0.09489
Макс. за 24 год

₴ 0.09223
₴ 0.09223₴ 0.09223

₴ 0.09489
₴ 0.09489₴ 0.09489

₴ 489.97434828758238203
₴ 489.97434828758238203₴ 489.97434828758238203

₴ 1.3531282250396906318
₴ 1.3531282250396906318₴ 1.3531282250396906318

+0.33%

-1.38%

-1.57%

-1.57%

Історія ціни ARK (ARK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ARK за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0582107-1.38%
30 днів₴ -0.01936-17.29%
60 днів₴ -0.02746-22.87%
90 днів₴ -0.09066-49.46%
Зміна ціни ARK сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ARK на ₴ -0.0582107 (-1.38%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ARK за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01936 (-17.29%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ARK за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ARK змінився на ₴ -0.02746 (-22.87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ARK за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.09066 (-49.46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ARK (ARK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ARK зараз.

Аналіз для ARK

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ARK. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ARK сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ARK: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ARK_USDT на 4-годинному таймфреймі торгуватиметься вище центрального рівня 0,0942; поточна ціна 0,09467 знаходиться впритул до опору R1 на рівні 0,0947. Ціна перебуває у верхній частині діапазону між рівнями S2 і R2, а короткострокові скользящі середні показують бичачий порядок, при цьому довгострокова тенденція зберігає статус коливань та консолідації. Структура ринку свідчить про щільну зміну власників близько ключового рівня, при цьому ціна так і не змогла ефективно пробити важливу зону опору. Індикатор MACD зафіксував сигнал смертельного перетину, а гістограма імпульсу змінила знак з позитивного на негативний, що свідчить про послаблення бичачого потенціалу. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, а показники KDJ та StochRSI демонструють дивергенцію: швидка та повільна лінії не формують синхронного резонансу. Пояс Болінджера звужується, волатильність скорочується, що свідчить про відсутність чіткого одностороннього імпульсу. На поточному рівні сили биків і ведмедів досягли тимчасового балансу, а активність торгів зменшується разом зі зниженням волатильності. Найближчий опір знаходиться на рівні 0,0947, що менш ніж на 0,3% відстані від поточної ціни, і становить головну мету для негайного тестування. Вище, на рівні 0,0951, розташована дальніша опорна точка; подолання цього рівня відкриє простір для подальшого зростання. Унизу перший рівень підтримки — 0,0938, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,9%. Другорядний рівень підтримки — 0,0933 — служить нижньою лінією оборони; його пробиття підтвердить ослаблення краткосрочної структури.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ARK?

Ціну ARK впливають кілька ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди у сфері криптовалют
2. Розвиток технологій і оновлення платформи
3. Рівень прийняття блокчейн-розробок ARK, що забезпечують міжблокчейнову взаємодію
4. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
5. Новини щодо регулювання, які впливають на криптовалюти
6. Рух ціни біткоїна (кореляційний ефект)
7. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
8. Конкуренція з іншими блокчейн-платформами
9. Активність розробників та залученість спільноти
10. Макроекономічні фактори, що впливають на ризикові активи

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ARK?

Люди хочуть знати ціну ARK сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення часу інвестування та аналіз ринку. Унікальна блокчейн-технологія ARK та система консенсусу на основі голосування приваблюють інвесторів, які шукають альтернативні криптовалюти з потенціалом зростання.

Прогноз ціни ARK

Прогноз ціни ARK (ARK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ARK (ARK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ARK потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ARK у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ARK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ARK.

Як купити та інвестувати ARK в Україна

Готові розпочати торгівлю з ARK? Купівля ARK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ARK. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ARK (ARK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ARK буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ARK (ARK)

Що ви можете зробити з ARK

Володіння ARK відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля ARK (ARK) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке ARK (ARK)

ARK — це платформа для розробки на основі криптовалюти та блокчейну, що дозволяє будь-кому створити власний повністю кастомізований та інтероперабельний блокчейн. Зменшення потреби галузі в смартконтрактах завдяки використанню кастомних транзакцій, логіки та декількох мов програмування.

Ресурс ARK

Щоб дізнатися більше про ARK, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтARK
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:53:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ARK (ARK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ARK

ARK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ARK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ARKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ARK (ARK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ARK у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ARK/USDT
₴4.1586096
₴4.1586096₴4.1586096
-1.35%
579.68K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ARK = 4.1586096 UAH