Сьогоднішня ціна ARK

Поточна ціна ARK (ARK) сьогодні становить ₴ 0.09264, зі зміною 1.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARK до UAH становить ₴ 0.09264 за ARK.

ARK наразі посідає №664 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 18,27M, з циркуляційною пропозицією у 197,19M ARK. Протягом останніх 24 годин ARK торгувався між ₴ 0.09223 (мінімум) та ₴ 0.09489 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 489.97434828758238203, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.3531282250396906318.

У короткостроковій динаміці ARK змінився на +0.33% за останню годину та на -1.57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,32K.

Ринкова інформація щодо ARK (ARK)

Рейтинг No.664 Ринкова капіталізація ₴ 18,27M₴ 18,27M ₴ 18,27M Обсяг (за 24 год) ₴ 54,32K₴ 54,32K ₴ 54,32K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 18.27M₴ 18.27M ₴ 18.27M Циркуляційне постачання 197,19M 197,19M 197,19M Загальна пропозиція 197,189,770 197,189,770 197,189,770 Публічний блокчейн ARK

Поточна ринкова капіталізація ARK — ₴ 18,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,32K. Циркуляційна пропозиція ARK — 197,19M, зі загальною пропозицією 197189770. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18.27M.